×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Bize Ulaşın
Üye Ol
Üye Girişi
Çıkış
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Prof. Dr. Sefa Saygılı
Prof. Dr. Sefa Saygılı
Daha Fazla
En Çok Dinlenen Prof. Dr. Sefa Saygılı Şarkıları
Parça
Şarkıcı
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Geliyorum diyen tehlike: Met veya Metamfetamin / 06.11.21
Prof. Dr. Sefa Saygılı
05:17
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
02
Yaz saati uygulaması tartışmaları yeniden mi? / 08.11.21
Prof. Dr. Sefa Saygılı
06:28
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
03
Bunamamak ve sağlıklı beslenmek için kaçınılacak gıdalar / 03.11.21
Prof. Dr. Sefa Saygılı
03:31
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
04
Hafıza (bellek) nasıl güçlendirilir? / 25.10.21
Prof. Dr. Sefa Saygılı
08:14
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
05
Sünnet sadece sünnet değildir / 21.10.21
Prof. Dr. Sefa Saygılı
06:15
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
...
KAPAT
**
Tüm Şarkılar
Takip Et
Copyright © 2020
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Oynatıcı Hızı
1x
Paylaş
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1x
Oynatıcı Hızı
1x
1
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git