Histoire improbable d'une fantaisie Proche de l'équateur à un point précis Latitude 500 longitude 36 Au cœur de la forêt à cette interstice Dans ta tenue d'Ève verdoyante Tu étais d'une beauté étourdissante Des oiseaux nous chantaient leur mélopée Et nous vivions heureux dans la canopée *** Jungle sauvage ouvre tes bras Il en faut peu pour toi et moi Prenons racine dans les bois Enfants naïfs ou hors-la-loi Les quilles plantées dans un ruisseau Écoutent chanter ce drôle d'oiseau Il nous invite un peu plus haut À partager nos idéaux *** Histoire mémorable d'une rêverie Que nous vivions ensemble en Amazonie Un retour aux sources, vie sans artifices A deux dans la forêt loin des maléfices Dans la torpeur noire et luxuriante D'une jungle aux lianes exubérantes Les arbres millénaires nous ont adoptés Et nous vivions heureux dans la canopée *** Jungle sauvage ouvre tes bras Il en faut peu pour toi et moi Prenons racine dans les bois Enfants naïfs ou hors-la-loi Les quilles plantées dans un ruisseau Écoute chanter ce drôle d'oiseau Il nous invite un peu plus haut À partager nos idéaux