|Paylaş
|Daha Fazla
|
01
Şark'ın en sevgili sultanı: Selahaddin Eyyubi
05:40
04 Ekim 2022
Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs, tarih boyunca pek çok savaşın temel nedeni oldu. İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için kutsal olan bu belde, tarih boyunca en huzurlu ve adil günlerini Müslümanların idaresinde geçirdi. Hz. Ömer'den (RA) sonra Kudüs'ü ikinci kez fethederek Haçlı işgalinden kurtaran Selahaddin Eyyubi, İslam tarihinin en büyük liderleri arasında gösterilirdi. İşte Selahaddin'in ve Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ün tarihi..
|
02
Osmanlı'nın iç pasaportu: Mürur tezkeresi
01:29
18 Eylül 2022
Şehirlerarasında yolculuk etmek için neye ihtiyacınız olur? Bilet, kimlik, pasaport? Günümüzde pasaporta gerek olmasa da Osmanlı’da durum tam tersiydi. İmparatorluk topraklarında dolaşmanın bazı şartları vardı. Yabancı uyruklu kimseler, elçileri aracılığıyla yol emri alması gerekirken, Osmanlı vatandaşlarının ellerinde mürur tezkeresi denilen bir belge olması gerekiyordu.
|
03
Osmanlı'nın kıtalar aşan merhameti
04:43
04 Ağustos 2022
Kraliçe Isabella’nın Endülüs’te başlattığı Reconquista hareketi 1492 yılında Gırnata Benî Ahmer Emirliği'nin düşmesiyle başarıya ulaşır. Hemen ardından çıkarılan Elhamra Kararnamesi ile ülkede yaşayan tüm Yahudilere, ''Altı ay içerisinde ya din değiştirin ya da ülkeyi terk edin'' uyarısı yapılır. Tam bu sırada II. Bayezid, Osmanlı merhametini dünyaya gösterir.
|
04
Osmanlı'nın iç pasaportu: Mürur tezkeresi
03:21
26 Temmuz 2022
Şehirlerarasında yolculuk etmek için neye ihtiyacınız olur? Bilet, kimlik, pasaport? Günümüzde pasaporta gerek olmasa da Osmanlı’da durum tam tersiydi. İmparatorluk topraklarında dolaşmanın bazı şartları vardı. Yabancı uyruklu kimseler, elçileri aracılığıyla yol emri alması gerekirken, Osmanlı vatandaşlarının ellerinde mürur tezkeresi denilen bir belge olması gerekiyordu.
|
05
Osmanlı’da fiyatları sabitleme usulü: Narh
06:50
01 Nisan 2022
|
06
Sivas'taki Selçuklu mührü: Gök Medrese
07:58
23 Mart 2022
|
07
İslam şehirlerinde cumba nedir?
06:47
17 Mart 2022
|
08
Faciayla başlayan dostluk: Ertuğrul Fırkateyni
00:00
28 Ocak 2022
|
09
Denizcilik tarihinde Müslüman bilim insanlarının izleri
00:00
28 Ocak 2022
“Saat kaç, Karanfil Sokağa nasıl gidebilirim?”Size bu soruları yöneltsem, nasıl cevaplarsınız? Ya saatinize bakıp vakti söyler ya da navigasyondan adresi tarif edersiniz. Sıklıkla kullandığımız bu araçların dikkatimizden kaçan bir özelliği var. Temellerinin Müslüman âlimler tarafından atılması.İslam uygarlığında yetişen bilim insanları birçok ilmi konuda öncü oldu. Bunlarda biri de denizcilik ve coğrafyaydı. Gelin, medeniyetimizin izlerine yakından bakalım.
|
10
İslam mimarisinin Avrupa’daki izleri
00:46
28 Ocak 2022
|
11
Ortadoğu’nun haritasını çizen bir casus: Gertrude Bell
06:06
26 Haziran 2021
|
12
Osmanlı'nın salgın hastalıklarla mücadele için kurduğu hayır eseri: Gureba Hastanesi
17:23
29 Haziran 2021
|
13
İbn Haldun düşüncesinde coğrafya ve şehir
16:42
01 Ekim 2021
|
15
Osmanlı'nın mimari şaheseri: Selimiye Cami’nin bilinmeyenleri
08:12
23 Eylül 2021
|
16
Batı’nın karanlık sureti
13:47
22 Eylül 2021
|
17
İslam sanatlarında eskimeyen gelenek: İcazetnameler
13:13
11 Eylül 2021
|
18
Anadolu'nun İslamlaşma sürecinin başlangıcı: Malazgirt Zaferi
14:32
28 Ağustos 2021
Malazgirt Savaşı, bir ova içerisinde iki ordunun karşı karşıya gelmesinin yanında, aynı zamanda tarih boyunca birbirini besleyen iki medeniyetin birbirine galebe çalma mücadelesidir. Yurt kurduğu kadar Müslümanların ufkunu daha da ileriye açan bir vesile, İla-yi Kelimetullah anlayışının batı topraklarında vücud bulmuş halidir. İslam medeniyetinin kuşatıcılığını ve kapsayıcılığını cihana gösteren büyük bir mefkûrenin adıdır; Malazgirt. Peki Sultan Alparslan erken yaşta şehit edilmese, İstanbul surlarının önüne kadar gidebilse, tarih nasıl yazılırdı?
|
19
Osmanlı'da bir devrin adı: Köprülüler
12:36
20 Ağustos 2021
Osmanlı Devleti’nin coğrafi olarak en geniş sınırlara ulaştığı dönem, 17. yüzyıldır. Devlet, coğrafi olarak zirveye ulaşmış ama siyasi anlamda bir çöküş dönemine girmiştir. Bu dönemde sadrazam ve vezirler, muhtelif sebeplerden dolayı kısa süreli olarak görev yapmışlardır. Bu durum da idarede boşlukların oluşmasına sebep olmuştur. 1652-1656 yılları arasında on sadrazamın görevden alınması vaziyeti özetlemektedir. Köprülü Mehmed Paşa, bu zor senelerde sadrazam olmuş ve bozulan merkezi otoriteyi yeniden tesis etmiştir. Oğulları ve torunu da aile geleneği haline gelen yöneticiliği sürdürmüşlerdir. Köprülü, siyasi becerileri ve cesareti ile Osmanlı Devleti’ni yeniden toparlamıştır.
|
20
Azerbaycan-Türkiye dostluğunun timsali: Çırpınırdı Karadeniz şiirinin hikayesi
03:26
19 Ağustos 2021
Bazen bir kurtuluş mücadelesinde…Bazen bir yangında… Kısacası her zorlukta omuz omuza olan "bir millet, iki devlet" Azerbaycan ve Türkiye. İki devletin sevinçte de kederde de beraber olduğunu gösteren en güzel örneklerden biri ise Çırpınırdı Karadeniz şiiriydi. Ahmet Cevat'ın kaleme aldığı bu mısralar, yıllardır dillerden düşmeyerek insanların gönüllerine nakşoldu. Peki, Çırpınırdı Karadeniz şiiri nasıl yazıldı? "Eski Defterler"in yeni bölümü ile karşınızdayız.
|
21
Atalarımız sellere karşı kemerli köprüler yapmıştı!
09:19
15 Ağustos 2021
|
22
Korsanlığın tarihi: Korsanlıktan yetişen Osmanlı denizcileri
15:58
13 Ağustos 2021
|
23
İslam uygarlığında tarım, ticaret ve iktisat hakkında 20 ilginç bilgi
06:56
12 Ağustos 2021
|
24
Dünyanın merkezi: Hicaz
06:24
11 Ağustos 2021
Dünya üzerinde bazı toprak parçaları bulundukları yer, bulundurdukları yapılar itibariyle kutsal atfedilmiştir. Bugün Arabistan sınırları içerisinde bulunan Hicaz bölgesi de Müslümanlarca çok önemli görülen bir bölgedir. Harameyn olarak adlandırılan Mekke ve Medine şehirlerinin bölgede bulunması, Efendimiz(sav)’in hayatını bu bölgede geçirmiş olması bölgeyi bizim açımızdan bambaşka bir noktaya çekmektedir. Her yıl Hac ve Umre maksadıyla milyonlarca Müslüman, Efendimizin yaşadığı toprakları ziyaret etmekte O’nun ayak izlerini takip etmeye çalışmaktadır. Peki, Hicaz kuruluşundan bugüne hangi topluluklara ev sahipliği yaptı? Bu kavimler Hicaz’da nasıl izler bıraktılar?
|
25
Sultan Abdülhamid Enver Paşa’yı neden Küba’ya gönderdi?
12:18
10 Ağustos 2021
|
26
Osmanlı’nın ilk uzay romanı
12:48
10 Ağustos 2021
|
27
Osmanlı'nın ilk ticaret okulu: Hamidiye Ticaret Mektebi
07:26
09 Ağustos 2021
|
28
Sömürgecilik: Topraklara değil zihinlere pranga
12:40
09 Ağustos 2021
|
29
Osmanlı'nın dayanışma ve yardımlaşma mekanları: Pazarlar
06:45
04 Ağustos 2021
Osmanlı çarşı ve pazarlarında dayanışma ahlakı hakimdi. Esnaflar, bulunduğu mahalleyi ailesi gibi benimserdi, samimi bir bağ kurardı. Pazarlar aynı zamanda sosyal hayatın da merkezi konumundaydı. Kutlamalar halkın yoğun biçimde bulunduğu pazarlarda yapılırdı. Peki Osmanlı'da çarşı-pazar kültürü nasıldı? Pazarlar nasıl kuruluyordu? Pazarlarda yer alan kurallar var mıydı?
|
30
Orman yakanlara müebbet kürek cezası verilirdi
08:02
04 Ağustos 2021
Son günlerde çıkan orman yangınlarında sadece ağaçlar değil ciğerlerimiz de yanıyor. Peygamberimiz’in çevrenin korunması yönündeki tavsiyelerine kulak veren atalarımız ormanlara büyük önem vermişler, çıkar sağlamak ve eşkıyalık için kasten orman yakanları ise müebbeden kürek çekme cezasına çarptırmışlardı.
|
31
Fatih Sultan Mehmet zehirlendi mi? Fatih’in ölümündeki sır…
09:42
01 Ağustos 2021
|
32
Osmanlı İstanbul'unda yangınların haber verildiği kuleler: Beyazıt, Galata, İcadiye
06:23
30 Temmuz 2021
Osmanlı İstanbul'unda yangınlar üç kule yardımıyla haber veriliyordu: Beyazıt, Galata, İcadiye... 1720 senesine kadar İstanbul'da çıkan yangınları, yeniçeriler söndürürdü. 18. asrın başlarında Tulumbacı Ocağı kuruldu. 1869'da tulumbalar belediye merkezlerine, mahallelere verildi. Birkaç sene sonra da itfaiye alayları kuruldu. "Yaman geliriz yaman gideriz" naraları ve cesaretleri ile İstanbul'u yangınlardan koruyan tulumbacıların itfaiye teşkilatına dönüşme yolculuğu 1925 yılında başladı.
|
33
Kadim tarihin canlı şahidi: Battalgazi Ulu Camii
05:52
26 Temmuz 2021
|
34
Emir Timur’un İbn Haldun’a teklifi
11:45
26 Temmuz 2021
|
35
Ahi Çelebi kimdir? Osmanlı hekiminin böbrek taşına karşı tavsiyeleri
11:05
26 Temmuz 2021
|
36
Ansiklopedik risaleleriyle tanınan felsefe topluluğu: İhvan-ı Safa
18:48
26 Temmuz 2021
|
37
Sahabelere ev sahipliği yapan Yeraltı Cami hakkında 10 bilgi
07:47
24 Temmuz 2021
|
38
Osmanlı'nın kültürel kimliğini yansıtan ihtişamlı saray törenleri
19:39
16 Temmuz 2021
|
39
İstanbul'un beşinci tepesindeki Yavuz Sultan Selim Camii
08:36
16 Temmuz 2021
|
40
15 Temmuz şehitlerimizden neler öğrendik?
12:08
15 Temmuz 2021
O gece hepsinin aklında tek bir soru vardı: "Şimdi değil de ne zaman? Çünkü şehit olmak çoğunun en büyük hayaliydi… Bundandır ki onlardan bize sadece bir vatan değil, daha pek çok değer kaldı… Tam 5 yıl önce bugün, devletin her alanına sinsice sızan FETÖ terör örgütü, hain bir planla şehirlere tank ve zırhlı araçlarla inip, halka silah doğrulttu. Düşmana karşı kullanılması gereken mermiler, milleti nasıl hedef alırdı? Bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar, en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdi!
|
41
Osmanlı'nın son akademisi: Daru'l-Hikmeti'l-İslamiye
12:12
11 Temmuz 2021
Osmanlı’nın son dönemlerinde kurulan teşkilat olarak bilinen Daru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin görevi, modernleşmeyle birlikte ortaya çıkan sorunlara İslam’a uygun bir şekilde çözüm üretmekti. Diğer yandan da İslam’a ve topluma zarar verecek fikir akımlarına karşı mücadele etme gibi bir misyonu vardı. Genç yazar Ahmet Akif Albayrak, Sadık Albayrak’ın “Son Devrin İslam Akademisi” adlı kitabından yararlanarak, Daru’l-Hikmeti’l-İslâmiye hakkındaki önemli detayları kaleme aldı.
|
42
Kadisiye Savaşı nedir? Kadisiye Savaşı'nın önemi ve sonuçları...
10:45
09 Temmuz 2021
|
43
Hayvanları korumak için kurulan ilk dernek: Himaye-i Hayvanat Cemiyeti
07:11
07 Temmuz 2021
|
44
Nene Hatun'un vatan müdafaası ve tarihimizdeki önemi
11:12
07 Temmuz 2021
|
45
Osmanlı saray resminin tek temsilcisi: Milli Saraylar Resim Müzesi
09:03
15 Temmuz 2021
Her gün önünden geçtiğimiz halde dikkatimizden kaçan tarihin tanıkları ile tanışma zamanı geldi. Farkında Mısınız programımızın yeni bölümü ile karşınızdayız. Bugün, bünyesinde birçok ilki barındıran Türkiye’nin en büyük resim müzesine gideceğiz. Hadi, resimler üzerinden tarihi bir yolculuğa çıkalım.
|
46
Spor tarihimizdeki ilkler
00:00
05 Temmuz 2021
Geçmişten günümüze önem verilen konulardan biri olan spor, dönemin toplum yapısına göre şekillendi. Osmanlı'da, daha çok gençleri hayatla mücadele ve askeri seferlere alıştırma amacıyla faaliyet gösteren spor, zamanla geleneksel örgütlenmeden kulüpleşmeye geçiş yaptı. Günümüzde varlığını sürdüren birçok kulüp ise Osmanlı döneminde kuruldu.
|
47
Mescid-i Aksa'nın son Osmanlı askeri: Iğdırlı Onbaşı Hasan
05:59
15 Temmuz 2021
|
48
İslam tarihinde Ramazan’da kazanılan zaferler
14:13
02 Temmuz 2021
|
49
İslam uygarlığında gerçekleştirilen teknolojik buluşlar
06:52
30 Haziran 2021
|
50
Selçuklu'nun başkenti Konya'nın ilk medresesi: İplikçi Camii
07:29
30 Haziran 2021
|
52
Meşhur Arap panayırları ve ehemmiyeti
00:00
23 Haziran 2021
|
53
Zilkade ayı savaşlarından Hendek Gazvesi tarihi
06:57
21 Haziran 2021
Hendek Savaşı, Hz. Muhammed (sav) henüz hayattayken Mekkeli müşriklere ve henüz İslam’a girmemiş kabilelere karşı yapılan üçüncü büyük savaştır. Müslümanların galibiyeti ile sonuçlanan bu savaşta alışılmış dışı bir savaş taktiği izlenmesi, savaş içindeki birtakım gelişmeler ve savaşın akabinde alınan birtakım kararlardan dolayı oldukça önemli bir muharebedir.
|
54
İlk turistlerimiz 500 yıl önce geldi
08:53
20 Haziran 2021
|
57
İki asırdır devam eden hayır: Mihrişah Valide Sultan İmareti
00:00
10 Haziran 2021
Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin (sav) hadislerinde, pek çok kez fakir fukaranın doyurulmasının tavsiye edilmesi İslam ile yoğrulmuş olan Osmanlı medeniyetinde imaretlerin önemli rol oynamasını sağladı. Günde, yüzlerce insana iki öğün yemek veren bu hayır kurumlarından biri Mihrişah Valide Sultan'a aitti. Burası, İstanbul'da Osmanlı'dan bu yana yaşayan tek imaret olma özelliğine sahipti.
|
58
Büyük hezimet: Altı Gün Savaşları
00:00
07 Haziran 2021
|
59
Fatih Sultan Mehmet hangi tarihi şahsiyetlerden etkilendi?
00:00
30 Mayıs 2021
Cihan sultanı, çağ açıp çağ kapatan bir komutan, Peygamber müjdesine nail olan bir muzaffer ve devleti imparatorluğa dönüştüren bir hükümdar… Fatih Sultan Mehmet, tüm bu tanımların sahibi; onu başta askeri dehası olmak üzere birçok alanda gerçekleştirdiği yenilikler ve medeniyet inşası ile tanıyoruz.
|
60
Osmanlı mezar taşlarındaki sembollerin sırları
11:15
27 Mayıs 2021
|
61
Sultan Abdülhamid Filistin'de Yahudi devletinin kurulmasını nasıl engelledi?
05:15
25 Mayıs 2021
|
62
Düşman uçakları Kut'ül Amare zaferinin önünü nasıl açtı?
11:22
24 Mayıs 2021
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı, Irak cephesinde İngiliz işgaline karşı büyük bir mücadele verdi. Kara muharebelerinde büyük başarılar sağlansa da İngilizlerin uçaklarla gerçekleştirdikleri keşifler, Türk ordusuna ait mevzilerin havadan bombalanması gibi unsurlar, İngilizleri geri püskürtmeyi engelliyordu.
|
63
Osmanlı'nın İngilizlere karşı direnişi: Kudüs Muharebesi
15:39
14 Mayıs 2021
|
64
Coğrafya ve astronomi çalışmalarıyla bir Osmanlı denizcisi: Seydi Ali Reis
05:23
26 Şubat 2021
|
65
Sultan Alparslan nasıl öldü? Sultan Alparslan'ın vasiyeti...
05:57
26 Şubat 2021
Sultan Alparslan, dünya tarihine yön veren hükümdarlardan biriydi. Tarihimizdeki en önemli zaferlerden biri olan Malazgirt'e imzasını atan Sultan, kararlılığı, cesareti, inancı ve uyguladığı etkili savaş stratejileriyle bilinirdi. Hayatı at sırtında geçen Sultan Alparslan, yirmi bin kişilik ordusuyla çıktığı Türkmenistan seferinde suikasta uğradı.
|
66
|
67
Bayramın çocuk yüzü: Arife çiçekleri
03:46
25 Mayıs 2021
Osmanlı döneminde bayramlıklarını giymek için bayrama kadar sabredemeyen çocukların hikayesini biliyor musunuz? Peki, ya neşeli halleriyle herkesin içine huzur saçan bu çocukların nasıl adlandırıldığını? "Öyle Bir Hikaye" serimizin yeni bölümünde arife gününü çiçek bahçesine çeviren Osmanlı’daki çocukların hikayesini sizlerle buluşturuyoruz...
|
68
Müslüman olan ilk Moğol hanı: Berke Han
05:04
20 Mayıs 2021
|
69
Avrupa yoğurt ile nasıl tanıştı?
00:00
26 Şubat 2021
|
70
Osmanlı’nın ihtişamlı Ramazan geleneği: Kadir Alayı
04:35
25 Mayıs 2021
Ramazan, içerisinde bin aydan daha değerli olan Kadir Gecesi’ni barındırır. Bu geceyi, Kur’an okuyarak, namaz kılarak ihya ederiz. Aynı durum Osmanlı’da da geçerliydi. Kadir Gecesi’ne oldukça kıymet verilir, özel olarak ihya edilirdi. Bu geceye mahsus oldukça ihtişamlı bir de gelenek vardı: Kadir Alayları… “Eski Defterler”in yeni bölümünde Osmanlı'nın Ramazan geleneği ile karşınızdayız.
|
71
İstanbul'un yeni simgesi: Taksim Camii
07:33
15 Temmuz 2021
|
72
Osmanlı bayram merasimlerinin temeli: Arife tahtı
00:00
14 Mayıs 2021
|
73
Osmanlı’nın askeri öncü birliği: Akıncılar
06:07
26 Şubat 2021
|
74
Mekke’de haksızlığın karşısında duran antlaşma: Hilfü’l Fudul
05:47
26 Şubat 2021
|
75
Müslüman alimlerin icat ettikleri kimya araç gereçleri
05:59
26 Şubat 2021
|
76
Osmanlı'nın Balkanlar'da otoritesini arttıran savaş: Varna muharebesi
06:17
26 Şubat 2021
|
77
Akdeniz'in stratejik adası Rodos'un fethi
06:21
26 Şubat 2021
|
78
Tarihi kaynakların izinde Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatı
05:34
26 Şubat 2021
|
79
Fatih Sultan Mehmet'in türbesindeki sırlar
05:30
26 Şubat 2021
|
80
Mimar Sinan’ın inşa ettiği su tesisleri
04:49
26 Şubat 2021
|
81
Modern eğitimin öncüsü Nizamiye medreselerinde ders veren alimler
06:05
26 Şubat 2021
|
82
Hukukun çözümsüz kaldığı yerde devreye giren yargı usulü: Düello
06:10
26 Şubat 2021
|
83
Selçuklu tarihinin merkezi: Alaaddin Cami
00:00
26 Şubat 2021
|
84
10 soruda IV. Murad dönemi
00:00
04 Mayıs 2021
|
85
Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu: Çelebi Mehmed
00:00
04 Mayıs 2021
|
86
Bir gönül sultanı Şeyh Vefa
06:02
18 Şubat 2021
|
87
Osmanlı'nın kuruluş devrinde esirlikten akıncılığa: Mihalgazi ⚔
06:24
18 Şubat 2021
|
88
Unutturulan zafer: Kut'ül Amare
00:00
30 Nisan 2021
|
89
Unutulmuş bir Ramazan geleneği: Diş kirası
00:00
30 Nisan 2021
|
90
Osmanlı'nın yardım eli: Zimem Defteri geleneği
00:00
30 Nisan 2021
|
91
Saraya duyurulan ses: "Ateş dilekçesi"
04:46
08 Mart 2021
|
92
İslam biliminin Avrupa’ya aktarımı nasıl son buldu?
06:18
26 Şubat 2021
|
93
Hükümdarlığa giden ilk adım: Cülus Yolu
04:39
26 Şubat 2021
|
94
Osmanlı'nın ilk yönetim merkezi: Bey Sarayı
05:12
26 Şubat 2021
|
95
Abdülaziz'in katline sebep olanlara suikast: Çerkes Hasan Olayı
06:12
26 Şubat 2021
|
96
Avrupa'yı ziyaret eden ilk padişah: Sultan Abdülaziz
05:27
26 Şubat 2021
|
97
Osmanlı'nın veteriner yetiştirme okulu: Baytar Mektebi
06:26
26 Şubat 2021
|
98
Müslüman biliminin Bizans yoluyla Avrupa'ya aktarımı
06:16
26 Şubat 2021
|
99
Osmanlı'daki kahvaltı kültürü hakkında 10 bilgi
06:15
26 Şubat 2021
|
100
İslam tarihinde su yönetimi
06:02
26 Şubat 2021
|
101
Osmanlı belgeleri ışığında Filistin’e Yahudi göçü
05:47
26 Şubat 2021
|
102
Müslüman matematiği ile tarihe karışan Avrupa sayı sistemi: Sisteryen rakamları
06:33
26 Şubat 2021
|
103
Osmanlı döneminde su yönetimi
05:43
26 Şubat 2021
|
104
Rodos'taki Osmanlı mirası camiler
06:34
26 Şubat 2021
|
106
El yazmalarının ışığında Kanuni’nin seferleri
05:32
26 Şubat 2021
|
107
Tarihin seyrini değiştiren savaş: Dandanakan
05:16
26 Şubat 2021
|
108
Kültür ve medeniyetimize dair 20 ilginç bilgi
06:03
21 Şubat 2021
|
109
Geçmişten günümüze uzay çalışmaları
06:13
18 Şubat 2021
|
110
Geçmişten günümüze geleneksel Türk evleri
06:04
18 Şubat 2021
|
111
Sultan Abdülhamid’e verilen ilginç hediye: Samuray zırhı
06:26
08 Şubat 2021
Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.