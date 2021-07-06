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Kasım Ayında Neler Oldu?

Kasım Ayında Neler Oldu?

1 Bölüm | 02:01

Tarihte bugün Kasım çalma listesinde bu ay yaşanmış önemli doğumları, vefatları ve olayları aktarıyoruz. Bakalım Kasım ayı tarih sayfalarında hangi önemli olaylarla yer aldı..
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1 Kasım - Tarihte Bugün

Tarihte Bugün 02:01

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