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Kültür&Sanat
Fikriyat
Fikriyat.com'un kültür ve sanata dair özgün çalışmalarının podcastleri...
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01
Tavsiye listesi: Ne okuyalım, nereyi görelim, hangi püf noktayı öğrenelim?
06:27
05 Ocak 2022
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02
1 resim 1 hikaye: Ertuğrul Süvari Alayı'nın Galata Köprüsü'nden Geçişi
06:36
30 Aralık 2021
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03
Kitle imha sanatı
14:58
07 Ekim 2021
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04
Bir sömürü aracı: Süper kahramanlar
24:08
09 Eylül 2021
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