×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Podcast
Yalnızlık Dosyası
PODCAST
Yalnızlık Dosyası
Yalnızlık Dosyası
İnsanın dünyada giydiği ilk libas yalnızlıktır...
DİNLE
Paylaş
Daha Fazla
01
Yalnızlığa Övgü
00:00
17 Haziran 2025
"Kalabalığın uğultusuna karşılık yalnızlığın sesi vardır." İbrahim Tenekeci'nin kaleme aldığı "Yalnızlığa Övgü" adlı yazısı.
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
02
Çocuğun Yalnızlığı
00:00
17 Haziran 2025
"Güven temelini alamamış çocuk için yalnız başına kalmak kaygı vericidir." Ahmet Kaya'nın kaleme aldığı "Çocuğun Yalnızlığı" adlı yazısı.
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
03
Yuvaya Dönmek
09:58
04 Haziran 2025
"İnsanın olmak istediği yere varamaması ya da bulunduğu yere ait olamamasıdır yalnızlık." Seyyid Ensar'ın kaleme aldığı "Yuvaya Dönmek" adlı yazısı...
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
04
Ben Ölünce Kim Üzülür
06:16
17 Haziran 2025
"Yalnızlık, insanın kendisi için bir anlam ifade eden kişilerden ruhen kopuşu anlamına gelir." Harun Yakarer'in kaleme aldığı "Ben Ölünce Kim Üzülür" adlı yazısı.
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
05
Tercih Edilmiş Yalnızlıklar
09:03
16 Haziran 2025
"En güçlü ve hür yanımız yalnızlığımız." Gökhan Ergür'ün kaleme aldığı "Tercih Edilmiş Yalnızlıklar" adlı yazısı.
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
06
Yalnızlığa Karşı Cemaatle Namaz
05:02
16 Haziran 2025
"Şimdiki zamanın planı, punduna getirip insanı yalnız yakalamaktır." Fatih Muhammet Atasever'in kaleme aldığı "Yalnızlığa Karşı Cemaatle Namaz" adlı yazısı.
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
07
Yalnızlığın Sonsuz Sarmalı
00:00
16 Haziran 2025
"İnsanın yalın geldiği dünyada giydiği ilk libas yalnızlıktır." Ahmet Edip Başaran'ın kaleme aldığı "Yalnızlığın Sonsuz Sarmalı" adlı yazısı.
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Takip Et
Copyright © 2025
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git