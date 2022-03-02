×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
Fikriyat
Takip Et
Şarkı Sözleri
Daha Fazla
En Çok Dinlenenler
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Hacı olarak uğurlanmak ne demek? / 02.08.22
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
06:00
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
02
Yeni bir hicrî yılın ilk gününde… / 30.07.22
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
06:13
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
03
Hacı olmak, hacı kalmak ve hacı olarak uğurlanmak… / 28.07.22
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
06:03
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
04
Hac’dan dönmek olmaz! / 25.07.22
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
06:27
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
05
Hacca Manevi hazırlıkta, hatıralar, şiirler ve musikinin değeri… / 30.06.22
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
08:26
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
...
KAPAT
**
Daha Fazla
Çalma Listeleri
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git