Doymak İstiyorum Sana Şarkı Sözleri
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Polo&Pan
Doymak İstiyorum Sana
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Ani kuni chaouani
Ani kuni chaouani
Awawa bikana caïna
Awawa bikana caïna
Éiaouni bissinni
Éiaouni bissinni
A, A
A, A, A, A, A, yeah
***
Ani kuni chaouani
Ani kuni chaouani
Awawa bikana caïna
Awawa bikana caïna
Ani kuni chaouani
Ani kuni chaouani
Éiaouni bissinni
***
Ani kuni chaouani
Ani kuni chaouani
Awawa bikana caïna
Awawa bikana caïna
Éiaouni bissinni
Éiaouni bissinni
A, A
A, A, A, A, A
***
A-I-U-A-I
I-U-A-A
A-I-U-A-I
A-I-A-A-A
A-I-U-A-I
A-I-U-A-A-A
A-I-U-A-I
A-I-I-O-A-I
A-I-O-I-O
I-O-A-A
A-I-O-I-O
I-O-A-I-I-I
A-I-O-I-O
I-O-A-A
A-I-O-I-O
Yeah
***
Ani kuni
Chaouani
Ani kuni
Chaouani
Éiaouni
Bissinni
Éiaouni
Bissinni
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