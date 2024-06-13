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Kış Dosyası
Kış Dosyası
Havada kar sesi var...
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01
Beyaz Bir Rüyadan Geçiyoruz
09:26
13 Haziran 2024
Kış, bütün mevsimlerin anasıdır. Beyaz örtüsüyle bütün tabiatı sarıp sarmalar, yaralarını iyileştirir ve bahara hazırlar... Müslim Coşkun'un kaleminden Beyaz Bir Rüyadan Geçiyoruz...
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02
Bir Beyaz Rüya: Kış Sanatı
00:00
13 Haziran 2024
Kış, tabiatın en güzel renklerinden birisidir ve döngüsel bir zaman eğrisi içinde zamanı ve sırası geldiğinde olanca zarafetiyle yeryüzünü süsler... Ahmet Edip Başaran'ın kaleminden Bir Beyaz Rüya: Kış Sanatı...
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