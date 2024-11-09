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Medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim şehirleri geziyoruz...
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01
Üsküp | Tarihçe
20:44
09 Kasım 2024
Bu bölümde sizlere edebiyatımızın usta şairi Yahya Kemal Beyatlı'nın dizelerine taşıdığı memleketi Osmanlı'nın kadim şehri Üsküp'ten sesleniyoruz.
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02
Prizren | Tarihçe
16:48
09 Kasım 2024
Kültürel mirasların izini sürdüğümüz programımızda bu hafta Osmanlı mirasının izlerine rastladığımız Kosova'nın tarihi şehirlerinden Prizren'i ziyaret ediyoruz.
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03
Vulçıtrın | Tarihçe
16:28
09 Kasım 2024
Kültürel mirasların izini sürdüğümüz programımızda bu hafta Osmanlı mirasının izlerine rastladığımız Kosova'nın tarihi şehirlerinden Vulçıtrın, İpek ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un memleketi olan Suşitsa köyünü ziyaret ediyoruz.
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04
Priştine | Tarihçe
19:06
09 Kasım 2024
Kültürel mirasların izini sürdüğümüz programımızda bu hafta Balkan diyarından Kosova'nın başkenti Priştinedeyiz...
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