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15 Temmuz Kahramanları
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Onlar 15 Temmuz gecesi tarih yazdılar...
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01
15 Temmuz Kahramanları - 1
1:02:18
12 Ekim 2024
15 Temmuz Gecesi'nde destan yazan kahramanlarımızın cesaret ve yiğitlik öyküsü...
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02
15 Temmuz Kahramanları - 2
00:00
12 Ekim 2024
15 Temmuz Gecesi'nde destan yazan kahramanlarımızın cesaret ve yiğitlik öyküsü...
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03
15 Temmuz Kahramanları - 3
00:00
12 Ekim 2024
15 Temmuz Gecesi'nde destan yazan kahramanlarımızın cesaret ve yiğitlik öyküsü...
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04
Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit
09:48
12 Ekim 2024
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, atılan bomba sonucu Şehit olan kahramanlardan; Şanlı Özel Harekât Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in hayatı...
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05
Darbecilere direnen baba-oğul: Erol ve Abdullah Olçok
07:11
12 Ekim 2024
Erol Olçok, 16 yaşındaki oğlu Abdullah Olçok'la birlikte, Boğaz Köprüsü üzerindeki darbeci cuntacılara karşı direnirken şehit düştü.
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06
Sevda Güngör
07:38
12 Ekim 2024
15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara/Gölbaşı özel harekât daire başkanlığına atılan bomba sonucu şehit düştü.
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07
İzzet Özkan
05:37
12 Ekim 2024
FETÖ’cü hainler külliye önündeki sivillerin üzerine ateş açtı. Özkan, açılan ilk ateşte vuruldu.
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08
Komiser Yardımcısı Seher Yaşar
04:37
12 Ekim 2024
15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını kahramanca savunan polisler arasındaydı.
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09
Çorumlu Mustafa Solak
05:11
12 Ekim 2024
Darbecilerin kurşunlarıyla Beştepe'de şehit edildi.
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10
Selim Cansız
09:00
12 Ekim 2024
Selim Cansız, Genelkurmay Başkanlığı önünde hainlerin kurşunlarına hedef olarak şehit oldu.
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11
Şehit PÖH Gülşah Güler
00:00
12 Ekim 2024
15 Temmuz hain darbe girişiminde Gölbaşı Özel harekat daire başkanlığında şehit düşen komiser yardımcısı...
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