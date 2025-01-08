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Fatma Bayram Sohbetleri
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Emekli vaize Fatma Bayram, İslam'a dair merak edilenleri anlatıyor.
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01
Tesettüre Dair Merak Edilenler | Fatma Bayram | Bölüm 1
00:00
08 Ocak 2025
Uzun zamandır beklediğimiz o sohbet... Emekli vaize Fatma Bayram, günümüzde tesettüre dair merak edilenleri anlatıyor.
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02
Tesettür ve Dinden Uzaklaşma | Fatma Bayram | Bölüm 2
1:00:17
08 Ocak 2025
Bu bölümde dinden uzaklaşma meselesine kısa bir giriş yaptık. "Eskiden dini yaşamak daha mı güzeldi? Sorgulamak bizi dinden uzaklaştırıyor mu? "Allah (cc) neden benim saçımla ilgilensin" gibi birtakım sorgulamalara, kişileri iten sebepler nedir? Biz nasıl cevap vereceğiz bu durumlarda? Sosyal medyada takipçi meselesinin arkasındaki hesap meselesi ve 3 Aylar'da nasıl daha güzel bir mümin olabiliriz?" gibi konularda hasbihal ettik.
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