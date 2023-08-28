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01
Tanrı insanı niçin kınar?
02:51
28 Ağustos 2023
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02
Ferdiyet ve Ahlak
02:52
31 Temmuz 2023
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03
Kim ‘Bana Çok Şey Verildi’ Diyebilir?
03:17
28 Ağustos 2023
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04
Mağara ve uyur-uyanık varlık olarak insan
06:23
12 Haziran 2023
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05
Eşyanın Hakikati Üzerinde Düşünmek
06:56
12 Haziran 2023
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06
Vahyi Okuma İmkanı: ‘Roma galip gelecek’ veya ‘Roma yenildi (yenilecek)’
07:03
12 Haziran 2023
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07
Ukdelerle Konuşmak ve İletişim Sorunu
07:15
30 Mayıs 2023
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08
Sadr ve Kalp: Bir Mağara Olarak Hafıza ve Dil
06:37
24 Mart 2023
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09
Tanrı’ya halife olmanın anlamı: İnsan kimdir?
06:37
26 Aralık 2022
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10
Süt Bozulur: Terk ve Unutmak Ahlakı
06:49
16 Ağustos 2022
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11
Nur ve Feraset: Varlık ve Bilgi
06:21
17 Haziran 2022
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12
Zikredilebilir bir şey olarak ve olmayarak insan: Adlı-Adsız Varlık
06:51
10 Haziran 2022
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13
Teslimiyet, Tevekkül ve Rıza
06:30
28 Mayıs 2022
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14
Rahman Kur'an'ı Öğretti, Rahman Kur'an'a Öğretti
06:52
23 Mayıs 2022
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15
‘On bir yıldızı bana secde ederken gördüm:’ Rüya ve Hayal
07:03
07 Nisan 2022
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16
el-Kasib Habibullah: Allah’ın sevdiği kimdir?
06:21
12 Mart 2022
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17
Yanılsama ve gerçeklik arasında: Ferasetin iki tarzı
07:39
22 Şubat 2022
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18
Bedbahtlık ve Saadet
06:59
20 Şubat 2022
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19
“Nedir elindeki, dedi ki, asamdır, dedi ki at onu ey Musa”
06:14
20 Şubat 2022
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20
Allah’ın ismine davet: İlk vahiy Son Peygamber
05:55
19 Şubat 2022
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21
Dindarlık, Sadakat ve Vefa
02:16
14 Ocak 2022
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22
Cuma yazısı: Sihirbazlar Hz. Musa’da neyi gördü?
06:41
07 Ocak 2022
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23
Kabiliyeti ve bireyselliği korumak ahlakı
06:11
05 Ocak 2022
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