×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Podcast
Dostluk Dosyası
Dostluk Dosyası _
PODCAST
Dostluk Dosyası
Dostluk Dosyası
Dost istersen Allah yeter...
DİNLE
Paylaş
Daha Fazla
01
Dost, Kalbimize Dokunandır
06:22
03 Ağustos 2024
Dostlar birbirinin aynasıdır. Aynaya bakan sadece kendini görmez, dostunu da görmüş olur. Müslim Coskun'un kaleme aldığı "Dost, Kalbimize Dokunandır" adlı yazısı...
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
02
Dost Olmak, Dost Kalmak
09:04
03 Ağustos 2024
Doğru arkadaşla yüründüğü zaman yol eziyet vermez; ötekine hürmet eden, şefkat ve merhamet sahipleriyle yol yürünür. Selim Cerrah'ın kaleme aldığı "Dost Olmak, Dost Kalmak" adlı yazısı...
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
03
Arkadaş, Yoldaştan da Kardaştan da Üstündür
04:07
03 Ağustos 2024
Mutluluk, arkadaşıyla beraberken en ücra yerde bile evinde hissetmektir. Erol Göka'nın kaleme aldığı "Arkadaş, Yoldaştan da Kardaştan da Üstündür" adlı yazısı...
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
04
Dost Dost Diye Nicesine Sarıldık
10:29
03 Ağustos 2024
Dostluk, tecrübelerden geçmedikçe olgunlaşmaz. Osman Toprak'ın kaleminden "Dost Dost Diye Nicesine Sarıldık" adlı yazısı...
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Takip Et
Copyright © 2024
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git