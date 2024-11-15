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7/24 Dinle Podcast Dosya: Yaman Ayrılık
Dosya: Yaman Ayrılık
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Dosya: Yaman Ayrılık

Dosya: Yaman Ayrılık

"Ölüm ile ayrılığı tartmışlar elli dirhem fazla gelmiş ayrılık." -Karacaoğlan
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