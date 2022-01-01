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7/24 Dinle Pir Sultan Dostları

Pir Sultan Dostları

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Geçti Dost Kervanı (GÜLAY)

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Bu Yıl (Şiir Yusuf Hayal Oğlu)

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Yürü Be Hızır Paşa (Emre Saltık)

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Dostum Dostum (Arzu)

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Derdim Çoktur (Ali Ekber Çiçek)

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Albümler

Pir Sultan Dostları Pir Sultan Dostları

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