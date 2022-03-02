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7/24 Dinle Prof. Dr. Mehmet Emin Ay

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay

Fikriyat

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01

Hacı olarak uğurlanmak ne demek? / 02.08.22

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 06:00
02

Yeni bir hicrî yılın ilk gününde… / 30.07.22

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 06:13
03

Hacı olmak, hacı kalmak ve hacı olarak uğurlanmak… / 28.07.22

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 06:03
04

Hac’dan dönmek olmaz! / 25.07.22

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 06:27
05

Hacca Manevi hazırlıkta, hatıralar, şiirler ve musikinin değeri… / 30.06.22

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 08:26
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Prof. Dr. Mehmet Emin Ay

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay

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