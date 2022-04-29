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Fikriyat
Sağlık Arası
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Sağlık Arası
Fikriyat
Sağlığa dair tüm sorularınızın cevaplarını bu kategoride bulabilirsiniz.
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01
Ramazan’da kalp hastaları oruç tutabilir mi? Kalp sağlığımız için Ramazan’da nasıl beslenmemiz gerekir?
05:40
29 Nisan 2022
"Kalp-damar hastaları oruç tutabilir mi? Ramazan ayında kalp hastalarının nelere dikkat etmesi gerekir?" Bu gibi düşünceler, on bir ayın sultanının gelmesiyle birlikte akıllarda soru işareti bırakıyor. Sizin sorularınıza cevap bulmak için yeni bir yolculuğa başlıyoruz: Sağlık Arası. Programımızda alanında uzmanlar isimler ile sağlığımıza dair her şeyi konuşacağız.İlk bölümümüzde kalp hastalarının oruç tutmasından Ramazan'da kalbimizi yormayan besinlere kadar birçok konuyu Kardiyolog Doç. Dr. Muhammet Kesin ile görüştük.
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02
Probiyotiklerin insan sağlığı için önemi nedir? I Sağlık Arası
09:27
29 Nisan 2022
Reflü hastalığı nedir? Reflü hastaları Ramazan’da nelere dikkat etmesi gerekir? Gastrit için ne iyi gelir? Probiyotik nedir? Prebiyotik hangi gıdalarda bulunur? Bunun gibi sağlığa dair akıllardaki pek çok soru işaretine cevap bulduğumuz Sağlık Arası programımızın yeni konuğu Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Alpaslan Tanoğlu. Reflü, gastrit hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiği, probiyotikler ve prebiyotiklerin ne olduğunu Dr. Alpaslan Tanoğlu ile konuştuk.
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03
Hacamat ne zaman yaptırılmalı? I Sağlık Arası
08:28
26 Ocak 2023
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