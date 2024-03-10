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Bir Demet Pasaj
İslam
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İslam
Bir Demet Pasaj
Değerli yazarların eserlerinden İslam'a dair pasajlar...
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01
Klasik Kelamda Büyük Tartışma Allah’ı Görmek Mümkün mü - Hatibzâde Muhyiddin
03:11
10 Mart 2024
Hatibzâde Muhyiddin'in "Klasik Kelamda Büyük Tartışma Allah’ı Görmek Mümkün mü" adlı eserinden bir alıntı...
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02
Ramazan Geceleri - Peyami Safa
00:00
10 Mart 2024
Peyamı Safa'nın "Ramazan Geceleri" adlı eserinden bir alıntı...
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03
Zamanın Behrinde Ramazan Hikayeleri - Necdet Subaşı
02:36
07 Mart 2024
Necdet Subaşı'nın "Zamanın Behrinde Ramazan Hikayeleri" adlı eserinden bir alıntı...
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