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Namazgahlar
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Kimi zaman yalnız bir yolcunun, kimi zaman bir kervanın namazına, çevresinde esen rüzgarlar ile eşlik eder Namazgahlar...
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01
Bayram Musalla Namazgahı
10:20
19 Ekim 2024
Bayram Musalla Namazgahı, Sivrihisar'da yer alan bir Osmanlı eseridir.
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02
Kosova Namazgahı
10:05
19 Ekim 2024
Kosova Namazgahı, Fatih Sultan Mehmed'in emri ile Kosova'da inşa edilmiş bir yapıdır.
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03
Musalla Namazgahı
10:00
19 Ekim 2024
Musalla Namazgahı, Konya'da Musalla Mezarlığı içinde bulunan bir yapıdır.
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04
Esma Sultan Namazgahı
09:47
19 Ekim 2024
1781'de bir Sultan'ın kızı için yapılmış, ibadet terasına çıkan merdivenleri ve çeşmesi bulunan mermer yapıdır.
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05
Umurbey Namazgahı
10:00
19 Ekim 2024
Bu namazgah ordu sefere çıkmadan önce toplu edilmesi amacıyla inşa ettirilmiştir.
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06
Anadolu Hisarı Namazgahı
09:57
19 Ekim 2024
Bu namazgah askerlerin ibadet edebilmesi için yaptırılmıştır.
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07
Azepler Namazgahı
10:41
19 Ekim 2024
Gelibolu’da donanmayla sefere çıkan azeblerin denize açılmadan önce ibadet ve dua etmeleri için inşa edilmiş namazgah.
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08
Okmeydanı Namazgahı
09:43
19 Ekim 2024
Gürcü Mehmet Paşa tarafından namazgâhın minberi inşa edilmiştir.
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