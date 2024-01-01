Tamperaman Şarkı Sözleri
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hep bir hazırlık
bir toplantı hali
ahh
bize de yazık
e kalkalım bari
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Gün yine doğar
Güz benim adım
Ben daha doğmadan ben daha doğmadan acıya tanığım
Bir göz damlası düşer boynuma
Annemim eli olur dokunur şevkatle boynuma
Denizin ortasında kalmış gibiyim
Sonra dalga dalga karaya vurmuş gibiyim
Ne kadar kalkabilir insan altından
Hangi gün katıksız bir sevince doğar
Tanrı ümitlere daha doğmadan
En umulmadık anda elinden tutan elinden tutan
***
Bir çicek açar
Gelir yine bahar
Tam da pes ederken tamda pes ederken yeniden başlar
Mevsimler arasında gelgit gibiyim
Sonlanmayan bir sefer belkide bir
Ne kadar kalkabilir insan altından
Hangi gün katıksız bir sevince doğar
Tanrı ümitlere daha doğmadan
En umulmadık anda elinden tutan elinden tutan
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Günü gününe tutmadı
Kendi kendime bir çözüm bulamadım
Senin gibisine de senden iyisine de rastlamadım, rastlamayacağım
Bizde sıkıldık bu gelgitlerden yollara düşmekten
Buymuş delikanlı, buymuş cesur yürek
Kim kaldı o meleklerden
Yarimin saçları gözleri en alasından
İşte sana anasına bak kızını al
Ah Adanalı kaşı gözü badanalı
Söyle bana kim senin annen halayamı sorsak dayıyamı
Tebrik etsek ne olur sanki
Ah Adanalı kaşı gözü badanalı
Söyle bana kim senin annen hacıyamı sorsak hocayamı
Tebrik etsek ne olur sanki
Tıkır tıkır işler mi daha da genişler mi aklın fikrin contası
Ya limon istermi uzun boylu çelişkiler yok mu bunun ortası
Yarimin saçları gözleri en alasından
İşte sana anasına bak kızını al
Ah Adanalı kaşı gözü badanalı
Söyle bana kim senin annen halayamı sorsak dayıyamı
Tebrik etsek ne olur sanki
Ah Adanalı kaşı gözü badanalı
Söyle bana kim senin annen hacıyamı sorsak hocayamı
Tebrik etsek ne olur sanki
Ah Adanalı kaşı gözü badanalı
Söyle bana kim senin annen halayamı sorsak dayıyamı
Tebrik etsek ne olur sanki
Ah Adanalı kaşı gözü badanalı
Söyle bana kim senin annen hacıyamı sorsak hocayamı
Tebrik etsek ne olur sanki
-
anam anam
senden ricam
bana onu al
istesin babam
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en yakımdaki ırağımda
en uzağıma olup
yaşanmışlık kurur
insanın aklı durur
-
Büyük yeminler ettim
Bir daha asla sevmeyecektim
İnsanlar yalnızdı nasıl olsa
Kendimden yüzde bir milyon emindim
Bir çift göz yaktı küllerimi
Sildi attı bunca yıllık ezberimi
Her şeyi
Çöz zincirlerimi artık
Çöz, azad et beni ne olur
Bırak dizginlerimi artık
Bak, dört nala içimde atlar
Gülüp geçiyor her şeye
Henüz yaşamanın 'y'sinde
Al götür beni gittiğin yere
Dağıldı bulutlar çözüldü bak bilmece
Saatlerim halen sende esir
İsminse dudaklarımda bir zehir
Bir zehir
Çöz zincirlerimi artık
Çöz, azad et beni ne olur
Bırak dizginlerimi artık
Bak, dört nala içimde atlar
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Ne sen bana gösterebildin kalbini
Ne ben sana anlatabildim kendimi
Hep savunmada hep tetikte
Açık vermeden
Bırakmadan akışına, sürüklenmeden
Hep zar tutmak, kaçak dövüşmek
Aşksız sevişmek
Hep büyük beden giymek
Çırpınıp, didinmek
Bu yüzden yarım yamalak
Bu yüzden eksik yaşamak
Ve bu yüzden kutsal yanmak
Ama bu anlamamak
Hadi yeniden hadi bir daha
Doğalımda büyüyelim mi
Sonuna kadar alana kadar kalelerini
Yürüyelim mi
Hadi yeniden
Usandım artık bu tekinsiz oyundan
Bu kibirden gururdan bu aciz düellodan
Unuttum nerdeyse perdesiz yüzünü
Çocuk bayramları kadar büyük gülüşünü
Bir uçurtmalık bir balonluk mutluluk düşünü
Unuttum nerdeyse bu nasıl bir kaybolmak
Bu yüzden yarım yamalak
Bu yüzden eksik yaşamak
Ve bu yüzden Kutsal yanmak
Ama anlamamak
Bu yüzden yarım yamalak
Bu yüzden eksik yaşamak
Ve bu yüzden Kutsal yanmak
Ama bu anlamamak
Hadi yeniden hadi bir daha
Doğalım da büyüyelim mi
Sonuna kadar alana kadar kalelerini
Yürüyelim mi
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Neydi kızın ismi?
olsa bir resmi hatırlasam
dönsem yüreğime
bir cevap bulsam rahatlasam
çok zaman geçti rüzgar başka yöne esti
bu böyle geldi böyle gitmesin o sensin
bir kere denesek ne olur
belki durulur
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farzet ki sevilen ben değil
aslında burada kanayan benim
kimsenin işini bozmak istemem
zehirlemem kendimi nefretle beslemem
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