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01
Bi' hayat: Şeyhmus Erdinç
00:13
18 Eylül 2022
Çocukken yaptığı kâğıttan toplarla bugün, rakip takımların filelerini havalandırıyor; azmiyle yılmadan, yıkılmadan kendini yeniden var edebiliyor ve yaşamıyla başkalarına büyük bir ilham veriyor. Kimden mi bahsediyoruz? Birazdan şahit olacağınız hayatın sahibi Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu Şeyhmus Erdinç'ten... Erdinç, tek bir cümle ile özetliyor bize yaşadıklarını; "Hangimiz tamız, hangimiz tamamız?" Sahi hangimiz tamamız?
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02
Bi' hayat: Şeyhmus Erdinç
28:51
25 Haziran 2022
Çocukken yaptığı kâğıttan toplarla bugün, rakip takımların filelerini havalandırıyor; azmiyle yılmadan, yıkılmadan kendini yeniden var edebiliyor ve yaşamıyla başkalarına büyük bir ilham veriyor. Kimden mi bahsediyoruz? Birazdan şahit olacağınız hayatın sahibi Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu Şeyhmus Erdinç'ten... Erdinç, tek bir cümle ile özetliyor bize yaşadıklarını; "Hangimiz tamız, hangimiz tamamız?" Sahi hangimiz tamamız?
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03
Son Hezarfen: Necmeddin Okyay
09:34
17 Ocak 2022
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04
Alaeddin Yavaşca kimdir?
06:47
26 Aralık 2021
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05
Sorgulayan bir edebi kalem: Rasim Özdenören
18:09
30 Eylül 2021
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06
İbn-i Sina Batı bilimini nasıl şekillendirdi?
09:01
24 Eylül 2021
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07
İslam medeniyetinin en önemli göz doktorlarından Ali bin İsa kimdir?
08:10
16 Eylül 2021
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08
Hz. Hasan kimdir? Hz. Hasan'ın İslam'a katkıları...
11:47
03 Eylül 2021
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09
Çınarın kuvvetli bir dalı: Fahreddin er Razi
00:00
22 Ağustos 2021
İslam düşüncesi Kur’an ve sünnet kaynağından akmaya başlayan asırlar boyunca âlimler, fakihler, düşünürler ve şairlerin çabalarıyla beslenen coşkun bir ırmaktır. İslam düşüncesi zor zamanlarda kendisini koruyan, kökleri derinlere inen bir çınardır. İşte bu çınarın kuvvetli dallarından birisi de Fahreddin er Razi’dir.
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10
Hafızasında kırk bin mısra bulunduran bir şair: Sedat Umran
12:58
06 Ağustos 2021
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11
Hz. Muhammed'in son zevcesi Meymune Bint Haris
05:10
05 Ağustos 2021
Meymune (r.a.) Peygamber Efendimiz’in (sav) son eşi ve aynı zamanda da ahiret yurduna göç eden son annemizdir. Rasulullah’tan 20 yıl sonra dünyaya gelen ve Kaza Umresi’nden sonra kendisiyle düğünü gerçekleşen Meymune binti Haris hem örnek kişiliği hem de âlemler içindeki en şerefli beşer ile sireti üzerinde durulması gereken hanım sahabi ve tahur annelerimizdendir.
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12
El Hazini'nin bilim dünyasına katkıları
08:15
03 Ağustos 2021
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13
Hayırları ile yaşayan hanım: Zübeyde bint Ca'fer
06:41
27 Temmuz 2021
Sahip olduğumuz bütün nimetlerin bize verilmiş bir ikram olduğunun bilincinde olmak ve bu bilince tez vakitte ulaşabilmek, her Müslümanın dualarından biridir. İşte Zübeyde bint Ca'fer de hayırla geçirdiği ömrünü sadaka-i cariyeye öyle çok adadı ki hac yolunda, Mekke'de, susuzluğunu giderenlerin duasında, aşevleriyle doyanların gönlünde, okunan ezanlarda yaşamaya devam ediyor.
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14
İbn Kemal kimdir? Bir devrin hafızası İbn Kemal hakkında bilinmesi gerekenler
10:47
20 Temmuz 2021
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15
Şehit Ressam Hasan Rıza kimdir? Hasan Rıza'nın hayatı ve tabloları...
15:33
13 Temmuz 2021
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16
Eyüp Sultan kimdir? Sahabe Eyyüb el Ensari’nin hayatı…
10:17
09 Temmuz 2021
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17
İlk çocuk doktorumuz Şifai Şaban Efendi
00:00
09 Temmuz 2021
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18
İbnülemin Mahmud Kemal kimdir?
12:07
07 Temmuz 2021
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19
Nizamülmülk kimdir?
12:48
07 Temmuz 2021
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20
İbn Haldun kimdir?
12:37
06 Temmuz 2021
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21
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır kimdir?
09:53
05 Temmuz 2021
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22
Muhammed Ali'nin yaşamındaki dönüm noktaları
10:54
05 Temmuz 2021
Spor dünyasında "tüm zamanların en büyüğü" olarak anılan boksör ve insan hakları savunucusu Muhammed Ali, ömrünü ırkçılık ile ayrımcılıkla mücadeleye adadı. 12 yaşında boksla tanıştı, 18 yaşında altın madalya kazandı. 22 yaşında İslam'ı seçti. İnandığı gibi yaşamaya gayret eden, dünyaya damga vuran Muhammed Ali'nin 74 yıla sığdırdığı hayatını mercek altında aldık.
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23
Hareket felsefesini Anadolu'yla buluşturan mütefekkir: Nurettin Topçu
09:36
01 Temmuz 2021
Anadolu ve İslam medeniyeti sentezi için çabalayan, "Hareket" dergisinin kurucusu, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu, 20'nci yüzyıl Türkiyesi'nin mütefekkiri, Cumhuriyet dönemi Türkiyesi'nin kalbi ve ruhuydu. Hareket felsefesine, Maurice Blondel'in penceresinden baktı. Topçu'ya göre isyanın da bir ahlakı vardı. 1975 Nisan'ı pek de iyi haberler getirmedi. Pankreas kanserine yakalandı. Aynı yılın 10 Temmuz'unda vefat etti.
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25
Nikahı semada kıyılan validemiz Zeyneb bint Cahş
06:37
27 Haziran 2021
Hem evliliği hem de boşanması ile tüm müminlere örnek olmuş Peygamber Efendimizin (sav) tahir zevcelerinden Zeyneb bint Cahş, çok hayır yapması ve ibadetle meşgul olması ile meşhur, hanım sahibelerdendi. Asaleti ve hayır yapmaya düşkünlüğü ile bilinen Hz. Zeyneb, Mekke'den Medine'ye ilk hicret edenler arasındaydı.
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26
İlk katarakt ameliyatını yapan Müslüman hekim; Ammar bin Ali
08:24
25 Haziran 2021
İslam medeniyetinin yetiştirdiği en büyük göz hekimlerinden birisi olan Ammar bin Ali, tarihteki ilk katarakt ameliyatını yapan kişidir. Müslüman tabip, oftalmoloji yani görme yolları ve cerrahisinin babası kabul edilir. Avrupa'da ders kitabı olarak okutulan eserlere imzasını atan Ammar'ın açıkladığı tedaviler onun kendi tecrübelerinin ürünüydü.
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27
Tarihi romanlaştıran yazar: Mehmet Niyazi Özdemir
14:19
24 Haziran 2021
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32
Modern astronominin kurucusu: Bitruci
07:16
17 Haziran 2021
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33
İbn Mace kimdir?
07:24
15 Haziran 2021
En güvenilir hadislerin derlendiği, altı hadis kitabından oluşan Kütüb-i Sitte, Kur'an-ı Kerim'den sonra başvurulan ilk kaynaktır. Kütüb-i Sitte'nin altıncı kitabı kabul edilen es-Sünen, hadis hafızı İbn Mace tarafından kaleme alınmıştır. Güvenilir bir ravi, hafızası güçlü bir muhaddis olan İbn Mace, 4341 hadis rivayet etmiştir.
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34
Çağları aşan deha: Katip Çelebi
16:01
13 Haziran 2021
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35
Kemal Tahir kimdir?
15:56
01 Haziran 2021
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37
Çok hadis rivayet etmesiyle tanınan sahabi: Ebu Hureyre
09:53
28 Mayıs 2021
Ebu Hureyre, İslam tarihinde en çok hadis rivayet eden sahabilerden biridir. İslam ile müşerref olduktan sonra Peygamber Efendimizin yanından hiç ayrılmamış; kimsenin bilmediği hadisleri bile o öğrenmiş ve öğretmiştir. Güçlü bir hafızaya sahip olan Ebu Hureyre, okuma yazma bilmediği için hadisleri daima tekrar etmiş ve böylece bilgisini diri tutmuştur.
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38
Bir Kur’an âlimi: Elmalılı Hamdi Yazır
04:17
28 Mayıs 2021
Erken dönem Cumhuriyet dönemi âlimlerinden olan Elmalılı Hamdi Yazır, hem yazmış olduğu tefsiri hem de mesleki kariyerinden dolayı hakkında geniş çalışmalar yapılması gereken bir şahsiyettir. Kur'an ilminin yanı sıra hat, musıki, edebiyat ve felsefe gibi alanlarda da kendini geliştiren alim, ömrü boyunca klasik ve modern ilimleri bir araya getirmeye çalışır. Vefatının 79. sene-i devriyesinde Elmalılı Hamdi Yazır’ın hayatına daha yakından bakalım.
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39
Türkçenin en büyük hamisi: Ali Şir Nevai
00:00
27 Mayıs 2021
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40
İsfahan Gözlemevi’nde mekanik bilimine yön veren İsfizari
00:00
27 Mayıs 2021
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41
Filistin direnişinin abidesi: İzzeddin el-Kassam kimdir?
00:00
17 Mayıs 2021
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42
Peygamberimizin kızı Hz. Zeynep kimdir? Hz. Zeynep’in hayatı…
00:00
18 Mayıs 2021
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43
Filistin davasının ilk lideri: Emin el-Hüseyni
07:51
19 Mayıs 2021
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44
Peygamberimizin "cesur savaşçı" dediği sahabe: Sabit bin Kays bin Hatim
06:04
19 Mayıs 2021
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45
Ünlü mutasavvıf şair Niyâzî-i Mısrî sürgün yıllarında nasıl vefat etti?
25:48
18 Mayıs 2021
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46
Astronomi çalışmaları ile tanınan Müslüman alim: Merraküşi
04:27
04 Mayıs 2021
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47
Peygamber sevgisiyle hafızalara kazınan isim: Süleyman Çelebi
07:29
04 Mayıs 2021
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48
Peygamberimizi uzun yıllar himaye eden amcası: Ebu Talib
05:05
13 Şubat 2021
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49
Yedi Güzel Adam'dan Cahit Zarifoğlu'nun yaşam öyküsü
07:34
21 Mayıs 2021
"Yedi Güzel Adam" şiiriyle hafızalarda ve gönüllerde yer bulan şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, kendi dünyası içinde bir şiir dili kurdu ve bunu çok iyi kullandı. Akif İnan'ın dediği gibi "anadan doğma şair"di. Kendisinden sonra gelecek genç şairlere, ders alınacak çok şey bıraktı. Bir âlem sığmıştı gencecik ömrüne, bir tiyatro oyunu, çocuklar için yazılmış 7 öykü kitabı ve binlerce şiir bıraktı ardında… Kabri bugün İstanbul Küplüce’de ama kalbimizde hala yaşıyor onun dizeleri ve derin anlamlarla dolu şiirleri…
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50
Kölelikten filozofluğa bir yaşam öyküsü: Epiktetos
08:45
04 Mayıs 2021
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51
Selçuklu Hanı Sultan Sencer’in hocası Yusuf Hemedani
05:48
04 Mayıs 2021
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52
Peygamberimizle nübüvvetten önce arkadaşlık kuran sahabi: Suheyb bin Sinan
07:10
03 Mayıs 2021
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53
Napolyon'un geri çekilmesini sağlayan paşa: Kaptan-ı derya Küçük Hüseyin
09:06
03 Mayıs 2021
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54
Abdurrahim Karakoç'un yaşam öyküsü
08:02
21 Mayıs 2021
"Şiire nasıl başladınız?" sorusuna "Besmeleyle" cevabını veren Abdurrahim Karakoç, Anadolu insanının karşılaştığı zorlukları ve çektiği sıkıntıları dile getirdi. Mihriban eseriyle toplumun her kesimi tarafından tanınan Karakoç'un 100'e yakın şiiri bestelenerek geniş kitlelere ulaştı. Bugün Mihriban öyküsünün yazarı şair Abdurrahim Karakoç'un 8. ölüm yıl dönümü... İşte destansı 'Mihriban' öyküsünün yazarı şair Abdurrahim Karakoç'un 'Aşk' üzerine kurulu yaşam öyküsü...
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55
ABD’ye karşı savaşan son Kızılderili: Geronimo
05:55
03 Mayıs 2021
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56
Savaş meydanlarında yiğit bir sahabi: Zeyd bin Hattab
04:38
03 Mayıs 2021
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57
İlim, kültür ve medeniyete ışık tutan Müslüman alim: İbnü’n-Nedim
07:33
03 Mayıs 2021
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59
Hellmut Ritter kimdir? Fuat Sezgin'i İslam bilim tarihine nasıl yönlendirdi?
06:20
18 Şubat 2021
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60
Türklere dostluğu, İslam'a saygısı ile bilinen Gülnar Hanım
05:40
08 Şubat 2021
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61
İlk felsefe sözlüğünün yazarı mütefekkir: İsmail Fenni Ertuğrul
06:09
05 Şubat 2021
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62
Hamsi hakkında yazdığı eserle ünlenen şair Hamamizade Mehmet İhsan kimdir?
15:43
02 Mayıs 2021
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63
İlim tedrisi ile geçen bir ömür: Muhammed Emin Saraç
05:53
20 Şubat 2021
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64
Bilimin bütün alanlarında eserler veren Müslüman alim Kutbüddin Şirazi
06:05
18 Şubat 2021
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65
Modernite eleştirileriyle tanınan bir felsefe fakihi: Taha Abdurrahman
05:48
01 Mayıs 2021
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67
İlk Osmanlı tarihi yazarı: Yahşi Fakih
07:00
01 Mayıs 2021
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68
İlahi aşka adanmış bir ömür: Mevlana Celaleddin-i Rumi
08:00
01 Mayıs 2021
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69
Modern çağın filozofu: Cemil Meriç
14:38
30 Nisan 2021
Fikirleriyle sadece kendi çağını değil ardından gelen nesilleri de etkileyen bir edebiyatçı Cemil Meriç. Dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji alanlarında yazılarıyla düşünce dünyasına ışık tuttu. İşte bir çağın vicdanı olan ve yaşamını "münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi" olarak tanımlayan Cemil Meriç'in hayat hikayesi...
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70
10 soruda çocuk edebiyatının usta kalemi Kemalettin Tuğcu
11:08
01 Mayıs 2021
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71
Peygamber Efendimizin şairi Hassan bin Sabit kimdir?
05:57
20 Şubat 2021
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72
İlk rüya tabircilerinden İbni Sirin
05:40
18 Şubat 2021
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73
Nietzsche akli dengesini nasıl yitirdi?
06:06
18 Şubat 2021
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