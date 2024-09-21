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Dünyamızda İslam Mirası
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Dünyamızda İslam Mirası
İslam dünyası, üç kıta genelinde ürün alıp satan devasa bir ekonominin verdiği güç ile bin iki yüz yıldır bilgi, etki ve yeniliğin kalesi haline gelmiştir.
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01
Alışveriş
08:27
21 Eylül 2024
14. yy Müslüman gezgini İbn Battuta döneminde, Maldivler'de para yerine geçen deniz kabuğu, Batı Afrika'daki Mali gibi bölgelere kadar ulaşmıştı. Gün gelecek, metal para ve banknotlar, İbn Battuta'nın bahsettiği deniz kabuklarının yerini alacaktı.
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02
Baraj Yapımı
07:23
21 Eylül 2024
İnsanoğlunun bugüne denk inşa ettiği en büyük yapılar arasında yer alan barajlar medeniyette son derece önemli bir rol üstlenir. Müslümanlar bundan yüzyıllar önce çok farklı tür ve büyüklüklerde barajlar inşa etmiştir.
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