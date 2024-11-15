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Ayrılmaya Gelmek Bu Dünyaya
13:50
15 Kasım 2024
"Nasıl ki biz bir eşyamızı arkadaşımıza emanet ettiğimizde istediğimiz zaman alma hakkına sahipsek emanetin gerçek sahibi de emanetini bizden dilediği zaman alacaktır. Ayrılığa bu perspektiften baktığımızda kalbimizi geçici şeylere bağlamayacağımızı hatırlatan bir güç olarak onunla ilişki kurabiliriz" Mehmet Dinç ve Saadet Öztürk'ün kaleme aldıkları "Ayrılmaya Gelmek Bu Dünyaya" adlı yazıları.
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