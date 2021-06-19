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01
Film gibi başarı hikâyesi / 19.06.21
00:42
19 Haziran 2021
Pasta ustası olmak için evden kaçan Şırnaklı Ata Bilen, iki yıl önce kurduğu çikolata imalathanesinde 12 kişiye istihdam sağlıyor. Bilen, ürünlerini Irak, Suriye ve İran’a ihraç ediyor
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