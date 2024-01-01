-
[Nakarat: Zey & (Pit10)]
Sende hiç kimsede olmayan sihir var (evet)
Bizde milyonda bir bulunan (milyonda bir) bir aşk var
[Verse 1: Pit10]
Gözün gözümdeyse elin elimde
Bu gece bitmesin hiç tenin tenimde
Rüzgârın karanlığı süpürür esip geçince
Bu saatlerde durur zaman seni sevince
Bırak da cümlelerim kalsın artık ıssız
Çalındıysa yürek varsın olsun aşkım hırsız
Gözlerine baktığımda nabzım arşı yıktı
Seni İstanbul gibi sevdim, karşılıksız
Bazen gittim üstüne yordum sanki birazcık
Aslında normalde olmasam da inatçı
Yüzünü gördüğümde başlıyo' bir sancı
Eğer hedef kalbinse ben en keskin nişancı
[Nakarat: Zey & (Pit10)]
Sende hiç kimsede olmayan (evet) sihir var (sihir var)
Bizde (bizde) milyonda bir bulunan (milyonda bir) bir aşk var
[Verse 2: Pit10]
Günah kadar çekicisin, melek kadar beyaz
Güneş gibi parlıyorken her mevsim bahar beyaz
Yağmur damlaları ışık olup yağar biraz
Kal biraz henüz erken ve bu aşka kalbim aç
İnan saymadım yenildiğimi kaç defa
Önemi yok çünkü senden öncekiler antrenman
Bu yüzden isterim ve kalbim oldu kan revan
Ve sen sardığında yaramı ben iyileştim an be an
Gözlerin uçurum kendimi bırakıp öldüğüm
Kanadım sensen eğer bulutlardır gördüğüm
Dudaklarından çıkan kelimeler mühürler ömrümü
Çünkü ben anca sende tutsakken özgürüm
***
[Nakarat: Zey & (Pit10)]
Sende hiç kimsede olmayan sihir var (evet)
Bizde milyonda bir bulunan (milyonda bir) bir aşk var
Eeey, sende hiç kimsede olmayan sihir var (evet)
Bizde milyonda bir bulunan bir aşk var
***
-
[Verse 1]
Otur soru sorma rahatla dinle yo Pit10'sa
Meçhul failleri ben bulurum, polis sonra
İzliyorum kanatlarımı açıp Olympos'ta
Uçacaksak ihtiyacımız yok co-pilota
Benim kırk birinci harami, kılıcım kallâvi
Denersen bulaşmayı tövbe edecen vallahi
Derin yaralı müzik sanayisini bandajlayayım
Kuralı biz koyana kadar assassin, anarşi!
Hakkım için yere ceset sereceğim
Benden sebepsiz nefret edenlere sebep vereceğim
Önce karşı çıkıp deneme diyecen
Sonra Rafet gibi melek dileyecen
Adım sanat, benim için soyun
Yorma gerisini sorup, artar gerilimin dozu
Ben, bir bar taburesi üstünde 2Pac'ın öldüğü yaştayım
Ve sen henüz beni bilmiyorsun...
[Hook](x2)
"Türkiye'de Rap yok!" diyorsan, beni bilmiyorsun
Ve de hâlâ TV izliyorsan, beni bilmiyorsun
Boktan radyoları dinliyorsan, beni bilmiyorsun
Bu iş sence basitse, beni bilmiyorsun
[Verse 2: Pit10]
Rolüm biçilmişken senaryoya bağlı kalsam da
Tükenirken tek tek hayal kurmak aptalca
Kırkı çıkmayan gelip geçici yaslarla
Aşk dediğin ebesi olmayan bir saklambaç
Yanar benliğim saçlarına külü yağar
Bu nasıl karmaşa bu ne biçim küliyat
Tükeniş gözlerini bürür bak
Çünkü artık gülün dikeni yok dikenin gülü var
Bugünün düşleri değmedi yarına
Sevgi büyük geldi geçmedi kapıdan
Rüzgarın gülüşü esmedi çatıma
Yine bana kalan en derin acılar
Şimdi kendi doğrularıma yaşarken
Biri çıkar bütün anılara yalan der
Günahın ateşinde yanarken
Onca boynu bükük şair göz yaşlarını satarken
Ben bir..
[Nakarat: Zey & (Pit10)]
Günahkar olsam da (çok günah işledim)
Cenneti bulsam da (melekleri izledim)
Unutmak isterken (seni) hatırlatıyor
En derin acılar (en derin acılar)
Ya da masum anılar
Herşey bana seni hatırlatıyor
Günahkar olsam da (çok günah işledim)
Cenneti bulsam da (melekleri izledim)
Unutmak isterken (seni) hatırlatıyor
En derin acılar (en derin acılar)
Ya da masum anılar
Herşey bana seni hatırlatıyor
Ooooo
[Outro: Zey]
Günahkar olsam da, cenneti bulsam da
Hatırlatıyor
-
Söktüğüm kalplerin sonucu kan ve kir
Elime bulaşıyor hayalleri pas geçip
Geceler güzeldi karanlıkta raks edip
Kendim olmak için çıkarırdım maskemi
Artık bırak beni yanı başım ırak gelir
Dalamam aşk havuzunun kırık trampleni
Hayallerle yüzemem esir alır kramp beni
Olamam soytarı yaşıyorken kral gibi
Pitt ve Jolie gibi yakıştık
Olmasak da bu duyguya fazla alışkın
Yine de her nefesin bu ruhu acıttı (evet)
Seninki güzelim zararına satıştı
Özü bebek gibi hassas (hassas)
Ama azı karar fazlası masraf
Ben özgürüm, aykırı bağlanamam asla
Takılırım bu gece bir barda wassup
{Nakarat: Özay Bakır & (Pit10)}
Sende kalpten başka (kalpten başka)
Her şey var ama
Bence aşktan başka (aşktan başka)
Bir şeyin önemi yok
Kalpten başka (kalpten başka)
Her şey var ama
Bence aşktan başka (aşktan başka)
Bir şeyin önemi yok
{Verse 2: Pit10}
Çok havalısın demez bana mısın
Neden kapalısın ve gel bana kızım
Yeter bana sızın ve her taraf ısı
Karanlıklara biz fener yakarız
Yeter yakamı bırak o peri masalı
Gel felekten bir geceyi esir alalım
Ve tüm kötü anıları kesip atalım
Çünkü kader denen yellozun eli maşalı
Onun umurunda değil kayan yıldızlar
Aradığı son model kayan hız yapan
İş rap tamam ama gelemem hiç tribe
Tersim fırsatı çeviririm krize
Bana rol yapma derim gerçek kal
Mercek altında gel destan yazalım
Olursun mutlu çünkü
Bende kalpten başka her şey var
{Nakarat: Özay Bakır & (Pit10)}
Sende kalpten başka (kalpten başka)
Her şey var ama
Bence aşktan başka (aşktan başka)
Bir şeyin önemi yok
Kalpten başka (kalpten başka)
Her şey var ama
Bence aşktan başka (aşktan başka)
Bir şeyin önemi yok
Kalpten başka
Her şey var ama
Bence aşktan başka (evet)
Bir şeyin önemi yok
Kalpten başka
Her şey var ama
Bence aşktan başka (evet)
Bir şeyin önemi yok
-
[Nakarat: Zey]
Aşklar aynı, sözler aynı
Nişantaşı'nda, Nişantaşı'nda
Aşklar aynı, sözler aynı
Nişantaşı'nda, Nişantaşı'nda
[Verse 1: Pit10]
Olmayı denemeli biraz yapıcı
Çünkü gündüz ve gece gibi inatlaşırız
Dün sana sunmuşken tek taşını
Bugün boşverip seçtin Nişantaşı'nı
Buralarda güçlü olan en kalıcı
Kazıyorum bitmiş aşkın enkazını
Son zamanlar yitirdim heyecanımı
Çünkü sen bir turta gibi elmalısın
İstiyordun su ama ben çöldüm
Gözlerin kalbinin aynasıysa körsün
Sana göre gidiyorken her şey dörtdörtlük
Ötüyorsa tüm horozlar kimin bu çöplük?
Yenisini yarat hemen bir şans kaçınca
Iskalamaman gerek nişan alınca
Uzaklaş peşimden bir daha takılma
Aradığın aşklar Nişantaşı'nda (haha)
[Nakarat: Zey & (Pit10)]
Aşklar aynı (hı-hı), sözler aynı (sözler aynı)
Nişantaşı'nda (Nişantaşı'nda), Nişantaşı'nda (evet)
Aşklar aynı (aşklar aynı), sözler aynı (hı-hı)
Nişantaşı'nda (Nişantaşı'nda), Nişantaşı'nda
***
[Verse 2: Pit10]
Güneş doğar gelip geçer kara gün
İyileşirim olsa bile yara büyük
Çektiğin ipim olur şimdi sana düğüm
Para güç demek uçuruma paraşüt
Değişir işler kafamdaki taç gibi
Bu benim haremim kapıları aç gir
Süzülür önümde bedenler
Beyin bedava evet ama aşk değil
Nişantaşı kabul ettim şantajı
İçinde geçmişimiz Louis Vuitton çantası
Gidişat nasıl yitirdin şansları
Açtım kartları şimdi bakıp çatlasın
Çeksem de rest gelir arabulucu
Dağıtacağını sanıyorken bütün karabulutu
Oynadığımız oyunun kuralları bana sorulur
Çünkü tatlım burada bir tek para konuşur
Evet
[Nakarat: Zey & (Pit10)]
Aşklar aynı, sözler aynı (sözler aynı)
Nişantaşı'nda, Nişantaşı'nda (Nişantaşı'nda)
Aşklar aynı (aşklar aynı), sözler aynı
Nişantaşı'nda (Nişantaşı'nda), Nişantaşı'nda
[Bridge: Pit10]
Hey, Pit10 ve Zey
Nişantaşı'nda
***
[Nakarat: Zey & (Pit10)]
Aşklar aynı, sözler aynı (sözler aynı)
Nişantaşı'nda (Nişantaşı'nda), Nişantaşı'nda (haha)
Aşklar aynı, sözler aynı (Pit10 bebeğim)
Nişantaşı'nda (hı-hı), Nişantaşı'nda (ıh)
[Outro: Pit10]
Tamam, e tamam
Yeter bu kadar
Kapa abi artık
Daha ne kadar sürücek? Haha
-
-
Sen direndin ben direndim biz yenildik boş yere
Kalplerimiz dolmadı ki, olmadı ki,
Kaç kere öldüm, kaç kere gördüm
Sen ve ben yok yere kaybolduk
Yalan olduğuna inanmaya başladım her şeyin
Yabancılaşmışım herkese, sustum, neresi burası ben nerdeyim?
Çek perdeyi, bitir bu derbiyi
Ölmek çözüm olsa şu an beynime yağdırırdım tüm mermiyi, buna değer miyim?
Dinlerdim bıkmadan, sen sevdiğim müzikti kalbinin ritmi
Ben yeniden varken her şeye sense bu dansı terk edip gittin
Geride kalan sadece kırılan bir kalp bana, o da yerle bir şimdi
Son dal sigaramdın içmeye kıyamadığım, tertemiz pislik...
Gerekirse günleri günlere ayları aylara yılmadan eklerim
Ver elini gidelim buradan bana yeter, istersen kır tamam hep beni
Aç kapa, aç kapa hırpala defteri
İçimdeki kıyametçesine depremler bile ördüğümüz bu sert duvarları yıkmaya yetmedi
Yaktım gemileri yüzsün alevde tutsak ruhlar kin dolsun
Aceleyle uçuruma yol alırım artık, sahte hayattan kim korksun
Dayanamam acılara boyuma geçerse, duramam burada ben biliyorsun
Gidiyorum artık çünkü sen bir masal gibi bir varsın ya da bir yoksun...
Sen direndin ben direndim biz yenildik boş yere
Kalplerimiz dolmadı ki, olmadı ki,
Kaç kere öldüm, kaç kere gördüm
Sen ve ben yok yere kaybolduk
İkimiz de suçluysak söyle kim oynayabilir masumu
Ben artık gidiyorum izninle, sana yoksa mahsuru
Bak yazık oldu, çürümüş tüm sevgi tarlalarının mahsülü
Bugün dünün katili ve yarının maktülü
Yağsın yağmur yaz vakti ama bomboş hayallere kanmam hiç
Bana gereken kalp nakli, kuyruk acın var hayat yap kapris
***
Buna değmez, güzel her şey bir gün zaten bitecek hep böyleydi
Sıra beklerken insanlar merhamet için, ben en öndeydim
Kandırmak kendimi benim için artık fazlaca çocukça
Kalmak gitmekten zor, yeniden o sözlere başlama, yorulma
Baksana yolunda gitmeyen bir şeyler var, kalk sabah olunca
Dibe çöktük biz satsam 5 kuruş etmez, kaç para onurlar?
Kaç kere öldüm nefes alamadım, daha ne kadar kalırım bilmem burda
Gözyaşımda boğuldum her gün, yaralansam bile izler durmaz
Diller tutsak, kalpte kelepçe; göremem yüzünü sisten pustan
Boş yere yüreğime sistem kurmak, aşk tanrısı ister kurban...
-
[Giriş: Pit10 & Ais Ezhel]
Biz, berabersek, Limit Yok!
Ve siz, bizimle iseniz, Limit Yok!
Limit, sadece bir kelimedir
Ve ben onun amına koyim
Yeah, ah
[Verse 1: Ais Ezhel]
Sahne bana boks ringi, koç şimdi dinle ve coş pislik
Teybim kafamda, derdi taksam der "No CD"
Çok kirli insanın fıtratı, baksan yok hiçbi' adam
Para cinsel obje, tüm insanlık osbirci
Bu lağım çukurunda temiz kalmak zor
Bebe ne iş varsa koştum, öderim banka borcu
Villalar da gördüm, takıldım ghettomda da
Deli bir goncayım, yeşeririm ben betonda da
[Verse 2: Kamufle]
Konu üstünkörü rap'se benden hatır alma
Bu ekibe karşı duran olur tıpkı yayık ayran (Ya)
Yıllardır destek olun diye yırtınan
Bi' kitle mongol gibi konuşur ve albüm dahi satın almaz (Hahaha)
İşimiz yok sizin için, Hip-Hop hep makara
Sanal portal katil eder seni aynı şamata (Yeah)
Devir değişmiyor aynı mentalite akıp gidecekse
Amaçların için asla yaşama!
***
[Verse 3: Sansar Salvo]
Savaş yerinde sersefil
Umuda kitlenir gözüm, ah, hedefe kilitlenip
Hedef bu mâtemin içinden çekmek almak alemi
Yasaklardan uzak tutmak ademi
Onurlandır aileni, küçük düşür zalimi
Bak bu atış talimi, alev yürekler ayini
Kan gölünde tan yeline dek bazı yürekler
Şeytanım alimim benim, şeytanım ayinim
[Nakarat: Pit10]
Ses ver (Ses ver)
Susma (Susma)
Bizimle (Bizimle)
Limit Yok (Limit Yok)
Ses ver (Ses ver)
Susma (Susma)
Beraber (Beraber)
Limit Yok (Limit Yok)
[Verse 4: Pit10]
(Haaa Pit10 bebeğim, 2033)
Atın ölümü nasıl olsun? Akıl yürüt, yakın yürü
Bizle hisset asıl güdümü, kıçına tekme takım gücü
Asıl dürtü ego, bunu da yapmak için yaşım büyük
Ama Powertürk'ün sayesinde oldum sabır küpü!
Gecen kadar karanlığım, bundan ötürü batık günün
Beni, yüzümü görüp hissettiğinden beri asık yüzün (Hahaha)
Açın önümü geliyorum, ben yürüdükçe yere çakıl gülüm
Artık televizyonda izlemek istemiyorum kadın günü!
Büyük idol dediğin manita kaldıran bi' kriko
Sorun sende para görünce artıyorsa libidon
Göğsün öyle kalsın, önce beyne yaptır silikon (Haha)
Çünkü şu an gördüklerin gökkuşağında gri ton
O kadar eski kafasınız ki müzik sizde Flintstone (Ha)
Kurtarı'ca'm endüstriyi memleketim Kripton
Kriss Kross olamamışken olamazsın Rick Ross
Hip-Hop pasta değil elma bebeğim, benim Steve Jobs
***
[Nakarat: Pit10]
Ses ver (Ses ver)
Susma (Susma)
Bizimle (Bizimle)
Limit Yok (Limit Yok)
Ses ver (Ses ver)
Susma (Susma)
Beraber (Beraber)
Limit Yok (Limit Yok)
[Verse 5: Patron]
At üstünde rap sanki Texas'ta kovboy
Flex hasta çok stok, bu rap fazla porno
Mutfağımda rosto, votka ve komposto (Hmm)
Slow müzik, ton hoş, bunalımda Tom York (Yeah)
Arabam yok, zaman çok, metrobüste NOS yok (Yeah)
Biter hayatın bu sonsuz kocaman bir kozmos
Kim yanımda sor, bur'da her bi' mc Yakuza
Mikrofonda boss Ege a.k.a bi' bazuka
[Verse 6: Anıl Piyancı]
Sıra Piyancı’da, şimdi rap'in keyfini çıkar
O dandik sözlerini gelip geri teybine tıkar
Dinlediklerinden belli girmiş zevkine kramp
Tanrı sevmemiş seni, yemişin beynine spam!
Zaten hayatında olan bütün baby'ler sanal
Hip-Hop’u çocuk oyunu, mic'ı da Beyblade sanar (Ah)
Şimdi senden istediklerimi temin et tamam
Defolup git buradan, Hip-Hop'u teslim et bana
***
[Verse 7: Beta]
Rap şarap, benimse Ömer Hayyam adım
İçtiğin o gazoz bile seni ayıltamadı
Düşersin ayağa-ayağa, desen de "Hayır hayır"
Köprüyü geçerken de dedik ayıya ayı
Tayfada gözün kal'cak, duygularını ödünç al'ca'm
Sövüp sayma boşuna, adımı duyduğunda götün kalkar
Limit yok, limit yok, bu yüzden ödün patlar
Başıma gelen en güzel şey fötr şapkam
[Verse 8: Allame]
Hip-Hop strateji, eski okul sokaklardan aldı dersi
Rapin yok koleji, battle döker ninja leşi
Mantar tabancalara karşı Rus keleşi
Dinleyen henüz reşit değilken liriklerime manasızdır evden keşif
Aç ağzı gelir peşin, cevap eleştir tabi tepkisiz
Yataktan zor kalkarsın, bırak geçsin ilacın etkisi
Ve bazıları da kaçık Mehdi
Gerçekleri dökersem ananın kızlık soyadını alırsın velet, bu parça açık tehdit!
[Nakarat: Pit10]
Ses ver (Ses ver)
Susma (Susma)
Bizimle (Bizimle)
Limit Yok (Limit Yok)
Ses ver (Ses ver)
Susma (Susma)
Beraber (Beraber)
Limit Yok (Limit Yok)
-
nereye istersen es körpe binlerce ses
zor aşmak tutsakta dillerde pes
uzlaşmak ütopikken biz nerdeyiz söyle
nezaman aralanır bu sis perdesi
sen es hissederim rüzgarını ölerek
dilinin bıçağıyla dilimi dilime bölerek
uzakta bedenim yolun bedeli geçilmeyen dönemeç
yüreğinin bahçesinde oynuyoruz körebe
es geç ben maskelere büründüm
gülüşün bahar hüzünlerin güzündü
dört duvar arasında kalp atışı gürültü
aşkın alevimde terlemek üşütür
melankolik bir akşam meltemiyle es
öyle savur ki bitkin ruhum olsun mest
hadi es cennetine vermeden es
cinnetim ol nefretimle gelip nefesimi kes
ceceli sıtayla
Verse 2
Bu son durak korku var
al kalbimi istersen hor kullan
yeterki kal rüzgar donduran
çatışırım benliğimle bitmez sorgular
takip etmek zor nabzın atışını
çek git hayatımdan varsın alışırım
düşünmekte zor oturup izlesen
kanımın beynime karşı akışını
ceceli sıtayla
cevap belli olsa bile yine soru sorulur
yorulur bedenimiz ruhumuz yorulur
bilmiyorum gidenin yerine kim koyulur
kaybedeniyim iki kişilik bir oyunun
yalan gülüşlerde portatifti mutluluk
tutuldu nutkum daralan ufkum ellerde suç bulur
ve şimdi aldığım nefes dahi kuşkulu
biz aşkı yerde ararken buluta çoktan uçmuşuz
-
[Verse 1: Pit10]
Senin kadar suçluyken afiş olmam aksilik
Romantiklik banalleşti artık makul vahşilik
Faydasız bu kavgalar, yorar boşuna kalbimi
Ve her ayrılık haksız çekilen kırmızı kart gibi (Evet)
Yemeği sıcak yiyelim, intikam şart değil
Çünkü sevgi aç kalırken nefret toplar bahşişi
Günahın bedeline akıl sağlığı taksidi
Söz gümüşse sükunet Aspirin
Hangimiz tertemiziz geçmişimiz kirli
Çünkü bizi yoldan çıkarmıştı aşk denilen iksir
Çarptıran kalbimi her deneyim riskli
Eğer kötülük olmasaydı neye yarardı iyilik
Sevsem de bağlanamam doğam gereği mecbur
Ellerini raple derim çünkü kaybeder her mecnun
Katlolurken aşklarım faili meçhul
İçimdeki çocuk gayrimeşru
[Nakarat: Emre Altuğ & (Pit10)]
Senin hiç suçun yok mu
Kabullenmek bu kadar zor mu (hey)
Sanki bu devirde hangimiz (hangimiz) tertemiz oof
Senin hiç suçun yok mu
Kabullenmek bu kadar zor mu (hey)
Sanki bu devirde hangimiz (hangimiz) tertemiz (tertemiz)
Oof tertemiz
***[Verse 2: Pit10]
Düşlerimiz karmaşıktı, suçlarımız karşılıklı
Savunma zaman kaybı, bu infazlar yargısızdı
Sevgiye saygısızlık değil birazcık kaygısızlık
İrademizle hareket etsek durmak için haykırırdık
Aykırı hayaller kirletse de fena değil
Ulaşmak için her yol mübah derim
Kabul, ben adiyim
Uyumluyum lekeli dünyayla e napiyim?
Uykusuzluk ederken tüm hakikati tedavi
Sen de temiz değilsin en az benim kadar
Metanetin palavra, şeytana mesafesiz kalan
Hesap ettim ama yalan cesaretin falan
Sakın dokunma alışırsın veya elin yanar
Hazır mıyız gerçeği tüm çıplaklığıyla görmeye
Korkan yürekler mahkumdur tırsaklığıyla ölmeye
Mecburum seni aklın kıvraklığıyla çözmeye
Esir olsam dahi 46'yla gömleğe
[Nakarat: Emre Altuğ]
Senin hiç suçun yok mu
Kabullenmek bu kadar zor mu
Sanki bu devirde hangimiz tertemiz oof
Senin hiç suçun yok mu
Kabullenmek bu kadar zor mu
Sanki bu devirde hangimiz tertemiz oof
***
[Verse 3: Pit10]
Söylesene
Hangimiz tertemiz
Halledelim gel konuşup
Cevaplarım her soruyu
Sen delisin ben doluyum (Heh)
Hissedelim olmadan güven sorunu
Biz birlikte varoluruz
Ben nefesim sen solunum
Ve dünya haykırır
İnsanoğlu aykırı
Yasımız çok büyük
Çünkü biziz kaybımız
Bu kaçıncı saydığım
Bu kaçıncı ayrılık
Işıkları kapatınca tüm bedenler aynıdır
İhanetin yağmurunda ıslanalım
Biz girmediğimiz günahları kıskanalım
Tertemiz olmasak da kirli ruhumuzla
Sevgi dolu bir dünya için çabalayıp risk alalım
[Bridge: Emre Aydın]
Söyle benden başka var mı
Böyle aşkı bulmak kolay mı
Hani biz deli gibi seviyorduk birbirimizi oof
Gel pire için yorgan yaktırma
Bana kötü şeyleri hiç yaptırma
Hani biz deli gibi seviyorduk birbirimizi oof
***
[Nakarat: Emre Altuğ & (Pit10)]
Senin hiç suçun yok mu
Kabullenmek bu kadar zor mu (hey)
Sanki bu devirde hangimiz (hangimiz) tertemiz
Senin hiç suçun yok mu
Kabullenmek bu kadar zor mu (ey)
Sanki bu devirde hangimiz (hangimiz) tertemiz (tertemiz)
Oof tertemiz