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Namazgahlar
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Namazgahlar

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Kimi zaman yalnız bir yolcunun, kimi zaman bir kervanın namazına, çevresinde esen rüzgarlar ile eşlik eder Namazgahlar...
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