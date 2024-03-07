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Ramazan
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PODCAST
Ramazan
Ramazan
11 ayın sultanı Ramazan ayını daha iyi anlamak ve öğrenmek için Ramazan özel podcastini buradan dinleyebilirsiniz...
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01
Eski İstanbul Ramazanlarından bir hatıra
08:05
07 Mart 2024
Prof. Dr. İsmail. Güleç'in "Eski İstanbul Ramazanlarından bir hatıra" adlı yazısı
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02
Karagöz’ün Ramazan’ı
05:15
09 Mart 2024
Prof. Dr. İsmail Güleç'in "Karagöz'ün Ramazan'ı" adlı yazısı
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03
Şehr-i Kur’ân’dır, Şehr-i Ramazan…
05:11
08 Mart 2024
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın "Ramazan Mektebi" adlı yazısı
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04
Ramazan’ın kazandırdığı özelliklerden biri: Şükredenlerden olmak…
06:53
08 Mart 2024
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın Ramazan ayına özel yazısı
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05
Ramazan Mektebi’ndeki son dersimiz: Allah’ın davetine icabet…
08:35
08 Mart 2024
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın Ramazan ayı özel yazısı
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06
Hayatını Ramazan hassasiyetinde yaşayan için vefatı bayramdır…
05:46
08 Mart 2024
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın Ramazan Bayramı'nı konu alan yazısı
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07
Mübarek Ramazan Bayramı
04:39
09 Mart 2024
Prof. Dr. Sefa Saygılı'nın "Mübarek Ramazan Bayramı" adlı yazısı
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