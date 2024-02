Büyük yeminler ettim Bir daha asla sevmeyecektim İnsanlar yalnızdı nasıl olsa Kendimden yüzde bir milyon emindim Bir çift göz yaktı küllerimi Sildi attı bunca yıllık ezberimi Her şeyi Çöz zincirlerimi artık Çöz, azad et beni ne olur Bırak dizginlerimi artık Bak, dört nala içimde atlar Gülüp geçiyor her şeye Henüz yaşamanın 'y'sinde Al götür beni gittiğin yere Dağıldı bulutlar çözüldü bak bilmece Saatlerim halen sende esir İsminse dudaklarımda bir zehir Bir zehir Çöz zincirlerimi artık Çöz, azad et beni ne olur Bırak dizginlerimi artık Bak, dört nala içimde atlar