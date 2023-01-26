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01
Gençlerle İletişim Yöntemleri
04:14
26 Ocak 2023
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02
Namazda sureleri sırayla okumak şart mı?
20:33
23 Ağustos 2022
İlmihal, Müslüman olmanın ve Müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartıdır. Her Müslümanın öncelikle bilmesi gereken bilgilerin, ferdî hayatında devamlı yüz yüze kaldığı problemlerin cevaplarını içermektedir. VAV TV'de, Dr. Hüseyin Kayapınar'ın; "Namazda Sureleri Sırayla Okumak Şart Mı? Bireysel emeklilik parasının zekatını vermem gerekir mi? Kolyelerde "Elif" ve "Vav" harflerinin bulunmasında bir sakınca var mıdır? Mevlid-i Şerif okumanın sevabı var mıdır?" gibi önem arz eden soruları cevapladığı "İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri" programından bir seçki derledik.
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03
Müzik dinlemek haram mıdır?
11:15
21 Ağustos 2022
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04
Şeytanın vesvesesinden nasıl kurtuluruz? En çok merak edilen dini konular...
06:36
26 Haziran 2021
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05
Ahlakın kaynağı nedir? Ahlakın kaynağı din midir? İslam'a göre ahlakın kaynağı nedir?
04:26
15 Eylül 2021
Din dışı ahlak teorilerinde ahlakın yahut ahlaki ödevlerin kaynağının akıl, vicdan veya toplum olduğu yönünde çeşitli görüşler ileri sürülmüş, ciddi tartışmalar yapılmıştır. Buna göre, ahlakın kaynağı nedir? Ahlakın kaynağı din midir? İslam'a göre ahlakın kaynağı nedir? Diyanet’in İlmihal-2 “İman ve İbadetler” kitabında yer alan bilgilere göre, ahlakın kaynağı hakkında merak edilenleri derledik.
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06
Zilhicce ayı nedir? Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?
04:51
11 Temmuz 2021
Her Müslümanın imkânları el verdiği müddetçe hayatında en az bir kez hac ibadetini yapması farzdır. Hac yılın herhangi bir vaktinde yerine getirilmesi mümkün olmayan yalnızca hicri aylarda zilhicceye mahsus bir ibadettir. Peki, zilhiccenin anlamı nedir, bu ayda hac haricinde başka hangi ibadetleri yapmak önemlidir, zilhicce ayına dair İslam literatüründe ayet ve hadisler mevcut mudur?
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07
Kredi kartıyla kurban alınır mı?
17:13
27 Haziran 2021
Bir Müslüman'ın İslam'a uygun bir hayat sürmesi için belirli kuralları ve yükümlülüklerini bilmesi gerekir. Bunun için de iki temel kaynağa başvurulur: Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin (sav) sünnetleri. Yapılan her iş farz, sünnet, vacip gibi dini hükümleri kapsadığından Müslümanlar hayatının her alanına İslam'ın ışığında bakması gerekir.
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08
Kolonya abdesti bozar mı? Kolonya namazı bozar mı?
03:53
20 Haziran 2021
Kolonya, hafif kokulu, mikrop kırıcı özelliği bakımından temizlik için kullanılan ve alkol ihtiva eden sıvı bir maddedir. İçerisinde barındırdığı alkolden dolayı, kolonyanın temizlik amacıyla kullanılmasının dinen uygunluğu Müslümanların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, abdestli iken kolonya kullanılması namaza mani olur mu? Kolonya namaz abdestini bozar mı? Kolonya abdesti bozar mı? Kolonya ile namaz kılınır? Kolonya sürüp namaz kılmak doğru mudur?
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09
Kuran kaç senede inmiştir? Kuran neden parça parça indirilmiştir? Kuran ne zaman, nerede indirilmiştir?
02:19
19 Haziran 2021
Kuran kaç senede inmiştir sorusu merak edilen konulardan biri. İnsanlığa yol gösteren ve her iki cihanda da mutluluğa ve kurtuluşa kavuşturmak için gönderilen Kur’an-ı Kerim, bir defada toplu olarak indirilmedi. Kur’an, Müslümanların inanç ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi için parça parça indirildi. Peki, Kuran kaç senede inmiştir? Kuran neden parça parça indirilmiştir? Kuran ne zaman indirildi? Kuran nerede indirilmiştir? Kuran ne zaman, nerede indirilmiştir? Diyanet’in İlmihal kitabından bu soruların cevaplarını derledik.
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10
Zilkade ayı hangi ay başlıyor? Zilkade ayı önemi ve anlamı nedir?
04:24
13 Haziran 2021
Haram aylardan ilki olan Zilkade'yi idrak etmiş bulunmaktayız. Zilkade ayı, miladi 2021 yılına göre 11 Haziran ve 10 Temmuz tarihleri arasında devam edecek olup haram aylardan ilkidir. Peki, Zilkade’nin önem ve fazileti nedir? Zilkade ayı hangi ay başlıyor? Bu ay isim olarak ne anlama gelmektedir ve zilkade ayında neler yaşanmıştır?
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11
Selamlaşmanın dini hükmü nedir? Selama nasıl karşılık verilir?
02:56
08 Haziran 2021
İslam'da Müslümanlar kardeş ilan edilmiş ve bu bilincin yerleşmesi için onlara bazı görevler yüklemiştir. Bunlardan biri de selamlaşmaktır. Öyle ki Peygamber Efendimizin, Medine'ye hicretinde insanlara yaptığı ilk tavsiyelerden biri selamı yaymaktı. Peki, selamlaşmanın dini hükmü nedir? Selama karşılık nasıl verilir? Selamlaşma adabı nedir? Selamlaşma ile ilgili ayet ve hadisler...
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12
Oturarak namaz kılınır mı, nasıl kılınır? Sandalyede namaz kılmak caiz mi?
04:25
05 Haziran 2021
İslam dini, kolaylıklar dinidir ve gerçekleştirilen ibadetleri kolaylaştırmak için bazı kimselere birtakım ruhsatlar verilmiş; bu ruhsatlar da belirli şartlara bağlanmıştır. Namaz, kulun Allah’a yaklaştığı en faziletli ibadetlerdendir. Bu nedenle Peygamber Efendimiz namazı, en hayırlı amel olarak müjdelemiş ve kıyamette ilk hesabı sorulacak amelin namaz olduğunu belirtmiştir. Peki, Oturarak namaz kılınır mı? Oturarak nasıl namaz kılınır? Sandalyede namaz kılmak caiz mi?
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13
Tekne orucu nedir, nasıl tutulur? Çocuklar oruç tutabilir mi?
05:43
21 Temmuz 2021
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14
At eti helal mi? Midye, karides, yengeç, ıstakoz haram mı? Deniz ürünleri yemek caiz mi?
03:23
05 Haziran 2021
At eti helal mi sorusu cevabı merak edilen konulardan biri. Özellikle Orta Asya’da at eti sıklıkla tüketiliyor. Midye, karides, yengeç, ıstakoz gibi deniz ürünlerinin caiz olup olmadığı da araştırılıyor. Türkiye’de tüketimi kısıtlı olsa da özellikle Güney Asya ülkelerinde deniz ürünleri sıklıkla yeniliyor. Peki, at eti haram mı? Midye, karides, yengeç, ıstakoz gibi deniz ürünlerini yemek caiz mi? İşte, Diyanet’in bu konudaki görüşleri…
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15
Erkeğin altın takması neden haram? Erkeklerin saçlarını boyamaları caiz mi?
04:48
03 Haziran 2021
Erkeğin altın takmasının haram olduğu pek çok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Hadislerde erkeğin altın yüzük takması ile ilgili pek çok rivayete yer verilmiştir. Bununla birlikte Peygamberimizin “Altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir” şeklindeki hadis, erkeğin altın takmasının hükmünü sorgulatmıştır. Erkeklerin saçlarını boyatmaları caiz mi sorusu da cevabı merak edilen bir husustur. Peki, erkeğin altın takması neden haram? Erkeğin altın yüzük takmasının hükmü… Erkeklerin saçlarını boyamaları caiz mi?
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16
Katılım bankasına para yatırmak caiz midir? En çok merak edilen dini konular...
12:14
25 Mayıs 2021
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17
Diyanet - İslam İlmihali I / İman ve İbadetler
1:49:38
08 Nisan 2021
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