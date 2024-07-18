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Türkiye Dosyası
Türkiye Dosyası
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01
Bu Toprakların Mayası Muhabbettir
14:11
18 Temmuz 2024
Allah, tek bir renkten ziyade çeşit sevmiştir. Ona giden yolların sayısının, insanların nefesleri adedince olması da hiç şüphesiz bundandır. Yağız Gönüler'in "Bu Toprakların Mayası Muhabbettir" adlı yazısı...
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02
Türklük Mefkuresi
07:43
18 Temmuz 2024
Türklerin maddi manevi birlikteliğine ait mefkurevi özellikleri bünyesinde taşıyan eserleri daha yakından tanımak gerekli. Böylece hem Türk milletinin tarih içindeki varlık serüveni takip edilebilecek hem de aynı mefkureyi taşıyan kitleden kendisinin ayrı bir varlık olmadığı öğrenilecek. Hasan Mert Kaya'nın kaleme aldığı "Türklük Mefkuresi" adlı yazısı...
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