Özgür Suriye
Özgür Suriye
Özgür Suriye
01
Suriye'de Fetih Ertesi
27:53
17 Eylül 2025
Türkiye ile Suriye'nin birlikte yazacakları ihtişamlı bir hikayede artık tarihin kapılarını yeniden vurmaya başlamıştık. Adem Özköse'nin kaleme aldığı "Suriye'de Fetih Ertesi" adlı yazısı.
02
Hafızamızın Kalbi Şam
13:23
17 Eylül 2025
Çocuğunu şefkatle kucaklayan bir anneye benzetilebilecek olan bu kent; Arapların Dımeşk'i Avrupalıların Damascus'u ve bizim Şam'ımız, Şam-ı Şerifimizdir. Hasan Mert Kaya'nın kaleme aldığı "Hafızamızın Kalbi Şam" adlı yazısı.
03
Tarihten Bir Çığlık: Şam'ın Küresel ve Bölgesel Önemi
18:29
17 Eylül 2025
Zulmün bir milleti yoktur, özgürlüğün ise tek bir vatanı vardır; o da kalplerdir. Turan Kışlakçı'nın kaleme aldığı "Tarihten Bir Çığlık: Şam'ın Küresel ve Bölgesel Önemi" adlı yazısı.
04
Âdil Taksim
04:52
15 Eylül 2025
Acıya ortak olmayan, sevinci yadırgar. Âdil taksim. Harun Yakarer'in kaleme aldığı "Âdil Taksim" adlı yazısı.
05
2 Şubat 1982: Kırk Üç Yıl Önce Hama Katliamı
00:00
15 Eylül 2025
8 Mart 1963'te yapılan darbeyle ülke idaresini ele geçiren Baas Partisi rejimi, 8 Aralık 2024 Pazar günü büyük bir halk hareketiyle yıkıldı. Mustafa Özel'in kaleme aldığı "2 Şubat 1982: Kırk Üç Yıl Önce Hama Katliamı" adlı yazısı.
06
Kasiyun Dağı'nda İbn-i Arabî Hazretlerine İhtiramla Anlatmak İstediğimdir
00:00
15 Eylül 2025
07
Bitmeyen Bir Rüya: Halep
05:51
15 Eylül 2025
Cihan Harbi'nde İstanbul'a yaralı taşıyan vapurlardan birinin adı Halep'tir. Bu kadar bizdendir, bu kadar Türkiye'dir. Halil İbrahim İzgi'nin kaleme aldığı "Bitmeyen Bir Rüya: Halep" adlı yazısı.
08
Anadolu Mazlumların Sığınağıdır
00:00
15 Eylül 2025
Türkiye, iyiliğin elidir. O el mazlumlara kalkmaz. İbrahim Tenekeci'nin kaleme aldığı "Anadolu Mazlumların Sığınağıdır" adlı yazısı.
