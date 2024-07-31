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Kuşlar Dosyası
Kuşlar Dosyası _
PODCAST
Kuşlar Dosyası
Kuşlar Dosyası
Baharda kuşlar gibi...
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01
Serçe Saati
04:42
31 Temmuz 2024
Serçe ile aramızda gıpta ettiğim bir fark var, o tam anlamıyla sahib-i tertip; ben ağzı kuru, gözleri kan çanağı nice kuşluklarla güne başlamış, tertibi bozuk bir adamım! Berat Demirci'nin kaleminden Serçe Saati...
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02
Saka Kuşunun Gittiği Yerler
03:56
31 Temmuz 2024
İstanbul'da gördüğümüz saka kuşlarının tamamına yakınının istikameti Filistin coğrafyası. İbrahim Tenekeci'nin kaleminden Saka Kuşunun Gittiği Yerler...
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03
Osmanlı, Kuşları Neden Severdi?
10:41
31 Temmuz 2024
Alemlerin içine nice alemler gizlenmiş olan bu kainat, bakabilen insan için her zerrede kendisini görebileceği bir ayna gibidir. Ömür Ceylan'ın "Osmanlı, Kuşları Neden Severdi?" adlı yazısı...
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04
Leylek Alayı
09:31
31 Temmuz 2024
Leylekler, insanlar arasında her geçen gün biraz daha eksildiği sezilen vefa duygusunu hatırlatırlar. Muhsin Macit'in "Leylekler Alayı" adlı yazısı...
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05
Kuşların Türküsü
04:53
31 Temmuz 2024
Biz söz ancak kuş olup bir gönülden bir başka gönle konuyorsa anlam bulur. Selinay Keleş'in kaleminden Kuşların Türküsü...
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06
Divan Şiirinin Yetim Kuşu: Martı
09:00
30 Temmuz 2024
Deniz şehirlerinin, sahillerin, en çok da İstanbul'un süsüdür martılar. Abdulkadir Erkal'ın "Divan Şiirinin Yetim Kuşu: Martı" adlı yazısı..
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07
Kur'an-ı Kerim'de Kuşlar
19:43
30 Temmuz 2024
Kuşlar, Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere diğer canlılar gibi Allah'ın yaratıcılığına, düzen koyuculuğuna birer delildir. Mustafa Özel'in "Kur'an-ı Kerim'de Kuşlar" adlı yazısı...
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08
Allı Turnam
09:47
29 Temmuz 2024
Türküye, ağıta, hüzne en yakışan kuştur turna. Gözyaşlarımız toprağa kavuşmadan kanatlanır ve turna olur uçar sevdaya kanat çırparak. Dursun Çiçek'in "Allı Turnam" adlı yazısı...
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09
Beklediğim Beyaz Kuş
04:14
29 Temmuz 2024
Bir dal kondu ölü bir kuşa, kutu güvercini yuttu. Yunus Karadağ'ın kaleminden "Beklediğim Beyaz Kuş" adlı yazısı...
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10
Aşiyan: Kuş Meskenleri
14:41
29 Temmuz 2024
Bir taş oyması kuş evi görsek ve ona farklı bir nazarla baksak ne kanatlı hikayeler canlanır zihnimizde. Zafer Çınar'ın "Aşiyan: Kuş Meskenleri" adlı yazısı...
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