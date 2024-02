Hangimiz Tertemiz Ft Emre Altuğ [Verse 1: Pit10] Senin kadar suçluyken afiş olmam aksilik Romantiklik banalleşti artık makul vahşilik Faydasız bu kavgalar, yorar boşuna kalbimi Ve her ayrılık haksız çekilen kırmızı kart gibi (Evet) Yemeği sıcak yiyelim, intikam şart değil Çünkü sevgi aç kalırken nefret toplar bahşişi Günahın bedeline akıl sağlığı taksidi Söz gümüşse sükunet Aspirin Hangimiz tertemiziz geçmişimiz kirli Çünkü bizi yoldan çıkarmıştı aşk denilen iksir Çarptıran kalbimi her deneyim riskli Eğer kötülük olmasaydı neye yarardı iyilik Sevsem de bağlanamam doğam gereği mecbur Ellerini raple derim çünkü kaybeder her mecnun Katlolurken aşklarım faili meçhul İçimdeki çocuk gayrimeşru [Nakarat: Emre Altuğ & (Pit10)] Senin hiç suçun yok mu Kabullenmek bu kadar zor mu (hey) Sanki bu devirde hangimiz (hangimiz) tertemiz oof Senin hiç suçun yok mu Kabullenmek bu kadar zor mu (hey) Sanki bu devirde hangimiz (hangimiz) tertemiz (tertemiz) Oof tertemiz ***[Verse 2: Pit10] Düşlerimiz karmaşıktı, suçlarımız karşılıklı Savunma zaman kaybı, bu infazlar yargısızdı Sevgiye saygısızlık değil birazcık kaygısızlık İrademizle hareket etsek durmak için haykırırdık Aykırı hayaller kirletse de fena değil Ulaşmak için her yol mübah derim Kabul, ben adiyim Uyumluyum lekeli dünyayla e napiyim? Uykusuzluk ederken tüm hakikati tedavi Sen de temiz değilsin en az benim kadar Metanetin palavra, şeytana mesafesiz kalan Hesap ettim ama yalan cesaretin falan Sakın dokunma alışırsın veya elin yanar Hazır mıyız gerçeği tüm çıplaklığıyla görmeye Korkan yürekler mahkumdur tırsaklığıyla ölmeye Mecburum seni aklın kıvraklığıyla çözmeye Esir olsam dahi 46'yla gömleğe [Nakarat: Emre Altuğ] Senin hiç suçun yok mu Kabullenmek bu kadar zor mu Sanki bu devirde hangimiz tertemiz oof Senin hiç suçun yok mu Kabullenmek bu kadar zor mu Sanki bu devirde hangimiz tertemiz oof *** [Verse 3: Pit10] Söylesene Hangimiz tertemiz Halledelim gel konuşup Cevaplarım her soruyu Sen delisin ben doluyum (Heh) Hissedelim olmadan güven sorunu Biz birlikte varoluruz Ben nefesim sen solunum Ve dünya haykırır İnsanoğlu aykırı Yasımız çok büyük Çünkü biziz kaybımız Bu kaçıncı saydığım Bu kaçıncı ayrılık Işıkları kapatınca tüm bedenler aynıdır İhanetin yağmurunda ıslanalım Biz girmediğimiz günahları kıskanalım Tertemiz olmasak da kirli ruhumuzla Sevgi dolu bir dünya için çabalayıp risk alalım [Bridge: Emre Aydın] Söyle benden başka var mı Böyle aşkı bulmak kolay mı Hani biz deli gibi seviyorduk birbirimizi oof Gel pire için yorgan yaktırma Bana kötü şeyleri hiç yaptırma Hani biz deli gibi seviyorduk birbirimizi oof *** [Nakarat: Emre Altuğ & (Pit10)] Senin hiç suçun yok mu Kabullenmek bu kadar zor mu (hey) Sanki bu devirde hangimiz (hangimiz) tertemiz Senin hiç suçun yok mu Kabullenmek bu kadar zor mu (ey) Sanki bu devirde hangimiz (hangimiz) tertemiz (tertemiz) Oof tertemiz

Beni Bilmiyorsun [Verse 1] Otur soru sorma rahatla dinle yo Pit10'sa Meçhul failleri ben bulurum, polis sonra İzliyorum kanatlarımı açıp Olympos'ta Uçacaksak ihtiyacımız yok co-pilota Benim kırk birinci harami, kılıcım kallâvi Denersen bulaşmayı tövbe edecen vallahi Derin yaralı müzik sanayisini bandajlayayım Kuralı biz koyana kadar assassin, anarşi! Hakkım için yere ceset sereceğim Benden sebepsiz nefret edenlere sebep vereceğim Önce karşı çıkıp deneme diyecen Sonra Rafet gibi melek dileyecen Adım sanat, benim için soyun Yorma gerisini sorup, artar gerilimin dozu Ben, bir bar taburesi üstünde 2Pac'ın öldüğü yaştayım Ve sen henüz beni bilmiyorsun... [Hook](x2) "Türkiye'de Rap yok!" diyorsan, beni bilmiyorsun Ve de hâlâ TV izliyorsan, beni bilmiyorsun Boktan radyoları dinliyorsan, beni bilmiyorsun Bu iş sence basitse, beni bilmiyorsun [Verse 2: Pit10] Rolüm biçilmişken senaryoya bağlı kalsam da Tükenirken tek tek hayal kurmak aptalca Kırkı çıkmayan gelip geçici yaslarla Aşk dediğin ebesi olmayan bir saklambaç Yanar benliğim saçlarına külü yağar Bu nasıl karmaşa bu ne biçim küliyat Tükeniş gözlerini bürür bak Çünkü artık gülün dikeni yok dikenin gülü var Bugünün düşleri değmedi yarına Sevgi büyük geldi geçmedi kapıdan Rüzgarın gülüşü esmedi çatıma Yine bana kalan en derin acılar Şimdi kendi doğrularıma yaşarken Biri çıkar bütün anılara yalan der Günahın ateşinde yanarken Onca boynu bükük şair göz yaşlarını satarken Ben bir.. [Nakarat: Zey & (Pit10)] Günahkar olsam da (çok günah işledim) Cenneti bulsam da (melekleri izledim) Unutmak isterken (seni) hatırlatıyor En derin acılar (en derin acılar) Ya da masum anılar Herşey bana seni hatırlatıyor Günahkar olsam da (çok günah işledim) Cenneti bulsam da (melekleri izledim) Unutmak isterken (seni) hatırlatıyor En derin acılar (en derin acılar) Ya da masum anılar Herşey bana seni hatırlatıyor Ooooo [Outro: Zey] Günahkar olsam da, cenneti bulsam da Hatırlatıyor

Kalp Ft Özay Bakır Söktüğüm kalplerin sonucu kan ve kir Elime bulaşıyor hayalleri pas geçip Geceler güzeldi karanlıkta raks edip Kendim olmak için çıkarırdım maskemi Artık bırak beni yanı başım ırak gelir Dalamam aşk havuzunun kırık trampleni Hayallerle yüzemem esir alır kramp beni Olamam soytarı yaşıyorken kral gibi Pitt ve Jolie gibi yakıştık Olmasak da bu duyguya fazla alışkın Yine de her nefesin bu ruhu acıttı (evet) Seninki güzelim zararına satıştı Özü bebek gibi hassas (hassas) Ama azı karar fazlası masraf Ben özgürüm, aykırı bağlanamam asla Takılırım bu gece bir barda wassup {Nakarat: Özay Bakır & (Pit10)} Sende kalpten başka (kalpten başka) Her şey var ama Bence aşktan başka (aşktan başka) Bir şeyin önemi yok Kalpten başka (kalpten başka) Her şey var ama Bence aşktan başka (aşktan başka) Bir şeyin önemi yok {Verse 2: Pit10} Çok havalısın demez bana mısın Neden kapalısın ve gel bana kızım Yeter bana sızın ve her taraf ısı Karanlıklara biz fener yakarız Yeter yakamı bırak o peri masalı Gel felekten bir geceyi esir alalım Ve tüm kötü anıları kesip atalım Çünkü kader denen yellozun eli maşalı Onun umurunda değil kayan yıldızlar Aradığı son model kayan hız yapan İş rap tamam ama gelemem hiç tribe Tersim fırsatı çeviririm krize Bana rol yapma derim gerçek kal Mercek altında gel destan yazalım Olursun mutlu çünkü Bende kalpten başka her şey var {Nakarat: Özay Bakır & (Pit10)} Sende kalpten başka (kalpten başka) Her şey var ama Bence aşktan başka (aşktan başka) Bir şeyin önemi yok Kalpten başka (kalpten başka) Her şey var ama Bence aşktan başka (aşktan başka) Bir şeyin önemi yok Kalpten başka Her şey var ama Bence aşktan başka (evet) Bir şeyin önemi yok Kalpten başka Her şey var ama Bence aşktan başka (evet) Bir şeyin önemi yok

Nişantaşı Ft Zey [Nakarat: Zey] Aşklar aynı, sözler aynı Nişantaşı'nda, Nişantaşı'nda Aşklar aynı, sözler aynı Nişantaşı'nda, Nişantaşı'nda [Verse 1: Pit10] Olmayı denemeli biraz yapıcı Çünkü gündüz ve gece gibi inatlaşırız Dün sana sunmuşken tek taşını Bugün boşverip seçtin Nişantaşı'nı Buralarda güçlü olan en kalıcı Kazıyorum bitmiş aşkın enkazını Son zamanlar yitirdim heyecanımı Çünkü sen bir turta gibi elmalısın İstiyordun su ama ben çöldüm Gözlerin kalbinin aynasıysa körsün Sana göre gidiyorken her şey dörtdörtlük Ötüyorsa tüm horozlar kimin bu çöplük? Yenisini yarat hemen bir şans kaçınca Iskalamaman gerek nişan alınca Uzaklaş peşimden bir daha takılma Aradığın aşklar Nişantaşı'nda (haha) [Nakarat: Zey & (Pit10)] Aşklar aynı (hı-hı), sözler aynı (sözler aynı) Nişantaşı'nda (Nişantaşı'nda), Nişantaşı'nda (evet) Aşklar aynı (aşklar aynı), sözler aynı (hı-hı) Nişantaşı'nda (Nişantaşı'nda), Nişantaşı'nda *** [Verse 2: Pit10] Güneş doğar gelip geçer kara gün İyileşirim olsa bile yara büyük Çektiğin ipim olur şimdi sana düğüm Para güç demek uçuruma paraşüt Değişir işler kafamdaki taç gibi Bu benim haremim kapıları aç gir Süzülür önümde bedenler Beyin bedava evet ama aşk değil Nişantaşı kabul ettim şantajı İçinde geçmişimiz Louis Vuitton çantası Gidişat nasıl yitirdin şansları Açtım kartları şimdi bakıp çatlasın Çeksem de rest gelir arabulucu Dağıtacağını sanıyorken bütün karabulutu Oynadığımız oyunun kuralları bana sorulur Çünkü tatlım burada bir tek para konuşur Evet [Nakarat: Zey & (Pit10)] Aşklar aynı, sözler aynı (sözler aynı) Nişantaşı'nda, Nişantaşı'nda (Nişantaşı'nda) Aşklar aynı (aşklar aynı), sözler aynı Nişantaşı'nda (Nişantaşı'nda), Nişantaşı'nda [Bridge: Pit10] Hey, Pit10 ve Zey Nişantaşı'nda *** [Nakarat: Zey & (Pit10)] Aşklar aynı, sözler aynı (sözler aynı) Nişantaşı'nda (Nişantaşı'nda), Nişantaşı'nda (haha) Aşklar aynı, sözler aynı (Pit10 bebeğim) Nişantaşı'nda (hı-hı), Nişantaşı'nda (ıh) [Outro: Pit10] Tamam, e tamam Yeter bu kadar Kapa abi artık Daha ne kadar sürücek? Haha

Milyonda Bir Ft Zey [Nakarat: Zey & (Pit10)] Sende hiç kimsede olmayan sihir var (evet) Bizde milyonda bir bulunan (milyonda bir) bir aşk var [Verse 1: Pit10] Gözün gözümdeyse elin elimde Bu gece bitmesin hiç tenin tenimde Rüzgârın karanlığı süpürür esip geçince Bu saatlerde durur zaman seni sevince Bırak da cümlelerim kalsın artık ıssız Çalındıysa yürek varsın olsun aşkım hırsız Gözlerine baktığımda nabzım arşı yıktı Seni İstanbul gibi sevdim, karşılıksız Bazen gittim üstüne yordum sanki birazcık Aslında normalde olmasam da inatçı Yüzünü gördüğümde başlıyo' bir sancı Eğer hedef kalbinse ben en keskin nişancı [Nakarat: Zey & (Pit10)] Sende hiç kimsede olmayan (evet) sihir var (sihir var) Bizde (bizde) milyonda bir bulunan (milyonda bir) bir aşk var [Verse 2: Pit10] Günah kadar çekicisin, melek kadar beyaz Güneş gibi parlıyorken her mevsim bahar beyaz Yağmur damlaları ışık olup yağar biraz Kal biraz henüz erken ve bu aşka kalbim aç İnan saymadım yenildiğimi kaç defa Önemi yok çünkü senden öncekiler antrenman Bu yüzden isterim ve kalbim oldu kan revan Ve sen sardığında yaramı ben iyileştim an be an Gözlerin uçurum kendimi bırakıp öldüğüm Kanadım sensen eğer bulutlardır gördüğüm Dudaklarından çıkan kelimeler mühürler ömrümü Çünkü ben anca sende tutsakken özgürüm *** [Nakarat: Zey & (Pit10)] Sende hiç kimsede olmayan sihir var (evet) Bizde milyonda bir bulunan (milyonda bir) bir aşk var Eeey, sende hiç kimsede olmayan sihir var (evet) Bizde milyonda bir bulunan bir aşk var ***

Kaç Kere Ft Özgün Sen direndin ben direndim biz yenildik boş yere Kalplerimiz dolmadı ki, olmadı ki, Kaç kere öldüm, kaç kere gördüm Sen ve ben yok yere kaybolduk Yalan olduğuna inanmaya başladım her şeyin Yabancılaşmışım herkese, sustum, neresi burası ben nerdeyim? Çek perdeyi, bitir bu derbiyi Ölmek çözüm olsa şu an beynime yağdırırdım tüm mermiyi, buna değer miyim? Dinlerdim bıkmadan, sen sevdiğim müzikti kalbinin ritmi Ben yeniden varken her şeye sense bu dansı terk edip gittin Geride kalan sadece kırılan bir kalp bana, o da yerle bir şimdi Son dal sigaramdın içmeye kıyamadığım, tertemiz pislik... Gerekirse günleri günlere ayları aylara yılmadan eklerim Ver elini gidelim buradan bana yeter, istersen kır tamam hep beni Aç kapa, aç kapa hırpala defteri İçimdeki kıyametçesine depremler bile ördüğümüz bu sert duvarları yıkmaya yetmedi Yaktım gemileri yüzsün alevde tutsak ruhlar kin dolsun Aceleyle uçuruma yol alırım artık, sahte hayattan kim korksun Dayanamam acılara boyuma geçerse, duramam burada ben biliyorsun Gidiyorum artık çünkü sen bir masal gibi bir varsın ya da bir yoksun... Sen direndin ben direndim biz yenildik boş yere Kalplerimiz dolmadı ki, olmadı ki, Kaç kere öldüm, kaç kere gördüm Sen ve ben yok yere kaybolduk İkimiz de suçluysak söyle kim oynayabilir masumu Ben artık gidiyorum izninle, sana yoksa mahsuru Bak yazık oldu, çürümüş tüm sevgi tarlalarının mahsülü Bugün dünün katili ve yarının maktülü Yağsın yağmur yaz vakti ama bomboş hayallere kanmam hiç Bana gereken kalp nakli, kuyruk acın var hayat yap kapris *** Buna değmez, güzel her şey bir gün zaten bitecek hep böyleydi Sıra beklerken insanlar merhamet için, ben en öndeydim Kandırmak kendimi benim için artık fazlaca çocukça Kalmak gitmekten zor, yeniden o sözlere başlama, yorulma Baksana yolunda gitmeyen bir şeyler var, kalk sabah olunca Dibe çöktük biz satsam 5 kuruş etmez, kaç para onurlar? Kaç kere öldüm nefes alamadım, daha ne kadar kalırım bilmem burda Gözyaşımda boğuldum her gün, yaralansam bile izler durmaz Diller tutsak, kalpte kelepçe; göremem yüzünü sisten pustan Boş yere yüreğime sistem kurmak, aşk tanrısı ister kurban...

Limit Yok [Giriş: Pit10 & Ais Ezhel] Biz, berabersek, Limit Yok! Ve siz, bizimle iseniz, Limit Yok! Limit, sadece bir kelimedir Ve ben onun amına koyim Yeah, ah [Verse 1: Ais Ezhel] Sahne bana boks ringi, koç şimdi dinle ve coş pislik Teybim kafamda, derdi taksam der "No CD" Çok kirli insanın fıtratı, baksan yok hiçbi' adam Para cinsel obje, tüm insanlık osbirci Bu lağım çukurunda temiz kalmak zor Bebe ne iş varsa koştum, öderim banka borcu Villalar da gördüm, takıldım ghettomda da Deli bir goncayım, yeşeririm ben betonda da [Verse 2: Kamufle] Konu üstünkörü rap'se benden hatır alma Bu ekibe karşı duran olur tıpkı yayık ayran (Ya) Yıllardır destek olun diye yırtınan Bi' kitle mongol gibi konuşur ve albüm dahi satın almaz (Hahaha) İşimiz yok sizin için, Hip-Hop hep makara Sanal portal katil eder seni aynı şamata (Yeah) Devir değişmiyor aynı mentalite akıp gidecekse Amaçların için asla yaşama! *** [Verse 3: Sansar Salvo] Savaş yerinde sersefil Umuda kitlenir gözüm, ah, hedefe kilitlenip Hedef bu mâtemin içinden çekmek almak alemi Yasaklardan uzak tutmak ademi Onurlandır aileni, küçük düşür zalimi Bak bu atış talimi, alev yürekler ayini Kan gölünde tan yeline dek bazı yürekler Şeytanım alimim benim, şeytanım ayinim [Nakarat: Pit10] Ses ver (Ses ver) Susma (Susma) Bizimle (Bizimle) Limit Yok (Limit Yok) Ses ver (Ses ver) Susma (Susma) Beraber (Beraber) Limit Yok (Limit Yok) [Verse 4: Pit10] (Haaa Pit10 bebeğim, 2033) Atın ölümü nasıl olsun? Akıl yürüt, yakın yürü Bizle hisset asıl güdümü, kıçına tekme takım gücü Asıl dürtü ego, bunu da yapmak için yaşım büyük Ama Powertürk'ün sayesinde oldum sabır küpü! Gecen kadar karanlığım, bundan ötürü batık günün Beni, yüzümü görüp hissettiğinden beri asık yüzün (Hahaha) Açın önümü geliyorum, ben yürüdükçe yere çakıl gülüm Artık televizyonda izlemek istemiyorum kadın günü! Büyük idol dediğin manita kaldıran bi' kriko Sorun sende para görünce artıyorsa libidon Göğsün öyle kalsın, önce beyne yaptır silikon (Haha) Çünkü şu an gördüklerin gökkuşağında gri ton O kadar eski kafasınız ki müzik sizde Flintstone (Ha) Kurtarı'ca'm endüstriyi memleketim Kripton Kriss Kross olamamışken olamazsın Rick Ross Hip-Hop pasta değil elma bebeğim, benim Steve Jobs *** [Nakarat: Pit10] Ses ver (Ses ver) Susma (Susma) Bizimle (Bizimle) Limit Yok (Limit Yok) Ses ver (Ses ver) Susma (Susma) Beraber (Beraber) Limit Yok (Limit Yok) [Verse 5: Patron] At üstünde rap sanki Texas'ta kovboy Flex hasta çok stok, bu rap fazla porno Mutfağımda rosto, votka ve komposto (Hmm) Slow müzik, ton hoş, bunalımda Tom York (Yeah) Arabam yok, zaman çok, metrobüste NOS yok (Yeah) Biter hayatın bu sonsuz kocaman bir kozmos Kim yanımda sor, bur'da her bi' mc Yakuza Mikrofonda boss Ege a.k.a bi' bazuka [Verse 6: Anıl Piyancı] Sıra Piyancı’da, şimdi rap'in keyfini çıkar O dandik sözlerini gelip geri teybine tıkar Dinlediklerinden belli girmiş zevkine kramp Tanrı sevmemiş seni, yemişin beynine spam! Zaten hayatında olan bütün baby'ler sanal Hip-Hop’u çocuk oyunu, mic'ı da Beyblade sanar (Ah) Şimdi senden istediklerimi temin et tamam Defolup git buradan, Hip-Hop'u teslim et bana *** [Verse 7: Beta] Rap şarap, benimse Ömer Hayyam adım İçtiğin o gazoz bile seni ayıltamadı Düşersin ayağa-ayağa, desen de "Hayır hayır" Köprüyü geçerken de dedik ayıya ayı Tayfada gözün kal'cak, duygularını ödünç al'ca'm Sövüp sayma boşuna, adımı duyduğunda götün kalkar Limit yok, limit yok, bu yüzden ödün patlar Başıma gelen en güzel şey fötr şapkam [Verse 8: Allame] Hip-Hop strateji, eski okul sokaklardan aldı dersi Rapin yok koleji, battle döker ninja leşi Mantar tabancalara karşı Rus keleşi Dinleyen henüz reşit değilken liriklerime manasızdır evden keşif Aç ağzı gelir peşin, cevap eleştir tabi tepkisiz Yataktan zor kalkarsın, bırak geçsin ilacın etkisi Ve bazıları da kaçık Mehdi Gerçekleri dökersem ananın kızlık soyadını alırsın velet, bu parça açık tehdit! [Nakarat: Pit10] Ses ver (Ses ver) Susma (Susma) Bizimle (Bizimle) Limit Yok (Limit Yok) Ses ver (Ses ver) Susma (Susma) Beraber (Beraber) Limit Yok (Limit Yok)