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Kudüs Dosyası
PODCAST

Kudüs Dosyası

Kudüs Dosyası

Kudüs, İslam tarihinde ilk kıble, yeryüzünde Kâbe'den sonra inşa edilen İkinci Mescit ve Müslümanlar açısından yeryüzündeki harem alanlarından üçüncüsüdür. "Kudüs Dosyası" podcast serisini buradan dinleyebilirsiniz.
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