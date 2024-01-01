Ne sen bana gösterebildin kalbini Ne ben sana anlatabildim kendimi Hep savunmada hep tetikte Açık vermeden Bırakmadan akışına, sürüklenmeden Hep zar tutmak, kaçak dövüşmek Aşksız sevişmek Hep büyük beden giymek Çırpınıp, didinmek Bu yüzden yarım yamalak Bu yüzden eksik yaşamak Ve bu yüzden kutsal yanmak Ama bu anlamamak Hadi yeniden hadi bir daha Doğalımda büyüyelim mi Sonuna kadar alana kadar kalelerini Yürüyelim mi Hadi yeniden Usandım artık bu tekinsiz oyundan Bu kibirden gururdan bu aciz düellodan Unuttum nerdeyse perdesiz yüzünü Çocuk bayramları kadar büyük gülüşünü Bir uçurtmalık bir balonluk mutluluk düşünü Unuttum nerdeyse bu nasıl bir kaybolmak Bu yüzden yarım yamalak Bu yüzden eksik yaşamak Ve bu yüzden Kutsal yanmak Ama anlamamak Bu yüzden yarım yamalak Bu yüzden eksik yaşamak Ve bu yüzden Kutsal yanmak Ama bu anlamamak Hadi yeniden hadi bir daha Doğalım da büyüyelim mi Sonuna kadar alana kadar kalelerini Yürüyelim mi