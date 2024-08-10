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Edebiyat ve Tabiat
PODCAST

Edebiyat ve Tabiat

Edebiyat ve Tabiat

Biliyor musunuz burada çok garip şeyler var. Kökler, çalılar... Hiç bitkilerin hissedebildiklerini hatta algılayabildiklerini düşündünüz mü?
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