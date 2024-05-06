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Birlikte Büyüyoruz - Bebek ve Aile
Birlikte Büyüyoruz - Çocuk ve Aile
PODCAST
Birlikte Büyüyoruz - Çocuk ve Aile
Birlikte Büyüyoruz - Bebek ve Aile
Hamilelikten çocuk eğitimine aklınıza takılan tüm soruların cevabı ve değerli bilgilerle dolu "Çocuk ve Aile" podcast serisi..
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01
Hangi yaşa hangi sorumluluk?
17:40
06 Mayıs 2024
Çocuklara sorumluluk bilinci nasıl aşılanır inceliyoruz.
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02
Hamilelik beyni nasıl değiştiriyor?
05:58
06 Mayıs 2024
Hamilelik ve beyin ilişkisini inceliyoruz.
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03
Çocuğunuz neden sık hastalanıyor?
11:08
06 Mayıs 2024
Çocukların hastalık sebeplerini inceliyoruz.
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