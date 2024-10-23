Kubbelerden Semaya

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Birbirinden değerli cami ve medreselerin tarihçeleri, geçmişten günümüze geliş hikayeleri...
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01
Murat Hüdavendigar Camii
07:47
23 Ekim 2024
Türkiye'nin Bursa şehrinde bulunan bir camidir. Osmanlı Sultanı Murat II tarafından 15. yüzyılın başlarında inşa edilmiştir
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02
Emir Sultan Camii
08:21
23 Ekim 2024
Emir Sultan Camii, Türkiye'nin Bursa şehrinde bulunan tarihi bir camidir. Adını Emir Sultan'dan almıştır.
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03
Muradiye Camii
00:00
24 Ekim 2024
Bursa ilinde yer alan tarihi bir camidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun 6. padişahı olan II. Murad tarafından yaptırılmıştır.
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04
Yıldırım Camii
07:51
24 Ekim 2024
Yıldırım Camii, Bursa Ovasına hakim bir tepe üzerinde, Bursa’nın doğusunda Yıldırım semtindedir.
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05
Orhan Camii
07:29
24 Ekim 2024
Orhan Camii, İzmit'te, Orhan Mahallesi bulunan 14. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biridir.
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06
Yeşil Camii
00:00
24 Ekim 2024
Yeşil Cami, Bursa'da ilk dönem Osmanlı mimarisinin önemli örnekleri arasında yer alan ve 15. yüzyılda inşa edilen bir tarihi yapıdır.
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07
Üftade Tekkesi
08:13
24 Ekim 2024
Bursa'da 16. yüzyılda kurulan tekkedir.
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08
Ulu Camii
09:46
24 Ekim 2024
Bursa’da I. Bayezid tarafından 1396-1400 yılları arasında yaptırılmış ulu camidir.
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