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01
Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar eserinin basım serüveni
00:00
19 Ağustos 2022
Oğuz Atay denince akla ilk gelen kitaplardan biri Tutunamayanlar’dır. TRT Roman Ödülü’nü de kazanan bu eser, başlangıçta yazara kendini sorgulatacak kadar az ilgi gördü ve olumsuz eleştirilere maruz kaldı. Ancak Atay’ın vefatından sonra eser epey ünlendi. Modern Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri haline geldi. Tutunamayanlar’ın basım süreci oldukça zorlu geçmiş, her ilkin zorluğunu Oğuz Atay da yaşamıştı. Evet, Eski Defterleri açıyoruz.
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02
Türk şiirinin kırılgan sureti: İlhami Çiçek
05:49
22 Temmuz 2022
Nuri Pakdil’in “bir şiir sandığı” diyerek tanımladığı İlhami Çiçek, Türk edebiyatının az bilinen, zarif, kırılgan suretlerinden biri. Pakdil'in yönettiği Edebiyat Dergisi'nde şiirleri yayımlanan Çiçek aynı zamanda edebiyat öğretmeniydi. "İnsan onuru için yaşar." düsturu ile kısa ama anlamlı bir ömür sürdü. Türk edebiyatında yarım kalan bir şiir olarak hafızalara kazındı. İlhami Çiçek’in kısa ömrünü ve bu ömre sığdırdığı eserlerini sizler için araştırdık.
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03
Cemil Meriç görme yetisini nasıl kaybetti?
01:29
25 Haziran 2022
“Bir adamı tanımak için düşüncelerini, acılarını, heyecanlarını bilmemiz lâzım, hiç değilse. Hayatın maddi olaylarıyla ancak kronoloji yapılabilir.” Bu sözler Cemil Meriç’e ait. Biz de Cemil Meriç’i tanımak için hayatının dönüm noktasından, gözlerini nasıl kaybettiğinden bahsedeceğiz. "Hiçbir şey görmüyorum" dediğinde takvimler 1954'ü gösteriyordu ve henüz 38 yaşındaydı. Peki, hayatını Türk irfanına adayan mütefekkir Cemil Meriç gözlerini nasıl kaybetti? Editör- Sunucu: Burcu Sandıkçı Kamera-kurgu: Ahmed Helal
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04
Cemil Meriç’in ilk yazısı: Geç Kalmış Bir Musahabe
07:03
21 Haziran 2022
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05
Dostoyevski idamdan nasıl kurtuldu?
00:59
28 Ocak 2022
Dostoyevski, dünya edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. Onun eserlerindeki psikolojik analizler insan ruhunun derinliklerini açığa çıkarır. Hiç kuşkusuz buradaki en önemli etken, yazarın yaşantısıdır. Çok genç yaşlarda idam cezasına çarptırılması, hapishane ve sürgün hayatı nedeniyle ilk defa suç ve ceza kavramlarıyla karşılaşır. Bu da onun dünya edebiyatına damgasını vuracak eserleri kaleme almasını sağlar. Peki, Dostoyevski neden idama mahkum edildi?
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06
Nuri Pakdil için Kudüs'ün önemi
18:37
30 Eylül 2021
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07
Topluluk Önünde Konuşma Yapmanın Püf Noktaları
08:04
23 Aralık 2021
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08
Sezai Karakoç alıntı ve sözleri
07:12
19 Kasım 2021
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09
Şehzadebaşında Gün Doğmadan Şiiri
07:07
19 Kasım 2021
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10
Diriliş şairi Sezai Karakoç'un son yolculuğu
19:21
19 Kasım 2021
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11
Kerbela Mersiyeleri
12:40
21 Ekim 2021
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12
Üsküdar'da Bir Attar Dükkanı kitabından alıntılar
12:26
16 Ekim 2021
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13
Kent ve taşranın yazarı Yusuf Atılgan’ın kitapları
12:18
11 Ekim 2021
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14
Alev Alatlı: "Kurtuluş, okumak. Nefes almadan, günde 3 saat 5 saat okumak"
17:14
07 Ekim 2021
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15
Sonbahar için okuma listesi
14:13
02 Ekim 2021
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16
Edebiyatımızın hüzün mevsimi: Eylül
14:25
16 Eylül 2021
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17
Şairlerin kaleminden ölüm
13:33
08 Eylül 2021
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18
Bostan ve Gülistan’dan hikmetli sözler
11:59
23 Haziran 2021
İranlı büyük şair Sadi Şirazi’nin Bostan ve Gülistan isimli eserleri, Doğu edebiyatının başyapıtları arasındadır. Yaptığı seyahatlerin dönüşünde Bostan ve Gülistan’ı kaleme alan Sadi, “Dostlarıma şeker götüremiyorsam da şekerden daha tatlı sözler götürebilirim” diyerek eserini niçin yazdığını izah eder.
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19
Türk kültüründe menakıbnameler
13:56
02 Eylül 2021
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20
Mihriban şiirinin "gerçek" hikayesi
06:06
19 Ağustos 2021
Edebiyatımızın destansı ve bir o kadar da gizemli şiirlerinden biridir Mihriban. Günümüze değin onlarca sanatçı tarafından seslendirildi. Öyle ki toplumumuzun topyekûn gönül yangını oldu. Peki, lambada titreyen alevi üşütecek kadar derin sözleri söyleten kimdi? Mihriban diye biri gerçekte var mıydı? "Eski Defterler"in yeni bölümü ile karşınızdayız.
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22
Anadolu'nun manevi mimarı Hacı Bektaş Veli'nin şiirleri
10:03
06 Ağustos 2021
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23
Kapitalizm klasik üretebilir mi?
14:32
04 Ağustos 2021
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24
Şairleri etkisi altına alan ekol: Nabi Okulu
14:30
29 Temmuz 2021
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25
Peyami Safa'nın edebiyatı sarsan kalem kavgaları
21:02
29 Temmuz 2021
Edebiyatımızın en heyecanlı ve merak uyandıran yazıları, tartışma metinleridir. Sözcüklerini adeta mermi gibi kullanan yazarlar, girdikleri polemiklerle kalem kavgası olarak adlandırılan bir türün oluşmasını sağladı. Peyami Safa, edebiyatımızın en ses getiren tartışma metinlerini kaleme alan yazarlardan biriydi. Zaman zaman Ahmet Haşim, Necip Fazıl, Nazım Hikmet gibi isimlerle kalem kavgasına girdi.
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27
Necip Fazıl'ın şahsi eşyalarının sergilendiği "Hatıra Odası"
10:49
15 Temmuz 2021
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28
Mehmet Akif'e göre ideal Müslüman nasıl olmalıdır?
14:25
12 Temmuz 2021
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30
İstiklal Marşı yarışmasında finale kalan şiirler
18:19
01 Temmuz 2021
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34
Fahreddin Paşa'nın Medine Müdafaası kitabından alıntılar
08:41
19 Haziran 2021
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35
En "baba" edebiyatçılar
16:40
23 Haziran 2021
Sırtımızı yasladığımız en güçlü dağlarımızdır babalarımız... Şiirlerinden, hikayelerinden ve romanlarından tanıdığımız edebiyatçılarımız da aynı zamanda evlatlarının biricik babalarıydı. Kimi babasından göremediği sevgi boşluğunu evlatlarıyla doldurdu, kimi gurbette çocuklarının özlemiyle yanıp tutuştu, kimi ise intihar eden oğlunun acısıyla bir ömrünü geçirdi.
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36
Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ine ilham kaynağı bir eser: Garibname
10:05
19 Haziran 2021
Yazdığı kıymetli eserlerle topluma yön veren ve halkın manevi kimliğini inşa etmeye çalışan Aşık Paşa’nın en meşhur eseri hiç kuşkusuz Garibname’dir. Dini öğütler içeren Garibname; dil, din ve sosyal hayattaki birtakım gerçeklikleri yansıtmak bakımından Anadolu’daki Türk tasavvuf edebiyatının en köklü eserlerindendir...
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38
Cemil Meriç'in perspektifinden edebiyatımızın önemli simaları
15:04
14 Haziran 2021
Bir kitaba sığacak düşünceleri tek cümle ile ifade edebilen yazardır Cemil Meriç. Derin bilgi ve birikimiyle yazın dünyasının ruh tahlillerini ortaya koyar. Düşüncelerini, anılarını ve engin kültürünü yansıttığı Jurnal adlı eserinde kendini, yakınlarını, içinde bulunduğu dünyayı yalın bir şekilde değerlendirir. Bu yapıtında Meriç, Doğu ve Batı'dan birçok önemli yazar ve düşünce adamlarını anlatarak onlar hakkında tahliller yapar.
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39
Peygamber sevgisinin edebiyattaki tezahürü: Kırk hadis
08:25
10 Haziran 2021
Müslüman hassasiyetin çağlar boyunca aktarıldığı bu kaynak, bilhassa klasik edebiyatımızın omurgasını teşkil etti. Peygamberimizin hayatının ve hadislerinin anlatıldığı manzum ve mensur pek çok eser yazıldı. Bunlardan biri, çeşitli konulardaki kırk hadisi içeren eserlerdir. Ali Şir Nevai’den Fuzuli’ye Nabi’den Nev’i’ye kadar birçok önemli şair kırk hadis kaleme aldı.
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40
İbnülemin Mahmud Kemal: Servet temin edilir; kaybolan kitap bulunmaz
12:11
08 Haziran 2021
İbnülemin Mahmud Kemal, kütüphanesi ile ilgili verdiği bir röportajda sahaflardan geçmediği gün rahatsız hissettiğini, kaybolan eserlerin acısını unutamadığını aktarır. En çok içini yakan meselelerden biri, babasından miras kütüphanenin yangında yok olması, diğeri ise mütareke yıllarında İngiliz ve Fransızların işgal ettiği evinden kitaplarını yağmalamalarıdır.
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41
Hasta yatağında Mehmet Akif ile röportaj
12:33
03 Haziran 2021
Fikirleri, eserleri ve “Milli Mücadele’nin manevi lideri” sıfatı ile vatan müdafaasının bir neferi olarak karşımıza çıkar Mehmet Âkif Ersoy. Halkın sevip saydığı Müslüman bir aydın olarak Milli Mücadele’nin etkin figürlerinden olmuş; sonrasında yaşadığı haksız muamelelere çok içerlemiş ve yaşam hakkının kısıtlanması nedeniyle ömrünün 11 yılını Mısır’da, “tek vatanından dünyada cüda” olarak geçirmiştir.
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42
İnsanın sahip olduğu en yüce haslet: Vefa
12:28
31 Mayıs 2021
Sevginin temel göstergelerinden biri olan vefa, insanın sahip olabileceği en yüce erdemdir. Hayatın kaynağıdır adeta. İbn Hazm vefayı "İnsanın aslının temiz, soyunun iyi olduğunu gösteren en açık delillerden, en güçlü kanıtlardan biri" olarak tanımlar. Peki, İslam'a göre vefa nasıl olmalıdır? Peygamber Efendimizin (sav) hayatındaki vefa örnekleri nelerdir?
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43
Bir Tanpınar tefrikası: Hikâyedeki tashihi bulana 'altın saat'
08:48
22 Mayıs 2021
Edebiyatımızın en eşsiz eserlerinden biridir Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Tanpınar’ın 4 yıllık emeğinin ürünü olan bu roman, 1961 yılında kitap olarak basılmadan önce 1954’te bir gazetede yayımlanmaya başlayan tefrika ile okuyucuyla buluşur. “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın fantastik büyük hikâyesi” başlığı ile okurlara müjdelenen eser için gazete, ilginç bir promosyona da imza atar. “Yukarıdaki romanı okurken bir altın saat kazanabilirsiniz” şeklindeki bu vaat, hikâyedeki tashihleri bulma şartına bağlanır.
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44
Mehmet Akif'i daha iyi tanımamızı sağlayacak anılar
05:05
26 Şubat 2021
İslam ve vatan aşığı Mehmet Akif Ersoy'un bütün hayatı mücadelelerle geçti. Aynı zamanda bir ıstırabın, hüznün ve faziletin yansıtıcısıydı. Osmanlı'nın sancılı dönemlerinde insanlara kucak açarak onları birliğe, beraberliğe çağırdı.O, bir daha benzeri yazılamayacak, İstiklal Marşı'nın dizelerine imzasını attı. En hassas olduğu nokta ise diniydi.
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45
Hangi edebiyatçı, neden hapis cezası aldı?
06:19
26 Şubat 2021
Necip Fazıl Kısakürek, Vahdeddin hakkında 8 yıl önce kaleme aldığı bir kitap nedeniyle hapis cezası almıştı. Bilirkişi raporuna göre suçu olmamasına rağmen hapis cezasına mahkum edilen Necip Fazıl, 79 yaşında vefat etmeseydi, bu cezası nedeniyle hapis yatacaktı. Üstad Necip Fazıl'dan, Sabahattin Ali'nin kitabını hediye ettiği için 13 yıl hapis yatan Kemal Tahir'e, Eşref Edip'ten Maksim Gorki okuduğu için hüküm giyen Orhan Kemal'e, hapis cezası alan edebiyatçılar...
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46
Öğrencisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın gözünden hocası Yahya Kemal
05:01
26 Şubat 2021
Yahya Kemal, miras bıraktığı dizeler ve fikirleriyle edebiyatımıza damga vurmuş isimlerdendi. Ahmet Hamdi Tanpınar, hocasını edebiyatımızın en büyük şairi olarak gördü ve ölümünden sonra Yahya Kemal isimli kitabı kaleme aldı. Bu kitapta Tanpınar hatıralarını içeren şahsi gözlemleriyle beraber, ilim adamı kimliğini ötelemeden objektif değerlendirmelerde bulundu.
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47
Yahya Kemal'in hüzünlü Ramazan anısı
04:01
25 Mayıs 2021
İftar yaklaştığı vakit bir semtin sakinliğine tanık oldunuz mu hiç? Hepimiz bu sükuneti biliriz. Edebiyatımızın usta şairi Yahya Kemal, işte tam da bu vakit, bir semtin ara sokaklarında gezinirken yüreğinde büyük bir burukluk hisseder. Ve ardından o çok meşhur şiirini kaleme alır…“Öyle Bir Hikaye” serimizin yeni bölümünde Yahya Kemal’in Atik Valde’den İnen Sokakta şiirinin hüzünlü öyküsüyle ile karşınızdayız...
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48
10 soruda "hüznün" şairi Turgut Uyar
05:42
26 Şubat 2021
Hüznün ve sancılı şiirlerin ölümsüz şairi Turgut Uyar, "İkinci Yeni" şiir akımının öncülerinden biriydi. Geleneksel şiirin imkanlarından da yararlanarak dizelerini zenginleştirdi. Şiirlerinde insanın mutluluk arayışını dile getiren ünlü şair, çok sevilen "Göğe Bakma Durağı" ile bizlere neyi anlatmak istedi? Edebiyatımızın unutulmaz kalemlerinden Uyar, 1985'te aramızdan ayrıldı.
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50
Orhan Veli'ye paltosunu sattıran dergi: Yaprak
05:58
26 Şubat 2021
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51
Nazım Hikmet ve Peyami Safa’nın kalem kavgası
06:17
26 Şubat 2021
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52
Necip Fazıl'ın çıkardığı ilk dergi: Ağaç
06:45
26 Şubat 2021
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53
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Mahur Beste romanı hakkında 10 bilgi
06:12
26 Şubat 2021
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55
Yahya Kemal çevresinde toplanan edebi okul: Dergah dergisi
05:19
26 Şubat 2021
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56
Peygamberimizin kutlu Mi'rac hadisesini anlatan Mi'raciyyeler
05:34
26 Şubat 2021
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57
Doğu’nun kadim öyküsü: Hüsrev ve Şirin
05:58
26 Şubat 2021
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58
Yedi Meşalecilerin edebiyatımızda açtığı yenilikler
05:54
26 Şubat 2021
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59
Türk edebiyatında önemli bir motif: Kerbela
05:42
26 Şubat 2021
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60
Divan edebiyatında mitolojik kuşlar
06:28
26 Şubat 2021
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61
10 soruda realizmin öncülerinden Balzac
05:21
26 Şubat 2021
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62
İlk çocuk dergisi: Mümeyyiz
05:22
26 Şubat 2021
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65
Hikayeleri nasıl okuyalım?
13:52
14 Nisan 2021
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66
Monna Rosa şiirinin arkasındaki gizem
05:11
30 Nisan 2021
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67
Zahide’m türküsünün hüzünlü hikayesi
03:55
30 Nisan 2021
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68
Dünyanın en kısa öyküsü
04:22
30 Nisan 2021
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69
Asım'ın neslinden diriliş nesline: Ünlü yazarlardan ideal gençlik
13:12
09 Mart 2021
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70
Doğu edebiyatının en önemli klasikleri arasında yer alan Tutiname'den öğütler
05:13
26 Şubat 2021
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71
10 soruda "hace-i evvel" Ahmet Mithat Efendi
05:59
26 Şubat 2021
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72
İsmet Özel'e göre şiir nedir, nasıl okunur?
05:43
26 Şubat 2021
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73
15 ünlü edebiyatçının az bilinen yönleri
05:02
26 Şubat 2021
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74
Sezai Karakoç şiirinde Batı ve modernizm eleştirisi
06:26
26 Şubat 2021
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75
Necip Fazıl’ın ilk pişmanlığı
03:41
26 Şubat 2021
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76
Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ı hakkında 10 bilgi
05:39
26 Şubat 2021
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77
Necip Fazıl Kısakürek ile Peyami Safa nasıl tanıştı?
05:20
26 Şubat 2021
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78
Necip Fazıl Kısakürek'in ilk şiirlerini yayınlama macerası
06:03
26 Şubat 2021
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79
Henri Bergson'un edebiyatçılarımızı etkileyen görüşleri
05:22
26 Şubat 2021
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80
Divan edebiyatında atlara övgü: Rahşiyeler
06:12
26 Şubat 2021
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82
Necip Fazıl'ın "vaaz kürsüsü": Tiyatro
03:46
26 Şubat 2021
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83
Edebiyatımızın başyapıtlarından Saatleri Ayarlama Enstitüsü hakkında 10 bilgi
04:24
26 Şubat 2021
|
84
Edgar Allan Poe Kuzgun şiirini nasıl yazdı?
05:48
26 Şubat 2021
|
85
Gerçekliğin kıyısından kurmacanın dünyasına
06:23
26 Şubat 2021
|
86
Ahmedi'nin İskendername'sinden hikmet dolu sözler
04:05
26 Şubat 2021
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87
Çağları aşan eser: Kabusname
05:55
26 Şubat 2021
|
88
Sahnenin Dışındakiler romanı hakkında 10 soru 10 cevap
06:07
26 Şubat 2021
|
89
Kabe duvarlarına asılan şiirler: Muallakat
06:16
26 Şubat 2021
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91
Edebiyatımıza yön veren ünlü isimler hangi üniversiteleri tercih etmişti?
06:29
26 Şubat 2021
|
92
Edebiyat hakkında ilgi çekici 10 soru 10 cevap
04:58
26 Şubat 2021
|
93
"Okurunu arayan" Oğuz Atay'ın hikayeci yönü
05:51
26 Şubat 2021
|
94
Peygamber Efendimiz zamanından Osmanlı'ya meddahlığın serüveni
05:45
26 Şubat 2021
|
95
Mehmet Akif'in yaşamının gizemlerine ışık tutan mektupları
06:11
26 Şubat 2021
|
96
Şiirlerinin ışığında Hak aşığı Yunus Emre
06:10
22 Şubat 2021
|
97
Peyami Safa romancılığının zirvesi: Bir Tereddüdün Romanı
05:48
21 Şubat 2021
|
98
Muhit Kitap'tan okumanız gereken eserler
06:25
18 Şubat 2021
|
99
Çok yönlü bir şair portresi: Mehmet Akif Ersoy
05:57
18 Şubat 2021
|
100
Doğu'nun dillere destan 4 aşk hikayesi
05:35
18 Şubat 2021
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101
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın derslerinde işlediği konular
05:59
18 Şubat 2021
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102
Bir varmış bir yokmuş: Sabahattin Ali’den modern dünya masalları
05:56
18 Şubat 2021
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103
Yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar bulmak için kurulan ilk cemiyet
06:10
18 Şubat 2021
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104
Yazar ve şairlerimizin en yakın dostu kediler
06:01
18 Şubat 2021
|
105
Edebiyatımızdaki Çamlıca esintileri
06:05
18 Şubat 2021
|
106
Mehmet Akif'in şiirlerindeki sömürgeci Batı’ya meydan okuma
06:11
18 Şubat 2021
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