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İslam coğrafyasında tanınmış şahsiyetlerin mezar anıtları hakkında tarihi bilgiler...
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01
Sultan I. Ahmet Türbesi
17:34
22 Ekim 2024
Sultan I. Ahmet Türbesi; İstanbul Suriçi Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Sultan I. Ahmet Külliyesi'nin kuzeydoğu köşesine 1619 yılında inşa edilmiştir.
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02
Vefa Türbesi
19:12
22 Ekim 2024
1491’de Şeyh Vefa’nın ölümü üzerine türbe yaptırılmış ve daha sonra etrafında bir hazire oluşmuştur.
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03
Şehzade Mehmet Türbesi
00:00
22 Ekim 2024
İstanbul Eminönü'nde bulunan Şehzade Mehmet Türbesi Şehzade Mehmet Külliyesi haziresinde bulunmaktadır.
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04
Hatice Turhan Sultan Türbesi
19:26
22 Ekim 2024
İstanbul Suriçi Eminönü Yeni Camii haziresine 1663 yılında Mimar Mustafa Ağa tarafından inşa edilmiştir.
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05
Merkez Efendi Türbesi
00:00
23 Ekim 2024
Merkez Efendi Türbesi İstanbul, Zeytinburnu'nun Topkapı semti, Merkezefendi mahallesinde, Merkez Efendi Camii bahçesinde yer alır.
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06
Eyüp Sultan Türbesi
15:42
23 Ekim 2024
Türbe, Eyüp Sultan Camii adıyla bilinen ünlü ve kutsal Camiin kuzey tarafında ve iç avlunun hemen önündedir.
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07
Gülnuş Emetullah Valide Sultan Türbesi
16:07
23 Ekim 2024
Banisi, Sultan III. Ahmet'in annesi Gülnûş Emetullah Valide Sultan'dır. Lâle Devri başmimarı Mehmet Ağa tarafından yapılmıştır.
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08
Sümbül Efendi Türbesi
16:41
23 Ekim 2024
İstanbul Suriçi Kocamustafapaşa'daki Kocamustafapaşa Camisi'nin haziresine 1529 yılında inşa edilmiştir.
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09
Yahya Efendi Türbesi
09:19
23 Ekim 2024
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Çırağan Sarayı karşısında, Yahya Efendi Tekkesi'nin bitişiğinde bulunan 1571 tarihli Mimar Sinan eseri...
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10
Sultan II. Selim Türbesi
00:00
23 Ekim 2024
Mimar Sinan’ın inşa ettiği yapı dışta köşeleri genişçe pahlı kare bir plana sahiptir ve içte sekizgen bir galeriden meydana gelmektedir.
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11
Hürrem Sultan Türbesi
00:00
23 Ekim 2024
Eminönü'nde bulunan Süleymaniye caminin külliyesinde yer almaktadır.
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12
Kanuni Sultan Süleyman Türbesi
00:00
23 Ekim 2024
Kanuni Sultan Süleyman Han Türbesi, Süleymaniye Külliyesi içinde yer alır.
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13
Fatih Türbesi
08:27
23 Ekim 2024
Tarihte önemli izler bırakan Fatih Sultan Mehmet vefat ettikten sonra Fatih Camisinde bulunan türbeye defnedilmiştir.
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14
Mimar Sinan Türbesi
17:08
23 Ekim 2024
Koca Sinan diye de anılan Mimar Sinan, Osmanlı Devleti Baş mimarı olup Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve 3. Murad dönemlerinde Baş mimarlık görevlerinde bulunmuştur.
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15
III. Mehmet Türbesi
00:00
23 Ekim 2024
Ayasofya Camii avlusunda Sultan II. Selim Türbesi’nin güneyinde köşebaşında yer alan türbe III. Mehmed’in vefatından (ö. 1012/1603) sonra yaptırılmıştır.
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16
III. Murat Türbesi
15:19
23 Ekim 2024
Sultan III. Murad, ölümünün ardından (Cemâziyelevvel 1003 / Ocak 1595) on dokuz şehzadesiyle birlikte Ayasofya Camii hazîresine gömülmüş, daha sonra III. Mehmed’in emriyle başmimar Dâvud Ağa tarafından türbesinin inşasına başlanmıştır.
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17
II. Mahmud Türbesi
00:00
23 Ekim 2024
Bu türbe alanında Sultan II. Mahmut dışında Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamit yatmaktadır.
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