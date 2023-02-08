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7/24 Dinle Podcast Fikriyat Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ile Hadis-i Şerif Sohbetleri
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ile Hadis-i Şerif Sohbetleri
PODCAST

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ile Hadis-i Şerif Sohbetleri

Fikriyat

Mehmet Emin Ay hocamızın anlatımıyla İslami değerlerimiz ve Bursa Edebali Camii'nde sabah namazı sonrası gerçekleştirdiği sohbetler...
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Şarkı Sözleri

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