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Dünyamızda İslam Mirası
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Dünyamızda İslam Mirası
İslam dünyasından dünyaya yayılan değerli mimari eserler, oluşum aşamaları ve daha fazlası...
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01
Çadır
04:38
03 Ekim 2024
Pratik veya sosyal işlevi olan büyük ya da küçük çadırlar, eskiden Müslümanlar ve Bedevi Araplar tarafından barınak ve toplanma yeri olarak kullanılıyordu.
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02
Bahçe
05:08
03 Ekim 2024
Müslümanlar bahçe kavramını yaymakla kalmadılar; bugün Batıda kolaylıkla bulunabilen birçok çiçek türünü Doğudan beraberlerinde getirdiler.
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