Nana Şarkı Sözleri
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Sou de Nanã Ewá, Ewá Ewá Ê!
Sou de Nanã Ewá, Ewá Ewá Ê!
Sou de Nanã Ewá, Ewá Ewá Ê!
Sou de Nanã Ewá, Ewá Ewá Ê!
Sou de Nanã Ewá!
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Sou de Nanã Ewá!
***
Sou de Nanã Ewá, Ewá, Ewá Ê!
Sou de Nanã Ewá, Ewá, Ewá Ê!
Sou de Nanã Ewá, Ewá, Ewá Ê!
Sou de Nanã Ewá, Ewá, Ewá Ê!
***
Sou de Nanã Ewá, Ewá, Ewá Ê!
Sou de Nanã Ewá, Ewá, Ewá Ê!
Sou de Nanã Ewá, Ewá, Ewá Ê!
Sou de Nanã Ewá, Ewá, Ewá Ê!