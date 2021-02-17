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7/24 Dinle Prof. Dr. Sefa Saygılı

Prof. Dr. Sefa Saygılı

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En Çok Dinlenen Prof. Dr. Sefa Saygılı Şarkıları

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01

Geliyorum diyen tehlike: Met veya Metamfetamin / 06.11.21

Prof. Dr. Sefa Saygılı 05:17
02

Yaz saati uygulaması tartışmaları yeniden mi? / 08.11.21

Prof. Dr. Sefa Saygılı 06:28
03

Bunamamak ve sağlıklı beslenmek için kaçınılacak gıdalar / 03.11.21

Prof. Dr. Sefa Saygılı 03:31
04

Hafıza (bellek) nasıl güçlendirilir? / 25.10.21

Prof. Dr. Sefa Saygılı 08:14
05

Sünnet sadece sünnet değildir / 21.10.21

Prof. Dr. Sefa Saygılı 06:15

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