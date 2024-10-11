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Podcast
Dünyamızda İslam Mirası
PODCAST
Dünya
Dünyamızda İslam Mirası
Dünya gezegenini daha yakından tanımak ve bin yıl öncesinin öncülerinin dünya tahayyülünü öğrenmek için bu bölümü dinleyebilirsiniz.
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01
Coğrafya
09:11
11 Ekim 2024
Dünyaca ünlü National Geographic dergisine göre coğrafya, "Farklı insan, yer ve ortamların bir bütün olarak incelenebilmesi için Dünyanın fiziksel ve insani boyutlarını bir araya getiren alan ve mekan bilimidir."
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02
Arazi Ölçümü
00:00
11 Ekim 2024
Jeodezi, haritalara hatasız olarak geçirilebilmeleri için zemindeki açı ve mesafelerin ölçülmesidir. İnşaat amaçlı olarak yol, bina ve arsa parsellerinin belirlenmesi, farklı kişilere ait arsaların ve hatta ülkelerin sınırlarının çizilmesi için kullanılır.
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