Bu Yüzden Şarkı Sözleri
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Ne sen bana gösterebildin kalbini
Ne ben sana anlatabildim kendimi
Hep savunmada hep tetikte
Açık vermeden
Bırakmadan akışına, sürüklenmeden
Hep zar tutmak, kaçak dövüşmek
Aşksız sevişmek
Hep büyük beden giymek
Çırpınıp, didinmek
Bu yüzden yarım yamalak
Bu yüzden eksik yaşamak
Ve bu yüzden kutsal yanmak
Ama bu anlamamak
Hadi yeniden hadi bir daha
Doğalımda büyüyelim mi
Sonuna kadar alana kadar kalelerini
Yürüyelim mi
Hadi yeniden
Usandım artık bu tekinsiz oyundan
Bu kibirden gururdan bu aciz düellodan
Unuttum nerdeyse perdesiz yüzünü
Çocuk bayramları kadar büyük gülüşünü
Bir uçurtmalık bir balonluk mutluluk düşünü
Unuttum nerdeyse bu nasıl bir kaybolmak
Bu yüzden yarım yamalak
Bu yüzden eksik yaşamak
Ve bu yüzden Kutsal yanmak
Ama anlamamak
Bu yüzden yarım yamalak
Bu yüzden eksik yaşamak
Ve bu yüzden Kutsal yanmak
Ama bu anlamamak
Hadi yeniden hadi bir daha
Doğalım da büyüyelim mi
Sonuna kadar alana kadar kalelerini
Yürüyelim mi