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01
Mevlânâ ve Dîvân-ı Kebîr
08:58
14 Şubat 2024
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02
Din evrensel olabilir mi?
06:19
14 Şubat 2024
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03
Beni Kimse Anlamadı: Mevlânâ’yı Anlamalı mıydık?
06:36
14 Şubat 2024
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04
İbnü’l-Arabi’nin Ölüm Yıl dönümü: Son Metafizikçiler ve Çadırın Dürülmesi
06:04
15 Şubat 2024
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05
Tanrı’yı Borçlu Çıkartmak: Dindarlıkta Pagan İzleri
05:57
14 Şubat 2024
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06
Din ve Kibir: Seçilmişlik
06:08
14 Şubat 2024
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07
Niçin Müslüman toplumu, en çok Filistin’deki zulüm etkiliyor?
06:08
14 Şubat 2024
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08
Nesih ve Tahrif: İslam ve Öteki Dinler
00:00
15 Şubat 2024
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