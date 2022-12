Umutsuz olduğu bir anda sevmek, ister her insan Birazcık şanslıysan neden olmasın *** Kendinden emin değilsen sevme Bensiz mutluysan, hep öyle kal *** Eğer, her gece yattığında Büyülü düşler sana Benden bahsediyorsa Hemen, tatlı uykundan uyan Çünkü ben hiç uyuyamam Seni düşündüğüm zaman *** Ben ki sevmekten, hiç usanmam *** Umutsuz olduğu bir anda sevmek, ister her insan Birazcık şanslıysan neden olmasın *** Kendinden emin değilsen sevme Bensiz mutluysan, hep öyle kal *** Eğer, her gece yattığında Büyülü düşler sana Benden bahsediyorsa Hemen, tatlı uykundan uyan Çünkü ben hiç uyuyamam Seni düşündüğüm zaman *** Ben ki sevmekten, hiç usanmam Ben ki sevmekten, hiç usanmam

Kalbimde arama eski yerini Sen gözümden akan sele karıştın Kalbimde arama eski yerini Sen gözümden akan sele karıştın *** İstesem de, artık sevemem seni Hasret rüzgarına, yele karıştın İstesem de, artık sevemem seni Hasret rüzgarına, yele karıştın *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları, külüdür kalan Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları, külüdür kalan Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın *** Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın *** Kırılan kalbim var, dinmez bir kinim Ömrümce sürecek aşka yeminim Kırılan kalbim var, dinmez bir kinim Ömrümce sürecek aşka yeminim *** Kavuşmak imkansız artık, sevgilim Dönüşü olmayan yola karıştım Kavuşmak imkansız artık, sevgilim Dönüşü olmayan yola karıştım *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları, külüdür kalan Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın *** Seninle aşkımız eski bir roman Yandı sayfaları, külüdür kalan Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın *** Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın Sevgilim, her şeyim sendin bir zaman Ne yazık, sonunda ele karıştın