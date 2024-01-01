Adanalı Günü gününe tutmadı Kendi kendime bir çözüm bulamadım Senin gibisine de senden iyisine de rastlamadım, rastlamayacağım Bizde sıkıldık bu gelgitlerden yollara düşmekten Buymuş delikanlı, buymuş cesur yürek Kim kaldı o meleklerden Yarimin saçları gözleri en alasından İşte sana anasına bak kızını al Ah Adanalı kaşı gözü badanalı Söyle bana kim senin annen halayamı sorsak dayıyamı Tebrik etsek ne olur sanki Ah Adanalı kaşı gözü badanalı Söyle bana kim senin annen hacıyamı sorsak hocayamı Tebrik etsek ne olur sanki Tıkır tıkır işler mi daha da genişler mi aklın fikrin contası Ya limon istermi uzun boylu çelişkiler yok mu bunun ortası Yarimin saçları gözleri en alasından İşte sana anasına bak kızını al Ah Adanalı kaşı gözü badanalı Söyle bana kim senin annen halayamı sorsak dayıyamı Tebrik etsek ne olur sanki Ah Adanalı kaşı gözü badanalı Söyle bana kim senin annen hacıyamı sorsak hocayamı Tebrik etsek ne olur sanki Ah Adanalı kaşı gözü badanalı Söyle bana kim senin annen halayamı sorsak dayıyamı Tebrik etsek ne olur sanki Ah Adanalı kaşı gözü badanalı Söyle bana kim senin annen hacıyamı sorsak hocayamı Tebrik etsek ne olur sanki

Ateşlerde Yanacağım Canlanıyor Gözlerimde Yaşananlar Ecel Gibi Büyüdükçe Aşkın Bende Yığılır Cığ Misali Avutmuyor Birtek Resim Bitirmiyor Hasretini Uykular Haramdır Bana Duymadan Nefesini *** Doğmuyor Sensiz Güneşim Sabahlarım Hep Karanlık Anlıyorum Geçte Olsa Dönmeyeceksin Artık *** Ateşlerde Yanacağim Sensiz Deli Olacağim Koydun Beni Bir Başıma Nasıl Dayanacağım Kurşun Aşkın Silahında Vurdun Beni En Sonunda Kuruyan Topraklar Gibi Susadım Sana

Doktor ÇARESİZ DERDİMİN SEBEBİ BELLİ DERMANI YARAMDA ARAMA DOKTOR ŞİFA BULMAZ GÖNLÜM SENİN ELİNDEN BOŞUNA ZAMANI HARCAMA DOKTOR *** AŞK YARASIDIR BU İLAÇ KAPATMAZ VERDİĞİN TESELLİ BENİ AVUTMAZ DERMANI YARDADIR SENDE BULUNMAZ BOŞUNA BENİMLE UĞRAŞMA DOKTOR *** BEDENİMDE DEĞİL KALBİMDE DERDİ TEK ALIŞKANLIĞIM BİR ZALİM SEVDİM SEN ÇEKİL YANIMDAN SEVDİĞİM GELSİN BOŞUNA ZAMANI TÜKETME DOKTOR

Geceler Yarim Oldu Geceler yarim oldu Anam anam garibem Ağlamak karım oldu Anam anam anam garibem Ağlamak karım oldu Anam garibe *** Her dertden yıkılmazdı Anam anam garibem Sebebim zalim oldu *** Anam anam garibe Sebebim zalim oldu anam garibe *** Bayram gelmiş neyime Anam anam anam garibe Kan damlar yüreğime Anam anam garibe *** Yaralarım sızlıyor anam anam garibe Doktor gelmiş neyime Anam anam garibe Doktor gelmiş neyime Anam anam garibe

Yanarım Böyle sevmiştim böyle seni birtanem Ömrümü verirdim hiç düşünmeden yanımda kalsaydın inan seninle Sevdikce doğardım her gün yeniden Böyle sevmiştim böyle seni birtanem Ömrümü verirdim hiç düşünmeden yanımda kalsaydın inan seninle Sevdikce doğardım her gün yeniden *** Kopardı gönlümden seni ayrılıklar Çılgına döndürdü beni yalnızlığım hani biz ölmeden ayrılamazdık sevmek mi yalandı biz mi yanıldık Yanarım Yanarım sana yanarım. Yanarım kaybolan bana yanarım Ben sana tutsak sen benden uzak Bilemem ben artık nasıl yaşarım *** Böyle sevmiştim böyle seni birtanem Ömrümü verirdim hiç düşünmeden yanımda kalsaydın inan seninle Sevdikce doğardım her gün yeniden Böyle sevmiştim böyle seni birtanem Ömrümü verirdim hiç düşünmeden yanımda kalsaydın inan seninle Sevdikce doğardım her gün yeniden *** Kopardı gönlümden seni ayrılıklar Çılgına döndürdü beni yalnızlığım hani biz ölmeden ayrılamazdık sevmek mi yalandı biz mi yanıldık *** Yanarım Yanarım sana yanarım. Yanarım kaybolan bana yanarım Ben sana tutsak sen benden uzak Bilemem ben artık nasıl yaşarım