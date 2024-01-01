Dorothy Şarkı Sözleri
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Scarecrow, Tin-man, Dorothy, Lion is afraid of me
Lion is afraid of me, Lion is afraid of me
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Escape from reality, where I go you follow me
Where I go you follow me, where I go you follow me
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Tornado swallowing my house
Get higher
It looks like it's spinning around
It looks like it's spinning around
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I'm lost I'm lost in a shiny new world
Follow follow follow the yellow brick road
Walking ahead in a brand new style
Flower shower, flowers raining on me