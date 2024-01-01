Bulunur Mu? Neydi kızın ismi? olsa bir resmi hatırlasam dönsem yüreğime bir cevap bulsam rahatlasam çok zaman geçti rüzgar başka yöne esti bu böyle geldi böyle gitmesin o sensin bir kere denesek ne olur belki durulur

Acıya Tanığım Gün yine doğar Güz benim adım Ben daha doğmadan ben daha doğmadan acıya tanığım Bir göz damlası düşer boynuma Annemim eli olur dokunur şevkatle boynuma Denizin ortasında kalmış gibiyim Sonra dalga dalga karaya vurmuş gibiyim Ne kadar kalkabilir insan altından Hangi gün katıksız bir sevince doğar Tanrı ümitlere daha doğmadan En umulmadık anda elinden tutan elinden tutan *** Bir çicek açar Gelir yine bahar Tam da pes ederken tamda pes ederken yeniden başlar Mevsimler arasında gelgit gibiyim Sonlanmayan bir sefer belkide bir Ne kadar kalkabilir insan altından Hangi gün katıksız bir sevince doğar Tanrı ümitlere daha doğmadan En umulmadık anda elinden tutan elinden tutan

Adanalı Günü gününe tutmadı Kendi kendime bir çözüm bulamadım Senin gibisine de senden iyisine de rastlamadım, rastlamayacağım Bizde sıkıldık bu gelgitlerden yollara düşmekten Buymuş delikanlı, buymuş cesur yürek Kim kaldı o meleklerden Yarimin saçları gözleri en alasından İşte sana anasına bak kızını al Ah Adanalı kaşı gözü badanalı Söyle bana kim senin annen halayamı sorsak dayıyamı Tebrik etsek ne olur sanki Ah Adanalı kaşı gözü badanalı Söyle bana kim senin annen hacıyamı sorsak hocayamı Tebrik etsek ne olur sanki Tıkır tıkır işler mi daha da genişler mi aklın fikrin contası Ya limon istermi uzun boylu çelişkiler yok mu bunun ortası Yarimin saçları gözleri en alasından İşte sana anasına bak kızını al Ah Adanalı kaşı gözü badanalı Söyle bana kim senin annen halayamı sorsak dayıyamı Tebrik etsek ne olur sanki Ah Adanalı kaşı gözü badanalı Söyle bana kim senin annen hacıyamı sorsak hocayamı Tebrik etsek ne olur sanki Ah Adanalı kaşı gözü badanalı Söyle bana kim senin annen halayamı sorsak dayıyamı Tebrik etsek ne olur sanki Ah Adanalı kaşı gözü badanalı Söyle bana kim senin annen hacıyamı sorsak hocayamı Tebrik etsek ne olur sanki

Anam Anam anam anam senden ricam bana onu al istesin babam

Aşkın 21 Günü en yakımdaki ırağımda en uzağıma olup yaşanmışlık kurur insanın aklı durur

Azad Et Beni Büyük yeminler ettim Bir daha asla sevmeyecektim İnsanlar yalnızdı nasıl olsa Kendimden yüzde bir milyon emindim Bir çift göz yaktı küllerimi Sildi attı bunca yıllık ezberimi Her şeyi Çöz zincirlerimi artık Çöz, azad et beni ne olur Bırak dizginlerimi artık Bak, dört nala içimde atlar Gülüp geçiyor her şeye Henüz yaşamanın 'y'sinde Al götür beni gittiğin yere Dağıldı bulutlar çözüldü bak bilmece Saatlerim halen sende esir İsminse dudaklarımda bir zehir Bir zehir Çöz zincirlerimi artık Çöz, azad et beni ne olur Bırak dizginlerimi artık Bak, dört nala içimde atlar

Bu Yüzden Ne sen bana gösterebildin kalbini Ne ben sana anlatabildim kendimi Hep savunmada hep tetikte Açık vermeden Bırakmadan akışına, sürüklenmeden Hep zar tutmak, kaçak dövüşmek Aşksız sevişmek Hep büyük beden giymek Çırpınıp, didinmek Bu yüzden yarım yamalak Bu yüzden eksik yaşamak Ve bu yüzden kutsal yanmak Ama bu anlamamak Hadi yeniden hadi bir daha Doğalımda büyüyelim mi Sonuna kadar alana kadar kalelerini Yürüyelim mi Hadi yeniden Usandım artık bu tekinsiz oyundan Bu kibirden gururdan bu aciz düellodan Unuttum nerdeyse perdesiz yüzünü Çocuk bayramları kadar büyük gülüşünü Bir uçurtmalık bir balonluk mutluluk düşünü Unuttum nerdeyse bu nasıl bir kaybolmak Bu yüzden yarım yamalak Bu yüzden eksik yaşamak Ve bu yüzden Kutsal yanmak Ama anlamamak Bu yüzden yarım yamalak Bu yüzden eksik yaşamak Ve bu yüzden Kutsal yanmak Ama bu anlamamak Hadi yeniden hadi bir daha Doğalım da büyüyelim mi Sonuna kadar alana kadar kalelerini Yürüyelim mi

Farzet Ki farzet ki sevilen ben değil aslında burada kanayan benim kimsenin işini bozmak istemem zehirlemem kendimi nefretle beslemem