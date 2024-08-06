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7/24 Dinle Podcast Belgesel Medeniyet Düşünürü - FARABİ
Medeniyet Düşünürü - FARABİ
PODCAST

Medeniyet Düşünürü - FARABİ

Belgesel

İslam felsefesini metot, terminoloji ve problemler açısından temellendiren ünlü Türk filozofu.
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