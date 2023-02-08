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01
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay: İnsanlığın Kurtuluş Rehberi Bereket Kaynağı Kur'an-ı Kerim
46:34
08 Şubat 2023
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02
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay: Faizin Maddi ve Manevi Zararları
57:18
26 Ocak 2023
İslam'ın temel ilkelerinden biri olan faiz yasağında herhangi bir zarar ve mağduriyete yol açmayan insan ilişkilerine, düzgün bir çizgide seyreden hukukî ve ticarî hayata kural olarak müdahale etmemiş, sadece yanlış ve haksız uygulamalar konusunda insanları uyarmış, bu yönde bazı sınırlama ve kısıtlama getirmiştir.
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03
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay: Kul Allah'a karşı hüsnü zan sahibi olmalı
49:48
26 Ocak 2023
Hüsnü zan bizzat Allah Teala tarafından Müslümanlara emredilen önemli bir husustur. Bir Müslüman hasleti olan hüsnü zan, insanlara ruhi manada ferahlık sağladığı gibi olaylar ve kişiler karşısında da güzel düşünmesini sağlar. Bu haslet Müslümanların kalplerinde kin, nefret gibi olumsuz fuyguların oluşmasının önüne geçer.
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04
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay: Sen Ondan Razı O Senden Razı Olarak Dön Rabbine
46:26
26 Ocak 2023
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05
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay: Zalimlere Meyletmek ve Gayrimüslimlere Benzemek
42:42
26 Ocak 2023
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