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01
Bizi yoran her şey "Ruhsuzluk"
04:21
28 Eylül 2022
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02
Titiz bir alim: Haris el Muhasibi
07:15
26 Eylül 2022
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03
Mevlid-i Şerif okumanın sevabı var mıdır? Günlük dini sorulara cevaplar...
11:31
16 Ağustos 2022
Müslümanların hayatlarının şekillenmesinde en önemli etkiyi Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin (sav) hadisleri sağlar. Bu nedenle müminler, Kur'an ve sünnet ışığında hareket eder. Peki, Mevlid-i Şerif okumanın sevabı var mıdır? Sünnet namazlarına nasıl niyet edilir? Hangi namazdan sonra kaza kılınmaz? Yalnız namaz kılarken her vakitte kamet getirmek gerekir mi?
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05
Şükrün önemine dair 12 tavsiye
06:22
09 Ağustos 2022
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06
Yıkıcı Batı kurucu Doğu
06:42
27 Haziran 2022
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09
Besmele ve Önemi - Fatma Bayram
02:03
25 Haziran 2022
Dinimizin en güzel prensiplerinden birisi, her işe besmele ile başlamaktır. Efendimizin (sav) çokça tavsiye ettiği "Bismillahirrahmanirrahim" yani "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" anlamındaki besmele, Kur'an'dan bir ayettir. Kur'an'da 113 defa zikredilmesi fazilet ve öneminin büyüklüğünü gösterir. Yazarımız Fatma Bayram ile "En Güzel İsimler 99 Esma Sonsuz Mana" isimli kitabını konuştuğumuz röportajımızdan, Besmele ile ilgili bölümü sizlerle paylaşıyoruz.
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10
Ahlak nedir? Ahlak'ın gelişimi nasıldır? Ahlak felsefesi...
04:00
11 Haziran 2022
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11
İlhamını Bakara Suresi'nden alan mabed: Hamidiye Camii
02:14
08 Haziran 2022
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12
Gönül coğrafyamız
06:43
06 Haziran 2022
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13
Görünüyorum O Halde Varım
09:37
11 Mayıs 2022
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14
Ramazan'da göğü süsleyen sanat: Mahya
05:04
29 Nisan 2022
On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişi, şehirdeki bazı değişikliklerle de kendini iyice hissettirir. İnsanların üzerine sinen huzur, sofralarımızı süsleyen hurmalar, güllaçlar bunlardan bazıları. Ancak biri var ki, gökyüzünü süsleyerek Ramazan ayının geldiğini herkese en güzel sözlerle duyurur. Camilerin Ramazan gerdanlığı mahyalar… Peki, mahya sanatı nasıl ortaya çıktı? Bir mahya nasıl hazırlanır?
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15
Katip Çelebi'nin başyapıtı: Mizanü'l Hak
06:48
28 Mart 2022
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17
İslam şehrinde "çıkmaz sokak" ne ifade eder?
06:45
20 Mart 2022
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18
Tevekkülün önemi - Istılah 3. Bölüm
00:00
10 Mart 2022
Hayatında her yerden kuşatıldığını hissettin. Maddi yetersizlikler, ruhsal bunalımlar, manevi boşluklar... Odaklandığın her ne varsa seni ele geçirmek için küçük bir boşluk bekliyor. Hemen dur, nefes al. Unutma ki tüm bu sıkıntılar, Allah katındaki kapıların çalınmasına bir vesiledir. Hak Sübhânehu Ve Teâlâ... Yeter ki ihlasla "Hakk'a güven" ve "benim çok büyük bir Rabbim var" de! Istılah'ın üçüncü bölümünde tevekkülü konuşuyoruz.
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19
Kedi sevgisiyle tasvir edilen sahabi; Ebu Hüreyre
07:57
31 Aralık 2021
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20
Mekke ve Medine’nin 140 yıllık tasvirleri
06:29
21 Ekim 2021
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21
Peygamber Efendimize yazılan Mevlid-i Şerifler
12:31
19 Ekim 2021
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22
Adaletin kapısı Hz. Ömer’in fıkıh alanındaki icraatları
11:22
23 Eylül 2021
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23
Hz. Peygamber nasıl vefat etti? Peygamberimizin vefatını haber veren sure...
06:48
19 Eylül 2021
Alemlere rahmet olarak gönderilen ve ademoğlunun en mütakamil örneği olan Resulullah (sav) Safer ayında baş gösteren yoğun rahatsızlığının sonunda vefat etmişti. Vefatından önce sağlıksal açıdan oldukça zor bir süreç geçiren Alemlerin Efendisi Hz. Muhammed (sav) hayatının her aşamasında olduğu gibi hastalığı ve ölüme hazırlık sürecinde de Müslümanlara örneklik teşkil edilmişti. Bu sebeple her yıl, O'nun (sav) doğumunun kutlandığı gibi vefatınında hatırlanması önem teşkil etmektedir.
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24
İslam’ın temel değeri: Emanet
12:29
19 Eylül 2021
Taşıdığı anlam itibariyle oldukça geniş kavramlardan biridir, emanet. Yaşamının temel değerini ifade eder bir anlamda. Nitekim Kur'an-ı Kerim insanoğlunun Allah'ın emanetini taşıdığını bildirir. Peygamberlerde bulunması gerekli beş nitelikten birisinin "emanet" olması, bu kavramın mana ve önemini açık bir şekilde bizlere ifade eder. Peki, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hadislerinde emanet nasıl geçer? Gelin, bu kavrama daha yakından bakalım.
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25
Nesi adeti nedir? Nesi uygulaması ne zaman kaldırıldı?
04:55
15 Eylül 2021
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26
Biz’den Ben’e: Kişisel gelişim
16:45
08 Eylül 2021
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27
Hadis ilminin tartışmasız otoritesi: İmam Buhari
12:13
03 Eylül 2021
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28
İslam medeniyetinin kurucu metinleri
17:01
03 Eylül 2021
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29
İslam'a göre iş ahlakı nasıl olmalıdır?
11:59
02 Eylül 2021
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30
İslam sanatları kimden etkilendi?
15:51
01 Eylül 2021
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31
Yol ahlakı nedir? Yol nasıl yürünür?
23:11
01 Eylül 2021
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32
İslam'ın ilk komutanı: Abdullah bin Cahş
08:57
29 Ağustos 2021
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33
Medine’den önce Müslümanların ilk hicreti: Habeşistan
14:45
29 Ağustos 2021
Peygamberimizin nübüvvetinin ardından İslam'a davet bir müddet gizli olarak sürdürüldü; açıktan davetin başlanmasıyla ise başta Resul-i Ekrem olmak üzere Müslümanlar, Allah'a iman etmeleri ve İslam dinini kabul etmeleri nedeniyle müşriklerin zulüm ve işkencelerine maruz kaldılar. Bazı Müslümanlar kabilelerinde bulunan nüfuz sahibi kişilerce himaye edildiler; ancak himayesiz kalan Müslümanların gördükleri baskı her geçen gün arttı. Efendimiz, onlara "Orada ülkesinde hiç kimseye zulmedilmeyen bir hükümdar iş başındadır" diyerek Habeşistan'a hicret etmelerini önerdi.
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34
İsra suresinden Müslümanlara ödevler
16:22
29 Ağustos 2021
Müslümanların şahsiyetlerinin gelişmesindeki en önemli etkiyi Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler yapar. Hidayet rehberi olan yüce kitabımız, müminlerin kişiliğini inşa eder. İdeal bir şahsiyetin nasıl olacağı, olumlu ve olumsuz nitelikleri ile anlatılır. Müslümanların özelliklerinin anlatıldığı ayetlerden bazıları da İsra suresinde yer alır. Burada bütün insanlığa düşen görevler anlatılır. Gelin, İsra suresinde Müslümanlara verilen ödevlere daha yakından bakalım.
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35
İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin ilim silsilesi
15:02
28 Ağustos 2021
Ehl-i sünnet düşüncesinin teşekkül etmesi ve kuvvetlenmesinde önemli bir payı olan zatlardan biri de İmam-ı Azam’dır. Hicretten 80 sene sonra doğan Ebu Hanife, Müslümanların ilk çok uluslu şehirlerinden olan Kufe’de büyüyerek itikadi, fıkhi ve toplumsal sıkıntıları görmüş ve bu minvalde çözümler üretmiş büyük bir İslam âlimidir.
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36
Kalemin ince dokunuşu: Hüsn-i hat
12:34
28 Ağustos 2021
İnsanoğlu estetik kaygılar çerçevesinde bir sanat dünyası ortaya koymuştur. İslamiyet de yapılan her işte güzele ulaşmayı hedeflemiştir. Kısaca bir kalem kullanılarak ortaya konan güzel yazı olarak özetlenebilecek Hat sanatı da Müslümanların estetik algılarında beslenip dışarı vurulan bir güzelliktir. Hat, kalbi manada Müslümanları birbirine bağlayan, bakıldığında insanların fazlaca etkilendiği bir güzel sanattır.
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37
Medeniyetin kökleri: Şehirler
13:40
24 Ağustos 2021
Medeniyet köken itibariyle şehir kelimesinden gelmektedir. Şehir olmadan bir yaşam kültürü, medeniyet kurmak mümkün değildir. İslam şehirlerinin ortaya çıkışı Efendimizin (sav) hicreti ve Medine’de cami merkezli kurduğu anlayış ile alakalıdır. Efendimiz (sav) Medine’de, Mescid-i Nebevi’nin etrafına eklenen sosyal, ticari, ilmi yapılarla adeta Müslümanlara bir şehrin nasıl olması gerektiğini işaret etmiştir.
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38
Kerbela olayından sonra hayat bulan bir kavram: Seyyidlik
05:45
22 Ağustos 2021
Hicri 61 senesi yani yaklaşık olarak Rasulullah'ın (sav) ebedi âleme göç etmesinden 50 yıl sonra tarih elim bir vakıaya şahitlik etmiş, Efendimizin (sav) pür-ü pak torunlarından Hz. Hüseyin ve maiyetindekiler Kerbela topraklarında siyasi emeller uğruna hunharca katledilmiştir. İşte bu utanç verici kıyamdan sonra İslam dünyasında ehl-i beyt fertlerine karşı hassasiyet artmış ve seyyidlik kavramı gelişmiştir. Peki, kimler seyyid statüsü alır ve bu statünün kişiye tanıdığı hak ve ayrıcalıklar nedir?
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39
Türk - İslam geleneğinde aşurenin önemi
09:44
22 Ağustos 2021
Bugün “10 Muharrem” yani “Kerbela olaylarının” yıl dönümü ve Aşure (Aşura) günü… Savaşmanın haram sayıldığı dört aydan biri olan Muharrem'in 10. günü "Aşura" olarak kabul edilir. Rabbimizin rahmetine mazhar olmuş müstesna bir zaman dilimi olan Muharrem ayının hem kültürümüzde hem de tarihimizde çok önemli bir yeri vardır. Birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın hat safada olduğu günleri yaşamamıza vesile; ilahi feyzin, bereketin, huzur ve güvenin başlangıcıdır. Sizler için bu mübarek günde, Türk - İslam geleneği açısından aşurenin önemine dair bilgileri derledik.
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40
Hicrî yeni yıl ve Muharrem ayı
04:52
21 Ağustos 2021
Ayın hareketlerine bağlı olarak düzenlenen hicrî yılın ilk ayı, Muharrem olup bu zaman diliminde İslam tarihi boyunca oldukça mühim olaylar vuku bulmuştur. Peki, hicrî sene ne demektir? Hicrî takvim hangi tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir? Bu senenin ilk ayı olan muharrem hangi açılardan önemlidir? Gelin, Peygamber Efendimiz (sav) tarafından Allah’ın ayı olarak nitelendirilen Muharrem'e daha yakından bakalım.
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41
Suyun ötesindeki adil hükümdar: Necaşi Ashame
10:38
20 Ağustos 2021
Yeni bir tebliğ her zaman dikkat çekmiş ve toplumda hâkim olan düzeni bozmaya yönelik olarak algılanmıştır. İslam geldiğinde batıl zayi olmuştur. Tarih boyunca Müslümanlar büyük zulümlere uğramışlardır. İslamiyet’in açıktan tebliğ edilmeye başlanması ile beraber Mekkeli müşrikler Efendimiz(sav) başta olmak üzere tüm Müslümanlara karşı bir karalama kampanyası başlattılar. Evvela köle olup ihtida ettiğini düşündükleri ve anladıkları sahabilere sonradan güçlerini yetirebildikleri tüm Müslümanlara alenen zulüm ve işkence yapmaya başladılar. Bu zor günler ashab için yıpratıcı, şevk kırıcı bir dönem olarak tarih sayfalarında yerini almıştır.
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42
İslam’da "emr-i bi’l ma’ruf ve nehy-i ani’l münker" prensibi
05:41
19 Ağustos 2021
Kısaca iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak anlamına gelen emr-i bi’l ma’ruf ve nehy-i ani’l münker kuralı hem kişilerin şahsi hayatlarını belli ve doğru bir çizgi üzerinde yürütmesi hem de toplumsal birliğin sağlanması ve çıkması mümkün olan fesatların önüne geçmek için oldukça iyi kavranılması gereken bir tamlamadır. Peki, iyiliği emredip kötülüklerden uzaklaştırma eylemi en doğru hangi şekilde uygulanır, ölçü ve kuralları var mıdır, bu konu ayet ve hadislere konu olmuş mudur?
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43
Dini konularda merak edilen 5 soru 5 cevap
12:08
15 Ağustos 2021
Müslümanların hayatlarının şekillenmesinde en önemli etkiyi Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hadisleri sağlar. Bu nedenle müminler, yüce kitabımızın emirleri ve Allah Resulü'nün sünnetleri ışığında hareket eder. Peki, nazarın İslami bakımından gerçekliği var mıdır? Organ nakli caiz midir? Namaz ibadetinde Kur'an-ı Kerim neden Türkçe okunamaz? Gelin en çok merak edilen 5 dini soru ve cevabına daha yakından bakalım.
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44
İslami açıdan aile hayatının esasları: Ayet ve hadisler ışığında aile...
20:42
15 Ağustos 2021
İnsan, ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına toplu yaşama gereksinimi duyan bir varlıktır. Bir toplumu oluşturan en temel yapıtaşı ise ailedir. Aile, İslam dini ile yeniden tanımlanan ve yapılanan bir kurumdur. İslam'ın tebliği ile birlikte aileyi korumaya ilişkin sorumluluklar, emir ve yasaklar belirlenmiş; Peygamber Efendimiz, başta kendi yaşamı olmak üzere müminlere aile hayatı konusunda örnek olmuştur.
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45
Habil ile Kabil olayı nedir?
17:27
14 Ağustos 2021
Habil ve Kabil, ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem'in ilk iki oğludur. Habil ile Kabil kıssası, yeryüzünde ilk bozgunculuğun başladığı olaya işaret eder. Kabil'in kardeşi Habil'e duyduğu kıskançlık ve kin duygusu; sonucunda Habil'i öldürmesi ve yeryüzündeki ilk cinayetin işlenmesi, Kur'an-ı Kerim, hadis ve tefsir kaynaklarında yer alan bir konudur. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde "Haksız yere öldürülen hiçbir kimse yoktur ki onun kanından Âdem'in ilk oğluna bir pay ayrılmasın. Çünkü cinayeti âdet edenlerin ilki odur" buyurmuştur.
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46
Yedi helak edici günah nedir? Büyük günahlar hangileridir?
26:58
14 Ağustos 2021
Günah, en basit tanımıyla ilahi emir ve yasaklara aykırı olan fiil ve davranışları ifade eden bir terimdir. Allah, emir ve yasakları Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş; Peygamber Efendimiz ise hadis-i şeriflerinde insanlara bu anlamda rehber olmuştur. Resul-i Ekrem büyük günahları sıralamış; günahların en büyüğünün "Allah'a ortak koşmak" olduğunu haber vermiştir.
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47
Hz. Musa’nın mucizeleri nelerdir?
12:36
13 Ağustos 2021
Hz. Musa, kendisine dört ilahi kitaptan Tevrat'ın indirildiği ulü'l azm peygamberlerdendir. Soyu beşinci dereceden Yakup'a (as) dayanmakta, oradan da Hz. İshak vasıtası ile Hz. İbrahim'e kadar ilerlemektedir. Peki, Hz. Musa nerede büyümüştür? Hz. Musa'nın mucizeleri nelerdir? Kur'an'da Hz. Musa kaç defa geçer? Hz. Musa'nın hayatı ve risaleti…
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48
Kur’an’ın veciz özeti: Fatiha suresi
12:16
10 Ağustos 2021
Her şeyi bir ölçüye göre yaratan yüce Allah'ın Fatiha suresini Kur'an-ı Kerim'in en başına yerleştirmiş olması sebepsiz değildir. Fatiha suresi muhteva ettiği ayetlerde derin anlamlar barındırmaktadır. Burada biz kullara düşen ise söz konusu sure-i şerifenin muhteva ettiği hikmetler üzerinde tefekkür etmek; benliğimiz ve ruhumuz için birtakım dersler çıkarmaktır.
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50
Estetik bir ölçü olarak “sünnet”
09:50
07 Ağustos 2021
Sözlükte izlenen yol anlamına gelen sünnet, terim olarak farklılık gösterir. İslam hukukçuları ve kelamcılar bu hususta farklı tanımlamalara girse de temel olarak sünnet; bir eylemin Efendimiz (sav) ile ilişkili olması demektir. Müslümanlar hayatları boyunca sözlü ve fiili olarak Resul-i Ekrem’in yaptığı şeyleri yapmaya, men ettiklerinden de uzak durmaya dikkat ederler. Çünkü O, bizler için bir ölçü ve rehberdir.
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51
Peygamberimizin sırdaşı olan sahabe: Huzeyfe bin Yeman
09:31
06 Ağustos 2021
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52
Müslim kimdir? Sahih Müslim’i nasıl kaleme aldı?
11:12
01 Ağustos 2021
İslam tarihinin en önemli muhaddislerinden olan Müslim henüz 12 yaşındayken hadis öğrenmeye başladı. Döneminin en büyük dört hadis hafızından biri olan Müslim, hadisleri toplamak ve bir araya getirmek için uzun bir yolculuğa çıktı. Pek çok belde ve kişiden 15 yılda derlediği hadislerle "Sahİh-i Müslim" olarak bilinen "el Cami'u's Sahih" adlı eserini Müslümanlara miras bıraktı. Onun bu eseri, Sahİh-i Buhari ile birlikte Kur'an-ı Kerim'den sonra en güvenilir iki kaynak kabul edilmiş ve bu iki kaynak Sahihayn diye anılmıştı. Peki, Müslim kimdir? Sahih Müslim'i nasıl kaleme aldı?
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53
İlk Müslümanlar kimlerdi? İslam’ı kabul eden ilk on Müslüman
20:49
30 Temmuz 2021
Yeryüzünde İslam dinini kabul eden ilk kişi Allah Resulü'dür. Kur'an-ı Kerim bu hususta şöyle buyurur: "Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene îmân etti…" Peygamberimizin Allah'ın Resulü olduğuna iman eden ve yeryüzünde İslam'a inanan ilk insan olma şerefine nail olan kişi ise Hz. Hatice'dir. Hz. Hatice, Resul-i Ekrem'in nübüvvetini kabul etmiş, İslam ile şereflenmiş ve yaşamı boyunca hem maddi hem manevi anlamda Peygamberimizi desteklemişti.
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54
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55
Allah'ın rızasını kazanmak: Salih amel
11:42
24 Temmuz 2021
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56
Vesvese nedir? İbadetlerde vesveseden korunmanın yolları...
17:34
22 Temmuz 2021
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57
Kurban Bayramı ve kurban mefhumu
07:17
21 Temmuz 2021
Müslümanlar için Allah tarafından sevinç ve mutluluk kaynağı olarak vazedilmiş iki bayramdan ikincisi olan Kurban Bayramı, Zilhicce ayının onuncu günü başlar ve dört gün boyunca devam eder. Tevhidin sembolü, din-i mübin-i İslam’ın önemli bir şiarıdır. Kurban ve bayram gibi İslam ve toplum nezdinde önemli olan bu iki kavramın ne anlama geldiği ve mübarek günlerde neler yapılması gerektiğini siz değerli okurlarımız için derledik.
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58
Kurban ibadetinin iki hikmeti: Takva ve teslimiyet
04:59
21 Temmuz 2021
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59
Dört halifenin naklettiği hadis-i şerifler: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali'nin rivayet ettiği hadisler
15:40
20 Temmuz 2021
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60
Sadaka ile ilgili hadisler: Sadaka nasıl verilir?
17:28
18 Temmuz 2021
Sadaka, Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları ifade eder. Kur'an-ı Kerim, kişinin elde ettiği malın kendi başarısına ait olmadığını, bunların gerçek sahibinin Allah olduğunu vurgulamış ve "imtihan" amacıyla bir lütuf, bir emanet olarak kişiye verildiğini hatırlatmıştır.
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61
Şehitlerin Efendisi Hz. Hamza’nın Müslüman olma hikayesi
06:01
15 Temmuz 2021
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62
Tirmizi kimdir? Tirmizi el-Cami’u’s Sahih’i nasıl kaleme aldı?
11:19
09 Temmuz 2021
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64
Peygamberimiz ve ashabının tevazusu
08:02
06 Temmuz 2021
Hz. Muhammed (sav) ashabına merhametle muamele ederdi. Onların arasında sıradan biri gibi davranırdı. Ashabının kendisi için ayağa kalkmasını hoş karşılamazdı. Ashabına alçak gönüllü olmayı tavsiye ederdi. Nitekim bir hadisinde şöyle buyurdu: "Öyle mütavazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın."
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66
Kur’an okuyanların efendisi: Übey bin Ka'b
10:15
04 Temmuz 2021
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67
Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerin kabirleri
33:59
02 Temmuz 2021
Peygamber, Allah'tan vahiy yoluyla aldığı bilgileri ve emirleri insanlara aktaran yüksek vasıflı kimseler ve elçilerdir. Hz. Adem'den itibaren yüce Allah, insanları dine davet etmek için peygamberler göndermiş, insanların sorumlu tutuldukları konularda bir bahane ileri sürmelerine mahal bırakılmayacak şekilde peygamberler Allah'ın emirlerini tebliğ etmişlerdir.
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69
Kudüs’ün ilk kadısı: Ubade bin Samit
13:44
25 Haziran 2021
Medineli sahabelerden Ubade bin Samit, ashab-ı suffenin hocası, Filistin'in ilk kadısıydı. Birinci Akabe Biatı'ndan sonra gösterdiği ahde vefa ile ayetlerin nazil olmasına vesile oldu. İslam'ı öğretmek dışında görev kabul etmeyen Ubade bin Samit, Peygamber Efendimiz döneminde Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen 5 sahabeden biriydi.
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70
Peygamberimiz insanlarla nasıl iletişim kurardı?
14:07
23 Haziran 2021
İslam,Müslümanlar arasında muhabbetin kurulmasını, birlik ve beraberliğin sürdürülmesini öğütler.Her konuda olduğu gibi bu konudaki en güzel örnekler de Peygamber Efendimize aittir.23 yıllık risalet yaşamı boyunca İslam'ı tebliğ ederken kullandığı her iletişim tekniği,Müslümanlar tarafından göz ardı edilmemesi gereken bir meseledir.
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73
İslam'ın dayanağı olan dört hadis-i şerif
08:03
13 Haziran 2021
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74
Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi'nde neler öğütledi?
21:25
11 Haziran 2021
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75
Bilinmeyen yönleriyle Sultan Ahmet Camii ve Külliyesi
07:11
10 Haziran 2021
Sultan Ahmet Camii yalnızca bir ibadethane olmayıp mescidin çevresine inşa edilen çok çeşitli ve sayıda mimari yapı ile tam anlamıyla külliye niteliğini taşımaktadır. Sultan I. Ahmet tarafından yaptırılan bu dört asırlık mimari sanat harikası hem kendi dönemine damga vurmuş hem de İslam şehri İstanbul’un siluetinin en can alıcı yerlerinden birinde bulunması hasebiyle yerli ve yabancı turistlerin odak noktası olmuştur.
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76
Bencillik nedir? İslam'da bencilliğin hükmü...
12:17
08 Haziran 2021
Bencillik, kişinin kendisi ve çıkarlarını başkalarınınkinden üstün tutması durumudur. Peygamber Efendimiz, "yalnızca kendini düşünmenin" Allah katındaki hükmünü şu hadis-i şerifle açıklamıştır: "Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz."
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77
Hamd nedir ve neden önemlidir?
05:06
06 Haziran 2021
Hamd kelimesi ve kökünden türeyen benzer kelimeler, Kur’an-ı Kerim’de toplamda kırk üç defa zikredilmiş olup yalnızca Allah-u Teâla’ya has kılınmıştır. Yüce kitabımızda bir kavramın bu kadar çok zikredilmesi elbette onun öneminden ileri gelmektedir. Öyleyse hamd kavramını genişçe incelemek ve hakkında derin okumalar yapmak, kulluk bilincimizi geliştirmek açısından oldukça yerinde olacaktır.
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79
Zülkarneyn kimdir?
13:55
04 Haziran 2021
Kur'an-ı Kerim'de zikredilen kıssalardan biri, Zülkarneyn adında kendisine büyük güç ve imkân verildiği bildirilen bir kişiye aittir. İslami kaynaklara göre Zülkarneyn, doğuya ve batıya seferler düzenleyerek büyük fetihler yapan bir cihangirdi. Yecüc ve Mecüc olarak adlandırılan fesatçı ve saldırgan kavimden şikâyet eden bir halkla karşılaştı ve onları koruyacak bir set inşa etti.
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81
Dünya ve ahirette mutluluğa götüren doğru yol: Hidayet
15:14
01 Haziran 2021
“Doğru yol, kılavuzluk” anlamına gelen hidayet kavramı, İslam’daki en önemli konuların başında yer almaktadır. Resûl-i Ekrem, bir kişinin hidâyete ermesine vesile olmanın büyük bir servete kavuşmaktan daha hayırlı olduğunu belirtmiştir. Peki, hidayet kavramı Kur’an-ı Kerim’de, hadis-i şeriflerde ve İslam düşünce geleneğinde nasıl izah edilmiştir? Gelin, hidayet mefhumuna yakından bakalım…
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82
Riya nedir? Riya hakkında ayet ve hadisler nelerdir?
12:48
31 Mayıs 2021
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83
Hayrı şerden ayırma gücü: Vicdan
13:16
28 Mayıs 2021
“İnsan olmayı, belki de “olabilmeyi” anlatıyor” şeklinde açıklar Kemal Sayar, vicdan kavramını. Sayar’ın da ifade ettiği gibi vicdan, insan olabilmenin en güzel hasletleri arasında yer alır. İçimizdeki ahlaki otorite konumundaki bu duygu, hayrı şerden ayırma gücünü insana bahşeder. Gelin, bizleri adil bir yargıya iten vicdan kavramına din, felsefe ve psikoloji çerçevesinden bakalım...
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86
Hücre-i Saadet nedir?
10:43
26 Mayıs 2021
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87
Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemi
07:26
25 Mayıs 2021
Kur'an-ı Kerim, inananlar ve muttakiler için bir "hidayet" kitabıdır. Öyle ki, yüce kitabımız bugünümüzün ve yarınımızın, dünyamızın ve âhiretimizin inşa edici gücüdür. Kur'an-ı Kerim'i okumak her Müslüman için bir sorumluluktur. Okumaktan gaye ise onun üzerinde düşünmektir. Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurur: "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız: Bunlar, Allah'ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir." Gelin, Hz. Peygamber'in (sav) Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemi hakkındaki hadis-i şerifine daha yakından bakalım.
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89
Peygamber Efendimiz namazlardan sonra nasıl dua ederdi?
04:46
21 Mayıs 2021
İslam'ın iki temel kaynağı vardır: Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hadisleri. Allah Resulü'nün (sav) hayata dair tavsiyelerini bilmek, günlük yaşantısı hakkında bilgi sahibi olmak, müminler için elzemdir. Peki, Peygamber Efendimiz (sav) namazlardan sonra nasıl dua ederdi? Bir meclisten kalkarken hangi dua edilmeli? Gelin, Peygamberimizin yaptığı ve ashabına öğrettiği dualara daha yakından bakalım.
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Tevazu nedir?
10:56
21 Mayıs 2021
Tevazu, Müslümanın en güzel hasletlerinden biridir. Alçak gönüllü olma, ilahi kudret karşısında acziyetinin farkına varma manasına gelir. Tüm yaratılanlara şefkat ve merhamet göstererek incitmekten sakınmaktır. Erdemli ve bilgili kimselere bakıldığında kibirden uzak mütevazi, alçak gönüllü ve ağır başlı olduğu görülür. Peki, Kur'an-ı Kerim ve hadislerde tevazu nasıl geçer? Peygamber Efendimizin hayatından örneklerle tevazu kavramına daha yakından bakalım.
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91
İnsan olabilmenin ilk şartı: Merhamet
09:42
22 Mayıs 2021
Bazı kelimeler var ki duyulduğu andan itibaren insanın kalbine ferahlık verir. İşte bunlardan biridir merhamet. İnsanı insan yapan erdemlerin başında gelir. İslam bütün varlıkları içine alacak şekilde merhametli olmayı öğütler. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. “Allah, ancak merhametli kullarına rahmet eder.” Gelin, merhamet mefhumuna daha yakından bakalım.
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Allah'ın mümin kuluna verdiği ilham: Muvafakat-ı Ömer
08:50
21 Mayıs 2021
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93
Peygamber Efendimizin gençliği: Yaşadığı olaylar, ticaret hayatı ve evliliği...
11:04
20 Mayıs 2021
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6 dil bilen sahabi: Zeyd bin Sabit
06:16
20 Mayıs 2021
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Esma bint Ebu Bekir kimdir? Hz. Ebubekir'in kızı Esma'nın lakabı ve hayatı...
10:56
19 Mayıs 2021
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98
Peygamberimize 'namaza durmaması emredilen cami: Mescid-i Dırar
09:19
19 Mayıs 2021
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Kur’an ve hadis ışığında Müslümanların özellikleri
16:40
19 Mayıs 2021
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100
Rahip Bahira hikayesi: Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu anlayan rahip...
09:33
18 Mayıs 2021
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Sabrın faziletleri: Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde sabır nasıl geçer?
13:07
18 Mayıs 2021
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102
Uhud'da Peygamberimizin etrafından ayrılmayan sahabi: Haris bin Sımme
04:34
18 Mayıs 2021
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104
İlk kıblen esirken sen özgür olduğunu mu sanıyorsun?
10:01
12 Mayıs 2021
Kudüs... Müslümanların ilk kıblesi, yeryüzünde inşa edilen ikinci mescid, Efendimizin (sav) Miraç durağı... Bugün Müslümanlar, üzerlerine atılan gaz bombalarına, mescidimize yapılan saldırılara, kadın, çocuk, yaşlı demeden kasıtlı yaralama ve öldürme girişimlerine şahitlik ediyor! Peki, terör devleti İsrail’den daha çoğunlukta olan İslam ümmeti ne yapıyor? İlk kıblen esirken sen özgür olduğunu mu sanıyorsun?
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105
İnsanı felakete götüren haslet: Kibir
05:45
08 Şubat 2021
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106
Allah’ın “sırlarımdan bir sır” olarak nitelediği zırh: İhlas
05:33
18 Şubat 2021
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107
Peygamber Efendimize gelen ilk vahiy
05:24
18 Şubat 2021
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108
Rihle: İlim için yapılan seyahatler
05:45
18 Şubat 2021
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109
Dua nedir? Peygamberimizin ve ashabının duaları
05:52
18 Şubat 2021
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110
Kadın sahabilerin İslam'a hizmeti
06:01
18 Şubat 2021
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111
Peygamber Efendimizin diğer ülkelere gönderdiği elçiler
06:00
18 Şubat 2021
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112
İbn-i Sina'nın ebedi mutluluğa ulaşma formülü
05:58
18 Şubat 2021
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113
İslam'da hasta ziyaretinin önemi
05:58
18 Şubat 2021
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114
İlim için kilometreleri yaya yürüyen Müslüman âlimler
05:22
26 Şubat 2021
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115
Üç ayların manevi iklimini yaşamak için neler yapılabilir?
06:11
20 Şubat 2021
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116
En çok merak edilen dini sorular
05:17
19 Şubat 2021
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117
Mücadelesi ve servet hakkında görüşleri ile tanınan sahabi: Ebu Zer el Gıfari
05:47
18 Şubat 2021
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118
Bedir Savaşı'ndan önce gerçekleştirilen gazve ve seriyyeler
06:20
26 Şubat 2021
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119
İki hicret sevabı ile müjdelenen kadın sahabi: Esma bint Umeys
03:58
18 Şubat 2021
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120
Bi’rimaune hadisesinde ilk şehid olan sahabi: Haram bin Milhan
03:36
18 Şubat 2021
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121
Savaşlarda gösterdiği cesaretle tanınan kadın sahabi: Ümmü Umare
04:37
04 Mayıs 2021
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122
Hz. Musa'nın hayatı ve Kur'an-ı Kerim’de zikredilen özellikleri
11:08
04 Mayıs 2021
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123
Mescid güvercini Abdullah bin Zubeyr kimdir?
05:59
18 Şubat 2021
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124
Ramazan'da ibadetlerimizi çevrim içi takip edebilir miyiz?
03:55
30 Nisan 2021
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125
Peygamberimizin gençlere yaklaşımı
17:20
16 Nisan 2021
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