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Müslüman ülkelerde Ramazan gelenekleri: Türkmenistan
01:11
29 Mart 2023
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Müslüman ülkelerde Ramazan gelenekleri: Fas
01:20
29 Mart 2023
On bir ayın sultanı Ramazan, tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla karşılanır. Başı rahmet, ortası merhamet, sonu cehennemden azat olan mübarek ayda Müslüman coğrafyanın her bir köşesi kendine has gelenekleri ile faziletli mevsimi layıkıyla idrak eder. Peki, kadim bir tarihe sahip Fas'ta Ramazan nasıl yaşanıyor?
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Müslüman ülkelerde Ramazan gelenekleri: İran
01:30
29 Mart 2023
On bir ayın sultanı Ramazan, tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla karşılanır. Başı rahmet, ortası merhamet, sonu cehennemden azat olan mübarek ayda Müslüman coğrafyanın her bir köşesi kendine has gelenekleri ile faziletli mevsimi layıkıyla idrak eder. Peki, kadim bir tarihe sahip İran’da Ramazan nasıl yaşanıyor?
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