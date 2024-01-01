Dorothy Şarkı Sözleri Polo&Pan Dorothy şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Polo&Pan Dorothy şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dorothy sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Polo&Pan Dorothy Dorothy Scarecrow, Tin-man, Dorothy, Lion is afraid of me Lion is afraid of me, Lion is afraid of me *** Escape from reality, where I go you follow me Where I go you follow me, where I go you follow me *** Tornado swallowing my house Get higher It looks like it's spinning around It looks like it's spinning around *** I'm lost I'm lost in a shiny new world Follow follow follow the yellow brick road Walking ahead in a brand new style Flower shower, flowers raining on me Tüm Şarkıları