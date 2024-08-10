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Edebiyat ve Tabiat
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Edebiyat ve Tabiat
Edebiyat ve Tabiat
Biliyor musunuz burada çok garip şeyler var. Kökler, çalılar... Hiç bitkilerin hissedebildiklerini hatta algılayabildiklerini düşündünüz mü?
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01
Bir Dağ Köyünün Bilge Atası: Goca Çam
00:00
10 Ağustos 2024
Çoluk çocuk, genç yaşlı hemen herkes Goca Çam'ın etrafında bir halka oluşturur, herkesin yönü ağaca dönecek şekilde eller göğe açılır ve yüksek sesle yağmur duası yapılır, Allah'tan bu ağaca verdiği ömrü diğer bütün ağaçlara vermesi, yağmur vererek tabiatı canlandırması niyaz edilirdi. Haşim Şahin'in kaleme aldığı "Bir Dağ Köyünün Bilge Atası: Goca Çam" adlı yazısı...
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02
Dağlar İle Taşlar İle
21:30
10 Ağustos 2024
Yanan her ağaç dünyayı cennet iddiası ile nasıl cehenneme çevirdiğimizi, taşan her dere heva ve hevesimizi nasıl içinde boğulduğumuz umman haline getirdiğimizi hatırlatıyor. Dursun Çiçek'in "Dağlar ile Taşlar ile" adlı yazısı...
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03
Divan Şairinin Tabiata Bakışı Nasıldı?
00:00
14 Ağustos 2024
Çünkü büyüsü bozulan bu dünyayı artık esrik bir bakışla temaşa etmenin imkanı ve ihtimali yoktur. Muhsin Macit'in "Divan Şairinin Tabiata Bakışı Nasıldı?" adlı yazısı...
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